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Mercedes G-Class’ta FALKEN WildpeakAT3 WA olacak

Mercedes G-Class’ta FALKEN WildpeakAT3 WA olacak

Tarih 27 Temmuz 2018, 12:23

Mercedes-Benz G-Class, orijinal ekipmanı olarak 265/60 R18 boyutunda FALKEN WILDPEAK A/T AT3WA ve FALKEN EURO ALL SEASON AS210A ile donatıldı.

SumitomoRubberGroup'un Avrupa satış iştiraki Falken Tire Europe GmbH, FALKEN'in Mayıs ayından itibaren yeni Mercedes-Benz G-Class için orijinal ekipman lastik tedarik etmeye başladığını duyurdu.

Ocak ayında Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (NAIAS) dünya prömiyeri yapılan Mercedes-Benz’in yeni lüks SUV’si G-Class’ta üstün performans için lastikleri zorlu testlerden geçirdi. FALKEN’in  SUV lastikleri WILDPEAK A/T AT3WA ve EUROALL SEASON AS210A, Alman otomobil üreticisinin dayanıklılık testini geçti ve artık G-Class üretim bandında yerini aldı.

Dört mevsim kullanım için geliştirilen Falken EUROALL SEASON AS210A, asfalt yolda güvenli sürüş için tasarlandı. M+S etiketi ve kar tanesi sembolü ile, lastiği kışın karlı ve buzlu koşullarda da kullanıma olanak tanıyor. Bu lastiğin bir önceki modeli olan FALKEN EUROALL SEASON AS200, sağladığı üst düzey performansla 2016’daki AutobildAll Road tarafından yapılan ıslak zemin frenleme, ıslak zeminde yol tutuş, sessiz sürüş testlerinden başarı ile geçerek, "İyi (Good)" notu ile ödüllendirilmişti.

Yeni G-Serisi ile FALKEN orijinal ekipman anlaşmasının, çok özel bir kalite damgası olma özelliği taşıdığını belirten Falken Avrupa Büyük Müşteriler Grup Müdürü ChristianStolting, “Biz bu ürünümüzle seçkin bir araçta yüksek performansımızı sergileme şansı elde ediyoruz. Ve elbette, Mercedes-Benz ile iş birliğimiz artarak devam edecek" dedi.

FALKEN Tyre Avrupa Genel Müdürü (COO) MarkusBögnerde, “Markamız, bu heyecanı yaşam tarzına yansıtanların ruhunda kendini gösterir. Yeni G-Class'ta orijinal ekipman olmak bu heyecanın sürüş konforuna dönüşmüş halidir. Lastiklerimiz her tür arazi koşulunda performansını kanıtladı. Artık Falken ruhunu Mercedes-Benz G-Class ile her tür arazi koşulunda görmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.




 

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