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Yoldan çıkma sırası İstanbul'un

Yoldan çıkma sırası İstanbul'un

Tarih 27 Temmuz 2018, 11:13

2018 Türkiye Offroad Şampiyonası 4.Ayak yarışı 28-29 Temmuz tarihlerinde İstanbul Park Spor Kulübü tarafından organize edilecek.

28 Temmuz Cumartesi günü saat 12:30’da start alacak olan ekipler 14,71 km uzunluğundaki İGK mukavemet etabını 4 defa geçecekler. İçerisinde 30 kapı bulunan etap geçişlerini tamamlayan ekipler gün sonunda 59 km boyunca mücadele etmiş olacaklar.

29 Temmuz Pazar günü ise mücadele saat 11:30’da başlayacak. Ekipler, Intercity seyirci etabında gün boyunca 3 defa start alacaklar. 20 kapıdan oluşan 3 km uzunluğundaki özel etapta her start 3 tur olacak ve gün sonunda finişe ulaşabilenler 27 km ter dökmüş olacaklar.

Yarışı izlemek isteyen spor severler pazar günü İPOP kapısından giriş yaparak seyirci özel etabını yakından takip edebilecekler. Heyecan dolu iki gün sonunda 85,84 km’si özel etap olmak üzere toplamda 120,92 km yol yapılacak olan yarış, saat 17:15’de ödül töreni ile tamamlanmış olacak.

 

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