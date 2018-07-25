Turquality desteği Havaş'ı büyütecek

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25 Temmuz 2018, 11:53

Havaş, güçlü global Türk markaları geliştirmek üzere oluşturulan Turquality Destek Programı’na alınmaya hak kazandı. Havaş, bir dünya markası olma hedefini Turquality desteğiyle daha da ileriye taşımaya hazırlanıyor.

Dünyanın en zorlu sektörlerinden yer hizmetleri alanında Türkiye’nin batısından doğusuna 26 havalimanında faaliyet gösteren ve bu yıl 85’inci kuruluş yılını kutlayan Havaş, Turquality Destek Programı’na alınmaya hak kazandı. Turquality markaları arasına giren Havaş, destek programıyla, sektördeki deneyimi ve farklı coğrafyalara adaptasyon kabiliyetini, ek yatırımlarla da geliştirerek küresel pazardaki büyümesini daha etkin şekilde sürdürecek. Havaş’ın, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda ve Suudi Arabistan’ın Medine Havalimanı’nda yer hizmetleri faaliyetleri bulunuyor.Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, ‘’Sektörde köklü bir geçmişe sahip olan şirketimizin, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı Turquality kapsamına alınmasından mutluluk duyuyoruz. Turquality markası olmamızla birlikte, küresel pazardaki büyüme ve bir dünya markası olma hedeflerimiz doğrultusunda daha güçlü şekilde ilerleyeceğiz. Sürdürülebilir ve karlı büyüme odaklı yatırımlarımızla yurt dışında yeni havalimanlarına hizmetimizi ulaştırmayı hedefliyoruz’’ dedi.Havaş’ın nitelikli insan kaynağı, sektördeki bilgi birikimi ve deneyimiyle yakaladığı başarıyı, 2010 yılından itibaren yurtdışı pazarına açılarak önce Riga Havalimanı'na, ardından Suudi Arabistan’a taşıdıklarını ifade eden Kürşad Koçak, ‘’Bugün iştiraklerimizle birlikte, 3 ülkede 200’den fazla havayoluna ve yılda yaklaşık 465 bin uçuşa hizmet sağlayan, 860 bin ton kargo ve 100 milyondan fazla bagaj taşıyarak yılda 130 milyonun üzerinde yolcuya hizmet sunan bir markayız. Yurt dışında portföyümüzde çok sayıda havayolu şirketi yer alıyor ve işbirliklerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Yurt dışındaki operasyonlarımızın verimliliğini artırmak üzere ek yatırımlarımız da sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Medine Havalimanı’ndaki yeni istasyon binamızın açılışını, Suudi Arabistan Sivil Havacılık İdaresi (GACA) ve yerel yetkililerin de katılımlarıyla gerçekleştirdik. Bin metrekare alana kurduğumuz 700 metrekarelik ekipman bakım, park sahası ve 600 metrekarelik ofis alanının bulunduğu yeni istasyon binamızla, Medine istasyonumuzu büyüttük. Uluslararası alanda yakaladığımız başarıyı katlayarak istikrarlı büyümemize Turquality markası olarak devam edeceğiz’’ dedi.Havaş Riga ve Medine Havalimanları’nda; AirBaltic, Türk Havayolları, SAS, Ukrayna Havayolları, AirEuropa, UTair, AegeanAirlines, Onurair, Freebird, Corendon, AirArabia, TunisAir, Pegasus, Sun Express, GulfAir, Azerbaijan, JazeeraAirways, Atlasjet, Tailwind, Badr gibi çok sayıda havayoluna yolcu ve bagaj işlemleri, ramp, uçak temizlik, yük kontrolü ve haberleşme, de-icing, kargo, uçuş operasyonları, ulaşım, temsil ve gözetim hizmetleri de dahil olmak üzere eksiksiz yolcu ve operasyon hizmetleri sunuyor. Havaş her iki havalimanında 2017 yılında; 1 milyondan fazla bagajı yöneterek, 25 bine yakın uçuş ve 2 milyondan fazla yolcuya hizmet sundu.