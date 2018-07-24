Tırsan, ilk 100’de yerini aldı

Anasayfa » Güncel

24 Temmuz 2018, 15:57

500 büyük sanayi kuruluşu ihracat listesinde 66. sırada yer alan Tırsan, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

TİM tarafından açıklanan 2017 yılı ilk 1000 İhracatçı Firma listesinde,bir önceki yıla göre 21 basamak yükselen Tırsan, TİM’in en büyük 90. ihracatçısı arasında yer aldı.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 16 yıldır yapılan ve 26 sektörü kapsayan İlk 1000 İhracatçı Firma araştırmasının 2017 yılı sonuçları açıklandı. Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan, 2016 yılına göre 21 basamak yükselerek 111. sıradan 90. sıraya yerleşti ve sıralamada ilk 100 firma arasındaki yer aldı. Geniş ürün gamı ve inovatif ürünleri ile 55’ten fazla ülkeye ihracat yapan ve sektörüne öncülük etmeyi sürdüren Tırsan, TİM’in en büyük 90. ihracatçısı olma gururunu yaşarken, liderliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.Tırsan ayrıca, hayata geçirdiği nitelikli ve yenilikçi çalışmalar sonucunda ISO 500 2017 yılı ihracatçı şirketler sıralamasında 66. sıraya yerleşti. Genel şirket sıralamasında ise 167. sırada yer alan Tırsan, başarılarını taçlandıran ödüller, genişleyen ürün gamı ve sunduğu satış sonrası servis hizmetleri ile gücüne güç katmaya devam ediyor.Tırsan’ın üretimdeki gücü, sunduğu ürün ve teknolojiler ile sektöründe fark yaratmaya devam edeceğine değinen Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “41 yıldır Türkiye treyler sektöründeki liderliğimizin temelini, başarı kriteri olarak müşteri memnuniyetini ilke edinmemiz ve tüm paydaşlarımıza sunmuş olduğumuz çözüm odaklı hizmetlerimiz oluşturuyor. 2017 yılı Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu ihracat listesinde 66, genel şirket sıralamasında ise 167’inci sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attık. Ardından TİM tarafından gerçekleştirilen İlk 1000 İhracatçı Firma sıralamasında 90. Sıraya yükselerek, TİM’in en büyük 90. ihracatçısı olduk. Tırsan ailesi olarak, bu büyük başarıların haklı gururunu yaşıyoruz. Tırsan’ın treyler sektöründe sahip olduğu rakipsiz üretim gücü, artarak devam eden Ar-Ge yatırımları ve iş ortakları ile kurmuş olduğu uzun vadeli iş birlikleri her geçen gün güçlenerek büyümesini sağlıyor. 2018'de ilk 6 aylık ihracat rakamları bir önceki senenin iki katından fazla, bundan sonraki süreçte de bu başarımızı çoğaltarak sürdüreceğiz” dedi.