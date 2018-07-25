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Brisa, Türk mühendisleriyle kazandı

Brisa, Türk mühendisleriyle kazandı

Tarih 25 Temmuz 2018, 11:37

Brisa, 2 farklı lokasyonda üretime geçişle birlikte gelen kapasite artışıyla beraber oluşan karmaşayı çözmek amacıyla gerçekleştirdiği mühendislik çözümleriyle, endüstri mühendisliği alanında verilen ‘Yöneylem Araştırması Derneği Uygulama Ödülü Yarışması’nda birincilik ödülünü kazandı.

Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, “YA/EM ve 4. Endüstri Devrimi” temasıyla toplanan 38. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi (YA/EM) kapsamında düzenlenen ‘Yöneylem Araştırması Derneği Uygulama Ödülü Yarışması’nda birincilik ödülünü kazandı.

Çağdaş otomasyon sistemi, veri alışverişi ve üretim teknolojilerini, nesnelerin interneti, akıllı fabrikalar, büyük veri analizi, internet hizmetleri, siber-fiziksel sistemleri içeren projelerin ödüllendirildiği yarışmada Brisa, “fabrikalar arası ürün atama probleminin iki aşamalı karma tam sayılı programlama modeli ile çözülmesi" projesi ile birinciliğe layık görüldü. Bu yıl 38. Düzenlenen YA/EM Ulusal Kongresi’nde yarışmanın ilk kez düzenlendiği 2008 yılında da ödülü Brisa “Icron Çizelgeleme Sistemi ve Dağıtık, Açık Çizelgeleme Yaklaşımının Bir Uygulaması” projesiyle almıştı.

Yarışmaya katılan projeler; projenin işletme için olan önemi,problemin tanımının açık ve sınırlarının net bir şekilde belirlenmiş olması,YA/EM yöntemlerinin yaratıcı, doğru ve yerinde kullanımı,projenin devreye alınmış olması, performans ölçümlerinin belirlenmiş ve ölçülmüş olması, çalışmanın özgünlüğü, YA/EM  yöntemlerinin yaratıcı, doğru ve yerinde kullanımı, performans ölçümleriyle ifade edilen kazançların büyüklüğü ve şirket için önemine göre değerlendiriliyor.

Brisa mühendislerinin geliştirmiş olduğu proje, her iki fabrikadaki ürünleri temel özelliklerine göre ayrıştırarak, fabrikaların makine çeşidi, kapasitesi ve farklı üretim kısıtlarına göre operasyonların daha verimli bir şekilde yürütülmesine imkân sağlayan optimum çözümü üretiyor. İleride amaç fonksiyonlarının değişmesi durumunda yeni duruma kolayca adapte olabilecek bir model geliştirildi. Bu sayede sistem ileride lojistik maliyetleri yada dönüşüm maliyetlerinin minimize edildiği farklı bir hale hızlıca dönüştürülebilir.

Brisa, teknolojiyi Türkiye topraklarında yeşertiyor
30 yıldır teknoloji ve ürün geliştirme alanına yatırım yapan Brisa, Ar-Ge’ye son üç yılda yaklaşık 50 milyon TL yatırım gerçekleştirdi.

2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belgelendirilen Ar-Ge Merkezi’yle rekabet gücünü artıran Brisa, yenilikçi süreç ve geliştirme teknolojileriyle ihracatını güçlendiriyor. Bu sayede yeni ürünleri pazarın ihtiyaç duyduğu şekilde daha kısa sürede devreye alma, yeni nesil teknolojilerle dünya standartlarında ürün geliştirme, hammadde kaynaklarını daha kısa sürede onaylama gibi kabiliyetlerini artırıyor.

Brisa Ar-Ge merkezi, uluslararası kültürü, teknik üstünlükleri ve öğrenme ortamları ile Türk mühendisleri için önem taşıyor. Bu merkezde Türk mühendisliğinin en ileri çalışmaları yürütülüyor.

 

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