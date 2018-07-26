DAF Trucks Yönetim Kurulunda değişiklikler

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26 Temmuz 2018, 14:40

DAF Başkanı Preston Feight, PACCAR Başkan Yardımcılığına terfi ettti. DAF Avrupa Satış Direktörü Harry Wolters, DAF Trucks Başkanlığı ve PACCAR Başkan Yardımcılığına terfi etti.

Preston Feight, PACCAR Başkan Yardımcısı ve DAF Trucks Başkanı olarak en son göreviyle birlikte 20 yıldır PACCAR ile birlikte çalışmaktaydı. Kendisi, bu yeni görevde, PACCAR'ın Seattle'daki şirket ofisinde DAF Trucks ve PACCAR Parts’ın sorumluluğunu üstlenecek. Preston, Ürün Planlama Direktörü, Baş Mühendis, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış olup 2015 yılında KenworthTrucks'ın Genel Müdürlüğüne terfi etmişti.Kuzey Arizona Üniversitesi (Lisans-Makine Mühendisliği) ve Colorado Üniversitesi (Yüksek Lisans-Mühendislik Yönetimi) mezunu olup kayıtlı bir yüksek mühendistir (Yüksek Mühendis). Preston Feight, 2017 yılında Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği ACEA'nın “Ticari Araç Kurulu” nun başkanlığını yapmıştır.Harry Wolters, Avrupa Satış Direktörü olarak en son göreviyle birlikte 22 yıldır PACCAR ile birlikte çalışmaktadır. DAF'deki kariyeri süresince Kamyon Montaj Denetleyicisi, Lojistik Yenilikleri Müdürü, Lojistik Operasyonları Müdürü, Eindhoven Kamyon Montaj Tesisi Müdürü, İnsan Kaynakları Direktörü ve Operasyon Direktörü olarak görev yapmıştır. Harry Wolters, Eindhoven Üniversitesi, İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans bölümünden mezun olmuş ve 2017 yılında Stanford Yönetici Programına katılmıştır.