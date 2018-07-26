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Yolculuk Mercedes-Benz X-Class ile başlıyor

26 Temmuz 2018, 15:35

Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar, X-Class Progressive modeli ile Ağustos - Kasım ayları arasında Türkiye’nin çeşitli illerindeki festival ve fuarlarda müşterileriyle buluşacak.

Pick-up dünyasında X-Class ile sınırların ötesine geçen Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar, Ağustos ayında başlayacak şehir festivalleri kapsamında, Türkiye’nin farklı bölgelerini ziyaret ederek müşterileri ile bir araya gelmek için hazırlıklarını sürdürüyor.



1 Ağustos 2018 tarihinde başlayacak roadshow programına Kasım ayı sonuna kadar devam edecek olan Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar, X-Class Progressive modeli ile Türkiye’nin birçok ilinde yeme - içme, kültür, turizm, spor, hobi, tarım ve hayvancılık kulüpleriyle bir araya gelecek.



Mercedes-Benz X-Class

Pick-up pazarına hızlı bir giriş yapan ve pazarın değişen ihtiyaçlarına göre tasarlanan Mercedes-Benz X-Class; çift çıtalı heybetli ön ızgarası, güçlü duruşunu destekleyen uzun motor kaputu ve uzun geniş farlarıyla güçlü bir görünüme sahip. Araç; güçlü karakteri, dinamik görünümü ve heyecan uyandıran tasarımıyla dayanıklılık ve tarz arasında ideal bir denge kuruyor.



Mercedes-Benz X-Class, X 220 d (163 BG/120kW) ve X 250 d (190 BG/kW) olmak üzere iki farklı motor alternatifi sunuyor.



X-Class, on iki tuşlu multifonksiyonel direksiyon simidinin ayarlanabilir özelliği sayesinde ergonomik vücut duruşunu iyileştiriyor ve rahat bir pozisyonda sürüş keyfini mümkün hale getiriyor. Mercedes-Benz X-Class, tüm zeminler için dört tekerlekli çekiş sistemi sunuyor. Araç, Low Mod (Düşük hızda 4x4) ve 4MATIC kilitli aks diferansiyeli ile her türlü yol ve zemin koşulunun üstesinden gelebiliyor.



Mercedes-Benz X-Class; kullanıcısına Pure, Progressive ve Power modelleri olmak üzere üç farklı donanım seçeneği, sürekli veya arkadan itiş moduna da alınabilen dört tekerlekten çekiş, 6 ileri manuel şanzıman veya 7 ileri otomatik şanzıman olmak üzere pek çok çeşitlilik sunuyor.



Mercedes-Benz X-Class, zengin konfor ve güvenlik donanımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kaza anında çarpışmanın etkisini azaltan ön ve arka burulma noktalarıyla oluşan aracın sağlam gövdesi yüksek güvenlik seviyesi için temel oluştururken, yedi adet hava yastığı ve iki adet çocuk koltuğu bağlantı noktası da pasif güvenliği destekliyor. Aktif güvenlik ise “Aktif Fren Asistanı” ve “Şerit Takip Asistanı” gibi elektronik sistemlerle sağlanıyor. Elektronik Stabilite Programı, Hız Sabitleme Sistemi, ön ve arkada Disk Frenler standart olarak sunulurken, isteğe bağlı olarak altı adet LED kümesi ile sınıfının en yüksek aydınlatma seviyesini sunan LED Farlar ve 360 Derece Geri Görüş Kamerası da sipariş edilebiliyor.



X-Class PROGRESSIVE

Güçlü karakteriyle iş amaçlı kullanıma uygun olmasının yanı sıra hem tarzı hem de konforuyla kişisel kullanımda da müşterilerin beklentilerine cevap veren X-Class Progressive, çok yönlülüğü ve yüksek donanımıyla zorlu görevlere ve anlık maceralarda kaliteli donanımı ile rakiplerinden ayrılıyor. 18”e varan koyu renk boyalı hafif alüminyum alaşımlı jantlar, spor görünümlü gösterge paneli ve gümüş krom kaplamalı hava çıkış kanalları aracın dinamik karakterini ortaya koyuyor. Dokunmatik kumanda paneli (Touchpad) ile 7” ekranlı, geri görüş kamerasına sahip Audio 20 CD, eğlenceyi bilgi ve iletişimle birleştiriyor. Yükleme alanının 3 duvarındaki yük sabitleme rayları iş veya spor malzemelerini sabitlemeyi mümkün kılıyor.





