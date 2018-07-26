TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Hafif Ticari

Otomatik Jest

Otomatik Jest

Tarih 26 Temmuz 2018, 14:24

Karsan, ürün yelpazesinin amiral gemisi konumunda olan ve yollarla buluştuğu günden bu yana 6 bin 500 adetten fazla satan Jest için, dengeleri değiştirecek yenilikler gerçekleştirdi.

Kullanıcılarının beklenti ve yorumlarına en üst düzeyde yanıt vermek amacıyla geliştirilen ve Jestronic adı verilen yeni model, Euro 6 normlarını karşılayan ve sınıfının en güçlüsü unvanını kazanan 170 HP gücündeki yepyeni bir motor seçeneği ile satışa sunulurken, yine kendi sınıfında ilk ve tek olan otomatik vites seçeneğiyle donatıldı.Sınırlı sayıdaki yeni Karsan Jestronic,205 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satışa sunuldu.



Bursa’da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan’ın ürün yelpazesinin amiral gemisi konumunda olan ve satışa sunulduğu ilk günden bu yana 6 bin 500 adetten fazla satan Jest, devrim niteliğindeki yeniliklere sahne olarak pazardaki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Tamamen yeni bir model olarak ülkemizin şehir içi toplu ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan Jest'i ilk kez 2013 yılında görücüye çıkaran Karsan, kullanıcıları ve yolcularının beklenti ve yorumlarına en üst düzeyde yanıt vermek amacıyla geliştirilerek geçtiğimiz yıl yollarla buluşan Jest+ ile tekrar iddiasını ortaya koyarken, bu yıl da büyük yeniliklere imza attı. Kendi sınıfında ilk ve tek olan otomatik vites seçeneğiyle donatılan yeni Karsan Jestronic, lansmana özel 205 bin TL’lik fiyatıyla Temmuz ayı itibariyle satışa sunuldu. Üstelik Karsan ile Petrol Ofisi arasında yapılan anlaşma kapsamında satın alınan ilk 20 Karsan Jestronic’e 1.500 TL değerinde yakıt hediye edilecek.



2,3 litrelik mevcut F1A motordan tam 41 HP daha güçlü olan ve yeni Karsan Jestronic’de görev yapan 3.0 lt hacmindeki yeni F1C motor, 170 HP’lik güç ve 400 Nm tork verileriyle sınıfının en güçlü motoru unvanını kazanıyor. Euro 6 normlarını karşılayan yeni motor, daha güçlü ve daha esnek olmasına karşın, daha çevreci ve daha seri olmasıyla da göz dolduruyor. Üstelik bu motor seçeneğine, yine sınıfında ilk ve tek olan Jestronic adlı yeni 6 ileri otomatik şanzıman eşlik ediyor. Bu sayede vites değiştirme derdine son verilirken, kaptanlara büyük rahatlık sağlayarak yüksek konfor sunan otomatik şanzıman, yol hakimiyetini de önemli oranda artırıyor. Ayrıca Karsan Jestronic’e özel olarak geliştirilen gösterge panelinde yepyeni 5 inç boyutunda dijital ekran sunuluyor. Geliştirilmiş gösterge paneli üzerinden ortalama yakıt tüketimi, vites bilgisi, AdBlue bilgisi, akü voltajı bilgisi gibi bilgilere de erişilebiliyor.


 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Hafif Ticari

IVECO yeni ürünlerini İstanbul'da tanıttı

 IVECO yeni ürünlerini İstanbul'da tanıttı IVECO’nun yeni ürünlerini tanıtmak için başlattığı Road Show faaliyetinin ilk durağı İstanbul oldu. IVECO yetkili s...

Yolculuk Mercedes-Benz X-Class ile başlıyor

 Yolculuk Mercedes-Benz X-Class ile başlıyor Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar, X-Class Progressive modeli ile Ağustos - Kasım ayları arasında Türkiye’nin...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ulaşım ve üretim bütünlüğü

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı