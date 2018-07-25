Ford Trucks, yeni çekicisinin ön tanıtımına başladı

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25 Temmuz 2018, 10:54

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtım Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nde yapıldı.

Ford Trucks yeni çekicisinin yüzünü Sancaktepe Arge Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısı ile gösterdi. Ön tanıtım toplantısında yeni çekicinin dünya lansmanının Eylül ayında Almanya Hannover Uluslararası Ticari Araçlar Fuarı’nda yapılacağını bu toplantıyı Ekim ayında Antalya'da yapılacak yurt özel tanıtımın izleyeceği ve 2018’in son aylarında yeni çekicinin müşteri teslimatlarının yapılmaya başlanacağı duyuruldu.



Ford Trucks’ın yeni çekicisinde kullanılacak yeni kabinin ve 500 Bg'lik motorunun yerli olması ile bu çekici özel ve sembolik bir değere sahip. Bu değerin en açık göstergesi Türkiye’de tasarlanan ve üretilen bir çekicinin dünya ticari taşıt sektöründe çok ağır rekabet koşullarına rağmen Avrupalı üretici sayısını 8'e tamamlayacak ve Rusya ve Doğu Avrupada Kamaz ile rekabet edecek bir ürün olarak ortaya çıkması.



Ford Trucks’ın mevcut ürünleri ile Rusya, Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika ülkerinde satış ve satış sonrası ağının kurulmuş olması ve bu ağın gelişmeye devam etmesi yeni çekici ve onu izleyecek yeni ürünler için de sağlam bir zemin oluşturuyor.



Ford Trucks'ın yeni çekicisinin gelişim sürecini Euro 6 standardında motorlar geliştirmesi, İnönü Fabrikasının üretim altyapısı ve Ford markasının özelikle Ford Transit serisi üretim ve ihracatındaki deneyimi ve Ford Otosan ve Ford markalarının ağır ticari araç pazarında olma isteği ve bu isteği yerine getirmek için ortaya koyduğu birbirini tamamlayan çalışmalar oluşturuyor. Bu çalışmalar ile birlikte Türkiye’de yetişmiş insan gücü, Ar-Ge destekleri ve Ford Trucks’ın bu insan gücü ve Ar-Ge desteğini doğru ve etkili kulanması da başarının ortaya çıkmasında önemli etkenler arasında.



Ford yeni çekicisinin ilk tanıtımda bıraktığı izlenim sürücülerin ve filo yönetici ve sahiplerinin istediği teknik ve görsel özelliklere cevap verecek ve pazarda rekabet edecek özelliklerde olması. Ford Trucks yeni çekicisinin ilk versiyonunu pazarda talebin yoğunlaştığı motor gücü seçeneklerinde 3600 mm dingil aralığı ve 120, 110 ve 94 cm lik beşinci teker yüksekliği ile sunulması bekleniyor. Yeni çekicide kabin içinde motor tüneli olmaması 2,16m iç yükseklik ve 2.5m genişliğe sahip olmasıda pazarda kendine yer açacak ve Türkiye ile birlikte dünya pazarında rekabette artılarını oluşturuyor.



Yeni çekicinin tanıtımında teknik ve kabin içi detaylar tanıtımın IAA Hannover ve sonraki aşamalara bırakıldı. Ford Trucks’ın yeni çekicisi var olan ürün yelpazesi ile birlikte satışta olurken dış görünüşü ile Ford çizgilerini ortaya koyması ile de özel bir ürün.



Tanıtıma Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Lisa King, Ford Otosan Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan katıldı, Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören, Uluslararası Pazarlar Direktörü Emrah Duman, Ford Trucks Pazarlama ve Stratejik Planlama Müdürü Bahattin Topçu ve Satış-üretim ekibinin katılımı ile gerçekleşti.



Toplantı sırasında yapılan sunumlarda resmi basın açıklamasında aşağıdaki bilgiler yer aldı.



Ford Trucks, uluslararası pazarlara uygun olarak Türkiye’de geliştirip ürettiği yeni çekicisinin ön gösterimini İstanbul Sancaktepe’deki Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirdi. Ford Trucks’ın yeni çekicisi, 500 PS’lik gücü ile yüksek performans sunarken, uzun yol kullanıcılarına ev konforu sağlamaya odaklı 2,5 m. kabin genişliği ve ileri teknolojileri ile üst segmentte standartları yeniden belirleyecek.







Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün yeni çekici hakkında bilgi verdi.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Ürün ve tesis yatırımlarımız karşılığını buluyor ve müşterilerimiz tarafından liderlikle ödüllendiriliyoruz. Hedefimiz inşaat ve yol kamyonlarında olduğu gibi çekici pazarında da lider olmak. Eylül ayında Almanya’da Hannover Uluslararası Ticari Araçlar Fuarı’nda dünyaya tanıtacağımız yeni çekicimiz, uluslararası büyüme stratejimiz doğrultusunda çok büyük öneme sahip.” dedi. “Ürün ve tesis yatırımlarımız karşılığını buluyor ve müşterilerimiz tarafından liderlikle ödüllendiriliyoruz. Hedefimiz inşaat ve yol kamyonlarında olduğu gibi çekici pazarında da lider olmak. Eylül ayında Almanya’da Hannover Uluslararası Ticari Araçlar Fuarı’nda dünyaya tanıtacağımız yeni çekicimiz, uluslararası büyüme stratejimiz doğrultusunda çok büyük öneme sahip.” dedi.













Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, uluslararası uzun yol taşımacılığına uygun olarak geliştirdiği yeni çekicisinin ön gösterimini yaptı. Ford Otosan’ın İstanbul’daki Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirilen törene Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan Genel Müdür Başyardımcısı Lisa King, Ford Otosan Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik ve Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan katıldı.





Ford Trucks’ın Ekim ayında pazara sunacağı yeni çekicisinin ilk tasarımından üretimine kadar geçen 5 yıllık süreçte, 1.200 Ford Otosan mühendisi görev aldı. Gerek Türkiye gerekse de dünya pazarlarında Ford Trucks müşterilerinin beklenti ve taleplerini en üst düzeyde karşılamak üzere geliştirilen yeni çekici Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak.

Ford Trucks, yeni çekicisinin temellerini oluştururken, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerini dinledi ve farklı pazar koşullarına uygun olarak baştan sona yepyeni bir çekici geliştirdi. Geliştirilme sürecinde Türkiye dâhil 5 ülkede süren saha çalışmalarında 900 şoför, 44 filo yöneticisi ile görüşüldü. 4 kıtada 11 ülkede toplamda 5 milyon kilometre teste tabî tutuldu.





Yenigün: “Mühendislik ve üretim kabiliyetimiz global rekabette öne çıkmamızı sağlayan gücümüz”

Ford Trucks ile 2010 yılında yeniden bir marka yolculuğuna çıktıklarını ve bu yoldaki stratejilerinin Türkiye pazarındaki bilgi ve tecrübesini uluslararası boyuta taşımak olduğunu belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ford Trucks markası ile Türkiye’de, tamamen ağır ticari araçlara özel ve son derece modern bayi yapılanmamızı, 30 plaza ile tamamlayarak ilk adımımızı attık. Bayi yapılanmamızı Türkiye’de geliştirirken uluslararası pazarlarda da Ford Trucks markamızı güçlendirmeye devam ettik. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türkî Cumhuriyetlerin ardından, büyümemizi Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiğimiz bayi açılışlarıyla sürdürdük. Bugün itibarıyla 32 ülkede faaliyet göstermekteyiz. 2018 sonu itibarıyla 40; 2020 sonu itibariyle de 50 ülkede var olmayı hedefliyoruz. Global büyüme stratejimiz kapsamında rekabette ön plana çıkmamızı sağlayan unsur, yerli tasarım ve üretim kabiliyetimiz. Bu kadar kısa zamanda, bugün bu noktaya gelmemizi sağlayan gücümüzü, %89’a ulaşan yerlilik oranımızdan alıyoruz.”





Sürekli yatırım ile rekabetçiliğimizi artırdık

Fikri ve sınai hakları %100 Ford Otosan’a ait olan Ecotorq motoru geliştirerek yetkinliklerini bir üst seviyeye taşıdıklarını vurgulayan Yenigün, “100 milyon doları aşan yatırımla 2016 yılında devreye aldığımız Ecotorq motorumuz, Türkiye’de geliştirilip üretilen ilk ve tek ağır ticari araç motoru oldu. Yeni Ecotorq motorumuz, özellikle performansı ve yakıt tüketimi açısından Avrupa’daki müşterilerimizden beğeni kazandı. Ağır ticari araçlar üretiminde önemli unsurlardan biri olan arka aks, mühendislerimiz tarafından geliştirilerek 2015 yılında üretilmeye başladı. Türkiye’nin ilk yerli şanzımanının arkasında yine Ford Otosan ismi var. Bu yıl 49,5 milyon avro yatırımla yerli şanzıman üretimi için çalışmalarımıza başladık. 2019 yılında geliştirme çalışmalarını tamamlamayı, 2020 yılından itibaren de kamyonlarımızda kendi ürettiğimiz şanzımanlarımızı kullanmayı planlıyoruz. Yeni şanzımanımızla beraber yerlilik oranımız daha da yükselecek. Ancak, sadece bu ürünlerimize değil test ve üretim tesislerimize de yatırım yaparak yerliliğimizi, yani rekabetçiliğimizi artırdık. Ford ağır ticari araçlar için Avrupa’daki tek test merkezini İnönü fabrikamızda açtık. Bu sayede, Avrupa’da yaptığımız birçok testi artık kendi tesislerimizde gerçekleştiriyoruz. Mühendislerimiz tarafından tasarlanan ve yeni teknolojilerle donattığımız boyahanemizi 15 Milyon avro yatırımla hayata geçirdik. Yine İnönü fabrikasında kurduğumuz yeni kabin hattı ile üretim verimliliği sağladık.” dedi.







