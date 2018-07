IVECO yeni ürünlerini İstanbul'da tanıttı

Anasayfa » Hafif Ticari

26 Temmuz 2018, 17:56

IVECO’nun yeni ürünlerini tanıtmak için başlattığı Road Show faaliyetinin ilk durağı İstanbul oldu. IVECO yetkili satıcılarından IVECO Otomotiv’in tesisinde düzenlenen faaliyette yeni hafif off-road modeli X-Way, Daily Blue Power ve tüm ürün gamı tanıtıldı.

Faaliyette öne çıkan X-Way ve Daily Blue Power’ın özellikleri şöyle:

Toplantıda bir konuşma yapan IVECO yetkili satıcısı IVECO Otomotiv’in genel müdürü Bora Berkoz şunları söyledi: ”IVECO tek işi ticari araç üretmek olan ve dünyada ürün gemi en geniş olan markalardan biri. Geniş ürün gamının tamamını sizler ile paylaşmak için 16,000 m2 kare alana sahip olan tesisimizin en uygun yer olduğunu düşündük. Bugün sizlere hem yeni ürünlerimiz olan X-Way, Daily Blue Power’ı tanıtıyor hem de tüm ürün gamımızı sergiliyoruz. Bu kalabalık bize heyecan verdi, faaliyetimize katılarak göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyorum”Shell, Urania, İnci Akü, Satcom gibi firmaların sponsor olduğu faaliyette IVECO Otomotiv 22 farklı ürün sergiledi. Yeni X-Way off-road çekici, X-Way 8x4 inşaat aracı, Daily Blue Power, Scattolini tarafından üretilen alimiyum kasaya sahip Daily, 7,2 ton Daily panel van, 3 dingilli 23,8 ton azami yüklü ağırlığa sahip Eurocargo. 3 dingilli 8 lastikli Stralis kamyon, sıvılaştırılmış doğal gazlı Stralis çekici, Trakker 8x4 ve Astra 8x4 modelleri ilgi gördü.Yeni Stralis X-WAY’in 8x4 şasiye sahip Super Loader versiyonu özellikle beton mikserleri düşünülerek tasarlanmış. 8 bin 845 kilogram boş ağırlığı ile dikkat çeken Stralis X-WAY’in Super Loader versiyonu alanındaki en yüksek yükleme kapasitesine sahip. Sunduğu yüksek verimlilik sayesinde inşaat ve kentsel hizmet sektöründe çıtayı yükselten yeni Stralis X-WAY, kullanıcısına yeni iş fırsatları sunuyor.UTAC (United Test and Assembly Center) tarafından yapılan bağımsız testlerde 9 litrelik, 400 beygir güce sahip motoru ve 8x4’lük şasisiyle yeni Stralis X-WAY’in boş ağırlığı 8 bin 845 kilogram olarak ölçüldü. 8 bin 845 kilogramlık boş ağırlığı ile özellikle beton mikseri gibi müşteri kârının yükleme kapasitesine bağlı olduğu alanlarda büyük avantaj sağlıyor. IVECO’nun en iyi yakıt verimliliği ve güvenlik teknolojileriyle efsanevi off-road sağlamlığını bir araya getiren yeni Stralis X-WAY, Toplam Sahip Olma Maliyeti (TSO) ile kullanıcısına yüksek verimlilik sunuyor.Stralis XP’de kullanılan ve yakıt tüketimini yüzde 11.2 oranında azalttığı TÜVSÜD tarafından da onaylanan teknolojiler Yeni Stralis X-WAY’de de bulunuyor. Sınıfının en iyisi Hi-Tronix otomatik vitesi ve HI-MUX elektrik, elektronik düzeni ile yakıt tasarrufu sağlıyor. Ayrıca teknoloji harikası HI-CRUISE sistemi eco-roll, öngörücü vites değişimi ve öngörücü seyir kontrolü gibi sürüşe yardımcı özellikler araçta yer alıyor. Öte yandan “Akıllı Yardımcılar” da yakıt tüketimini her türlü koşulda minimize ediyor. Patentli Hi-SCR egzoz işleme sistemi, nitro oksit oranlarında yüzde 97’lik azalma ile sınıfının en iyisine sahip olan yeni Stralis X-WAY, aktif rejenerasyona ihtiyaç duymayarak bakım masraflarını düşürürken aracın yolda olduğu süreyi artırıyor.Yeni Stralis X-WAY, modüler yaklaşımı ekstreme taşıyarak hafif damperliden beton mikserine her göreve uygun eklentiler sunuyor. Her müşterinin ihtiyacına göre üç farklı opsiyonu bulunuyor: On road set up özellikleri Stralis’in tüm on-road karakteristiklerini barındırıyor. En iyi görüşü ve kabin erişilebilirliğini sağlıyor. Ek olarak çoklu aks versiyonları da mevcut. Off road set up seçeneğinde yüksek hareket kabiliyeti off-road homologasyonlarıyla tam uyumlu. On+’da ise en çekici off-road on-road özelliklerin birleşimi müşteriye sunuluyor.