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Körfez pazar günü yarış dolu

26 Temmuz 2018, 12:28

Türkiye Pist Şampiyonası’nda 3.ayak yarışları 28-29 Temmuz tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından SPOR TOTO katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenecek.

Türkiye Pist Şampiyonası haricinde Corsa OPC Cup 2. ayak yarışlarına da ev sahipliği yapacak organizasyon kapsamında 4 ayrı yarış gerçekleştirilecek. 28 Temmuz Cumartesi günü tüm serilerde antrenmanlar ve sıralama turları gerçekleştirilecek. Saat 15:30’da da 12 turluk Corsa OPC Cup 1.yarışı koşulacak.



1.950 metre uzunluğundaki pistte 20’şer tur üzerinden yarışacak olan Super ve Maxi grup birlikte start alacaklar. 12:00’de ilk yarış koşulurken, Saat 14:00’de Corsa OPC Cup ikinci yarışı ve 15:00’de Super ve Maxi grup ikinci yarışı ile son bulacak organizasyon, 16:30’daki ödül töreniyle tamamlanacak.