Müşterilerimiz tarafından liderlik ile ödüllendiriliyoruz

Yol kamyonu segmentinde Ford Trucks’ın uzun yıllardır lider olduğunu ve satılan her iki yol kamyonundan birinin Ford Trucks olmasının haklı gururunu yaşadıklarını belirten Yenigün, sözlerine şöyle devam etti: “Ürün ve tesis yatırımlarımız karşılığını buluyor ve müşterilerimiz tarafından liderlikle ödüllendiriliyoruz. 2016 model yılı lansmanımızla birlikte inşaat serisi araçlarımız, Türkiye’nin yükselen inşaat sektörünün vazgeçilmezi oldu. En büyük projelerden en zorlu şantiye koşullarına kadar Türkiye’nin her bölgesinde tercih edildik. Ford Trucks inşaat araçlarının %39 ile lider segment lideri olduğunu mutlulukla belirtiyoruz. Yurt içi taşımacılıkta kullanılan çekici araçlarımızın pazarda kabul görmesiyle bugüne kadarki en yüksek pazar payımızı elde ederek %17’ye ulaştık. Hedefimiz inşaat ve yol kamyonlarında olduğu gibi çekici pazarında da lider olmak. Eylül ayında Almanya Hannover Uluslararası Ticari Araçlar Fuarı’nda dünyaya tanıtacağımız yeni çekicimiz, uluslararası büyüme stratejimiz doğrultusunda çok büyük öneme sahip. ‘Her yükte birlikte’ sloganıyla dünya pazarına sunduğumuz yeni çekicimiz için Rusya, Afrika, Ortadoğu ve Avrupa’da 60’ı aşkın bayi ve servis noktamızı hizmete aldık. Müşterilerimize dünyanın 4 bir köşesinde yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz. 7 Avrupalı markanın yanında Türkiye’den yola çıkan Ford Trucks’ın, 8. Avrupalı marka olarak yer almasını hedefliyoruz.”











Turfan: “Ürünümüzün en önemli karakteristik özellikleri konfor, verimlilik ve teknoloji”

Törende Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan da konuşma yaptı. Yeni çekicilerini her detayıyla tekra tasarladıklarını belirten Turfan sözlerine şu şekilde devam etti: “Yeni çekicimiz, çok zorlu iklim ve arazi şartlarındaki testleri gücü ve performansıyla başarı ile tamamladı. Yeni çekicimizde prestije ve güce dayanan modern tasarım dili, profesyonellik ve yenilikçiliği bir arada sunuyor. Konfor, verimlilik ve teknoloji ürünümüzün en önemli karakteristik özellikleri. 2,5 metre genişliğe ulaşan yeni kabinimiz, kullanıcılara uzun yolda ihtiyaç duydukları konforu ve ferahlığı vadediyor. Yüksek performansı, 500 PS’lik gücü ile yeni ve daha da verimli çekicimiz sektörde rekabetin güçlü bir oyuncusu olacak. Yakıt ekonomisi, düşük bakım ve işletim giderleri gibi fırsatlar sunan çekicimiz, sahip olma maliyetlerini oldukça düşürecek. Yeni çekicimizde, geleceğin teknolojilerine odaklanıyoruz. ConnecTruck kapsamında kullanıcıların araçlarına, kurumlarına ve tüm dış dünyaya entegre olmasını sağlıyoruz. Harita destekli hız kontrolü, multi medya sistemi gibi aynı zamanda şoförlerin ve filo yöneticilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni teknolojileri ile aracımız optimum seçenek olarak öne çıkacak. Yeni ürünümüzün yalnız Ford Otosan için değil, Türkiye otomotiv sektörü adına da ciddi kazanımlar getireceğini düşünüyoruz ”





















Ford Trucks Pazarlama Stratejik Planlama Müdürü Bahattin Topçu













































