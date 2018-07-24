Goodyear, The Tire Cologne 2018’de teknolojilerini sundu

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24 Temmuz 2018, 16:16

Goodyear ve Fulda’nın en son otomobil lastikleri üstün performanslarını sergiledi.

Goodyear’in geleceğin şehirlerinde temiz mobilite vizyonunu simgeleyen fütüristik ‘Oxygene’ fotosentez lastiği, bu yılki Yaratıcılık Ödüllerinde ‘En İyi Yeşil Fikir’ kategorisinde ödül kazandı. Goodyear DACH Başkanı Jürgen Titz, “Şirketimizin yenilikçi bakış açısıyla yarının mobilite çözümlerini geliştirmeye çalışıyoruz. Yaratıcılık Ödülüyle de bu vizyonumuzu taçlandırmış olduk” dedi. Yanak kısmındaki gerçek yosunla ‘Oxygene’ lastikleri fotosentez yapabiliyor.Goodyear Almanya’nın Baş Mühendisi Saburo Miyabe: “Paris gibi bir şehirde yaklaşık 2,5 milyon araçta ‘Oxygene’ lastikleri kullanılacak olursa, havada yaklaşık 3.000 ton daha fazla oksijen ve 4.000 ton daha az karbondioksit olacaktır” sözleriyle bu lastikleri kullanmanın yararlarına değindi.Büyüyen elektrikli araç pazarının özel taleplerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanan ‘Elektrikli Sürüş Teknolojisi’ ile geliştirilmiş ‘EfficientGrip Performance’ prototipi de Almanya’da ilk kez sergilendi. Yüksek teknoloji lastiği, 2019 itibariyle Avrupa yollarında olacak. Miyabe, bu lastiğin arkasındaki teknolojiyle ilgili olarak; “Lastik, elektrikli araçların yüksek torkunu daha iyi dengeliyor ve son derece sessiz. Aynı zamanda bataryanın ilave ağırlığını da karşılayabiliyor ve aşırı derecede düşük yuvarlanma direnci sergiliyor. Bu özellik de elektrikli araçların menzilini artırıyor” diye konuştu.Otomobiller için sunulan diğer önemli lastikler arasında, SUV’lar için de bir tasarıma sahip Eagle F1 Asymmetric 3 lastiği, popüler Vector 4Seasons Gen-2 dört mevsim lastiği ve Goodyear’ın en son geliştirdiği tüm kış koşullarında mükemmel araç hakimiyeti sağlayan yüksek teknoloji ürünü lastikleri UltraGrip Performance Gen-1 yer almaktadır.Kamyonlar için Goodyear Proactive Solutions (Proaktif Çözümler) ekibi, ticari araçlara yönelik en son veri tabanlı çözümlerini sundu. Goodyear Proactive Solutions DACH Satış Lideri Dirk Menzel; “Goodyear Proaktif Çözümler portföyü, yakın bir zamanda OTR araçlar için ‘Ağır Hizmet Tipi’ versiyonunda piyasaya sunulmuş olan kamyon ve otobüsler için takip ve izleme fonksiyonuna sahip lastik basıncı izleme sistemini (TPMS) içeriyor. Goodyear, aynı zamanda kamyon ve otobüsler için, lastiklerin kalan diş derinliğini belirlemeye yönelik sensörlerin kullanıldığı ve deponun tabanına entegre edilmiş bir ölçüm plakasından oluşan Drive-over-Reader ürününü de sunuyor. Bu sistemin en ilgi çekici tarafı benzersiz bir öngörü fonksiyonun olması. Akıllı algoritmalarımız ve ‘G-Predict’ olarak adlandırılan tahmin teknolojimiz, lastikler veya basınçlarıyla ilgili potansiyel sorunları tespit edebilmemizi sağlıyor” dedi.Sonuncu, fakat bir o kadar da önemli bir diğer özelliğe gelince; Goodyear müşterileri, bir kaza durumunda gerekli hizmeti hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlayan geniş ‘TruckForce’ servis ağından faydalanabiliyorlar. “Sistemimiz, sadece kullanıcılara bir dizi ham veri sunmakla kalmıyor” diyen Menzel, sözlerine şöyle devam ediyor: “Aynı zamanda müşterilerimize bir sorunun tekrar ortaya çıkmasını önlemek için yapmaları gereken uyarlamaları da gösteriyor. Avrupa genelinde 2.000’i aşkın TruckForce ortağıyla, gereken hizmeti hiçbir gecikme olmaksızın sunabiliyoruz.”TPMS ile sensörler, lastik hava basıncı ve sıcaklığını sürekli olarak ölçmek üzere doğrudan lastik jantları üzerine takılır. Drive-over-reader ile birlikte sensörler ve ölçüm teknolojisi, kalıcı olarak tabana gömülür ve araç kullanıldığı sırada hava basıncı, kalan diş derinliği ve aracın ağırlığını tespit eder.Bu bilgi, Goodyear sunucularına aktarılır. Üretici tarafından geliştirilmiş olan G-Predict teknolojisi olarak bilinen matematiksel algoritmalar, verileri analiz eder ve filo yöneticisine bir günlük rapor gönderir. Bir potansiyel problem ortaya çıkarsa, müşteri e-posta veya bir uygulama aracılığıyla gerçek zamanlı bir uyarı alır. Bir grafik, hangi lastiğin sorunlu olduğunu ve problemin ne kadar ciddi olduğunu açıklar.