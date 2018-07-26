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SERTRANS e-ticaret eğitimi verdi

SERTRANS e-ticaret eğitimi verdi

Tarih 26 Temmuz 2018, 15:25

Sertrans Logistics bu yıl ikincisini düzenlediği “E-Ticaret Deneyim Günleri” kapsamında toplam 244 lise ve üniversite öğrencisine e-ticaret eğitimi verdi.

Toplam 4 gün süren eğitim programı sonrasında öğrenciler edindikleri bilgileri bir hafta boyunca sahada çalışarak pratiğe döktü.

Türkiye lojistik sektörünün lider markalarından Sertrans Logistics, ikinci faz e-ticaret eğitimini gerçekleştirdi. Bu yıl da lise ve üniversitelerden 244 öğrenciye e-ticaret eğitimi veren Sertans, eğitimi tamamlayan gençlere sahada pratik yaptırarak iş dünyasına ilk adımı atmalarını sağladı.

Öğrencilere iş deneyimi kazandırmak amacıyla Sertrans Logistics’in Hadımköy’de bulunan merkez ofisinde gerçekleşen eğitimin ardından öğrenciler bir hafta boyunca merkez ofiste çalışarak öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe döktü. Birçok öğrencinin ilk iş deneyimi olan çalışma öncesi verilen eğitimler Sertrans Logistics proje yöneticileri tarafından gerçekleştirildi. Proje yöneticileri, eğitim boyunca kendi bölümüne ilişkin çalışma prensiplerini ve ipuçlarını öğrencilere aktardı.

Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş: Eğitime desteğimiz artarak devam edecek
Eğitime verdikleri desteğin artarak devam edeceğini belirten Sertrans CEO’su Nilgün Keleş, “Lojistik sektörünün lider markalarından olmanın verdiği sorumlulukla sektörümüze kalifiye iş gücü kazandırma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar birçok gencimize ışık olmayı başardık. Bundan sonra da gerek şirketimizde verdiğimiz eğitimlerimiz gerekse ‘E-Ticaret Deneyim Günleri’ gibi etkinliklerimizle gençlerimizi hayata hazırlamaya devam edeceğiz. Bugün burada 244 öğrencimizle gerçekleştirdiğimiz eğitimle gençlerimize e-ticaretin ve e-ticaret lojistiğinin inceliklerini öğrettik. Umuyorum ki buradan ayrılan arkadaşlarımız profesyonel yaşamlarında burada edindikleri tecrübelerini kullanabilecekler. Sertrans olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

 

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