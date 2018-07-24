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Euromaster yüzde 99’luk oranı yakaladı

Euromaster yüzde 99’luk oranı yakaladı

Tarih 24 Temmuz 2018, 16:05

Michelin Grubu çatısı altında profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, online müşteri memnuniyeti anketi sonuçlarını açıkladı.

Uzmanlık, dürüstük ve müşteri odaklı yaklaşım ilkeleriyle hareket eden Euromaster servis noktalarının, Haziran sonu itibarıyla müşteri memnuniyet oranı yüzde 99 oldu. Euromaster müşterileri en çokprofesyonel servis, güler yüzlü hizmet ve detaylı bilgilendirmeden memnun.

Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 52 ilde 200’e varan servis noktası ile profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, Haziran 2018’de yüzde 99’luk müşteri memnuniyet oranı ile servis ve hizmet kalitesini kanıtladı. Türkiye’nin dört bir yanından Euromaster müşterileri ile gerçekleştirilen online anket sonuçlarına göre Euromaster müşterileri en çokprofesyonel servis, güler yüzlü hizmet ve detaylı bilgilendirme hizmetlerinden memnun kaldı.

Hizmet bedeli memnuniyet oranı da yüzde 99
Ankete katılan müşterilere yöneltilen “Euromaster ekibinin yaklaşımından memnun kaldınız mı?” sorusuna müşterilerin yüzde 98’i çok memnun kaldıklarını belirtirken, “Sunulan servisten ne kadar memnun kaldınız?” sorusunda ise Euromaster yine yüzde 99 memnuniyet oranına ulaştı. Euromaster müşterileri, hizmet sonrası faturalandırma bölümü konusunda da fikirlerini belirtti. Bu kısımda ise müşterilerin yüzde 99’u aldıkları hizmetin bedelinden ve faturadaki detaylı açıklamalardan memnun kaldıklarını söyledi. Ankete katılanlara yöneltilen “Euromaster servis noktası ziyaretinizi tümüyle değerlendirdiğinizde ne kadar memnun kaldınız?” sorusuna ise her 100 katılımcıdan 99’u memnun kaldığını dile getirdi.

“Hedef yüzde 100 memnuniyet”
Euromaster’ın müşteri memnuniyeti sonuçlarını değerlendiren Euromaster Türkiye Pazarlama Müdürü Zeynep Durusu; “Euromaster ailesi olarak, sunduğumuz hizmet kalitesi ve müşteri odaklı yaklaşım ilkemiz dahilinde yüzde 100 müşteri memnuniyeti hedefliyoruz. Bizden ürün ve hizmet alan tüm müşterilerimizin bize güvenmesi ve yola güvenle devam etmesi bizim için oldukça önemli. Perakende müşterilerimizin yanında birçok yeni tedarikçi ve araç filoları gibi kurumsal müşteriler de bizimleçalışmak istiyor. Ayrıca bugün birçok yatırımcının da Euromaster’a güvenmesi ve ağımıza katılmak istemesi markamızın geleceği için oldukça olumlu bir sonuç. Tüm bunlar bize Euromaster’ın Türkiye pazarında güvenilir bir iş ortağı olduğunu gösteriyor.” dedi.

 

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