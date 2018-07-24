Alper Frigo filosunu güçlendirdi

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24 Temmuz 2018, 15:31

Alper Frigo,Volvo Trucks Türkiye distribütörlüğünü yürüten Temsa İş Makinaları’ndan12 adet çekici teslim alarak filosundaki Volvo markalı araç sayısını 24’e çıkardı.

Uluslararası taşımacılık alanında faaliyet gösteren ve yaş sebze, meyve, balık gibi ürünler için frigorifik taşımacılık yapan Alper Frigo, Volvo Trucks Türkiye distribütörlüğünü yürüten Temsa İş Makinaları’ndan 12 adet Volvo Trucks FH13 4x2T 540 HP Ocean Race Edition teslim alarak filosundaki Volvo markalı araç sayısını 24’e çıkardı.Şirketin tercih ettiği Volvo Trucks FH13 4x2T 540 HP Ocean Race Edition, dünyanın en zorlu yelken yarışlarından biri olan Ocean Race’ten esinlenilerek ve sınırlı sayıda üretilen bir seri olmasıyla öne çıkıyor. 3 yılda bir gerçekleştirilen ve bu yıl sonuncusu düzenlenen Volvo Ocean Race yelken yarışmasının 2017-2018 rotası Hollanda’nın Hague şehrinden başlayıp farklı kıtalarda, farklı iklimlerde yer alan 10 farklı noktaya uğrayarak Lisbon’da sona eriyor. Birçok zorlu etabı içeren bu heyecanlı ve çekişmeli yarıştan esinlenerek üretilen Volvo Trucks FH13 4x2T 540 HP Ocean Race Edition zorlu koşullarda yüksek performans gösterebilen, çok özel bir araç olarak tasarlandı. Volvo I-Shift ve Dual Clutch ve retarder bulunan araçta ayrıca, güvenlik paketi, hırsız alarmı, kilitlenebilir güvenlik kutusu, şerit değiştirme desteği, sürücü uyarı desteği ve uyarlamalı hız sabitleme kontrolü gibi özellikler de bulunuyor.Teslimat törenine Alper Frigo’nun firma sahibi ve Genel Müdür Alper Yıldırım ve firma ortağı Yılmaz Kal ile, Temsa İş Makinaları Bölge Satış Müdürü Devrim Karataş, Bölge Satış Yöneticisi Umut Şahin, Yedek Parça ve Servis Bölge Yöneticisi Cihan Kayan ve Volvo Financial Services’dan Bölge Satış Müdürü Emrah Barış temsil etti.Teslimat töreninde konuşma yapan firma sahibi ve Genel Müdür Alper Yıldırım Volvo Trucks’a ve Temsa İş Makinaları’na olan güvenini şu sözlerle dile getirdi: “Türkiye’den Sibirya bölgesine ve ötesine frigorifik taşımacılık yapan tek firma özelliğini taşıyoruz. Ağır kış şartları ve zorlu yol koşullarında faaliyet göstermemiz sebebiyle bu koşullara uygun araç arayışına girdik ve Volvo Trucks’ın Dünya’nın en zorlu yelken yarışı olan Volvo Ocean Race yarışlarından esinlenerek üretilen Ocean Race paketini almaya karar verdik. Zaten halihazırda filomuzda 12 adet Volvo Trucks araç mevcut. Volvo Trucks sunduğu opsiyonel özellikler sayesinde sorunsuz performans gösteriyor. Ayrıca satış ve satış sonrası organizasyonundan da çok memnunuz. Bu özellikler bizi tereddütsüz Temsa İş Makinaları ve Volvo Trucks’a yönlendirdi.”Temsa İş Makinaları Bölge Satış Müdürü Devrim Karataş ise Alper Frigo’ya teşekkür ederek başladığı konuşmasına şöyle devam etti: “Volvo Trucks gerek kaliteli ve inovatif ürünleri gerekse satış sonrasına bakışı açısından Temsa İş Makinaları’nın bütünsel hizmet sunma vizyonuyla çok örtüşen bir marka. Araçlarımızı tercih eden firmalarla ilişkilerimizi tek seferlik olarak görmüyor, uzun soluklu iş birlikleri amaçlıyoruz. Bu sebeple Alper Frigo’nun bir kez daha araçlarımızı tercih etmesinden dolayı ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonra da tüm müşterilerimizde olduğu gibi Alper Frigo’nun da çözüm ortağı olmayı sürdüreceğiz.”