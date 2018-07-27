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Kordsa, patent sayısı ile ilk 10 şirket arasında

27 Temmuz 2018, 11:18

Kordsa, patent araştırma veri tabanına göre 2018 itibariyle endüstriyel tekstil alanında yayınlanan patent sayısı ile dünya genelinde ilk 10 şirketin arasında yer alıyor.

Kordsa, 2017 yılında imza attığı rekor patent başvurusunun ardından 2018 yılının ilk yarısında patent araştırma veri tabanında yayınlanan patent sayısı ile global liderler arasında yer aldı. 2017 yılında toplam patent portföyünü yaklaşık %60 oranında artıran Kordsa’nın, Temmuz 2018 itibariyle dünya genelinde 174 buluşu, 717 patent başvurusu ve 218 onaylanmış patenti bulunuyor.



Patent araştırma veri tabanına göre Kordsa, dünya genelinde endüstriyel tekstil alanında yayınlanan patentleriyle, en çok patenti bulunan şirketler listesinde üst sıralara doğru ilerliyor. 2012 yılı itibariyle fikri haklar stratejisini değiştiren Kordsa, buluş koruma yöntemi olarak patent başvurusu yapmaya başladı. Patent başvurularının sonuçlanıp yayınlanmasından sonra, endüstriyel tekstil alanında yapılan patent araştırması sonuçlarına dayalı istatistiklerde Kordsa’nın teknolojinin öncelikli oyuncuları arasında konumunu güçlendiriyor.





