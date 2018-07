Petrol Ofisi ve Asmira Farkı Didim D-Marin’de

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

23 Temmuz 2018, 17:03

Petrol Ofisi ile Asmira Group iş birliğinin biri olan Didim D-Marin Petrol Ofisi istasyonunun açılışı yapıldı.

Didim D-Marin Petrol Ofisi istasyonunun açılışı; niteliklerine yakışır şekilde ve klasik törenlerin çok ötesinde renkli etkinliklerle gerçekleştirildi.Ev sahibiın yanı sırada konuşma yaptığı tören, Ritim Dans ve Su Balesi renkli gösterilerinin yanı sıra Nuri Harun Ateş’in sahne performansları ile adeta bir festivale dönüştü.İş dünyası temsilcileri ve yerel yöneticilerin de yoğun ilgi gösterdiği törende Didim D-Marin’deki istasyonun ilk göz ağrıları olduğunu ve yeni imzalanan sözleşme ile baştan aşağı yenilendiğini belirten, şöyle konuştu:“İçinde bulunduğumuz bu güzel istasyonumuzda da, geçen yıl Bodrum Turgutreis D-Marin’deki istasyonumuzda başlattığımız yeni konseptimizi uyguladık. Yeni konseptimizin temel hedefi; istasyonumuza gelen misafirlerimizin keyifli bir ortamda ağırlanmasıdır. Bu, yalnızca fiziki yatırımdan ibaret değil, aynı zamanda yüksek insan kalitesi ve standartlarını da içeriyor.Turgutreis D-Marin istasyonumuzun açılışından bu yana geçen bir senede, grubun deniz satışlarını gerçekleştiren Asmira Petrol’de iş alanları ayrıştırılarak; yatlara hizmet sağlayan Asmira Marine ve gemilere hizmet sağlayan Asmira Bunker olarak iki ayrı marka oluşturduk. Gemi ve yat ikmallerine ayrı ayrı odaklanan bu yeni yönetimler sayesinde, her iki iş alanında da geçtiğimiz yılları katlayan performanslar yakalamış durumdayız. Ayrıca, grubun lojistik hizmetlerini sağlayan nakliye departmanımız ayrı bir yönetime kavuşarak, Asmira Lojistik adını aldı. Asmira Lojistik, grubun artan lokasyon ve iş hacimlerini bir rekabet avantajı olarak kullanmış ve kompleks tedarik süreçleri geliştirerek lojistik maliyetlerini düşürmüştür. Bundan sonraki süreçte de akaryakıt taşıması dışında farklı ve niş lojistik faaliyetlere odaklanacaktır. Asmira Lojistik aynı zamanda, Ege Bölgesi’nde Petrol Ofisi’nin akredite lojistik tedarikçisidir.Gemilere yakıt tedariki gerçekleştiren firmamız Asmira Bunker; Petrol Ofisi’ndeki değişimle birlikte aldığı destekle, 2018’in ilk yarısındaki satışlarını geçen yıla oranla aylık bazda 4 kata çıkarmıştır. Bu gelişme çerçevesinde yeni bir deniz tankeri yatırımı gerçekleştirdik. Mülkiyetini bu hafta aldığımız Kingfisher isimli deniz tankerimiz sayesinde, Ege Bölgesi’nde deniz yoluyla bunker ikmal ve taşıma kapasitesi 1.200 tona ulaşan tek firma olduk.Yatlara hizmet veren Asmira Marine tarafında ise, istasyon dışı duty-free satışlarımızda ve istasyon satışlarımızda geçen senenin 1,5 kat üzerindeyiz. Son dönemde, dünyanın en prestijli teknelerine yapmakta olduğumuz yüksek hacimli ikmaller de bunun bir göstergesidir. Yüksek kalite Petrol Ofisi ürünlerini sahada yüksek kalite bir operasyon ve hizmet anlayışıyla ikmal eden Asmira Marine olarak, ülkeye döviz kazandıran ve yüksek segment turiste hizmet veren bu kanalı hep beraber geliştirdik.Didim ve Turgutreis D-Marin istasyonlarımızın yanına, bu sene Kuşadası ve Göcek lokasyonlarını da ekledik. Göcek’de yine D-Marin içinde Petrol Ofisi bayrağını dalgalandırarak bölgede farkındalık yarattık. Bu son gelişmeyle birlikte, D-Marin’in Türkiye’deki tüm marinalarındaki akaryakıt operasyonlarını devralmış bulunuyoruz.D-Marin ile iş birliğimiz bunlarla da sınırlı kalmadı, yurtdışına da taşıdık. D-Marin, bildiğiniz üzere yurt dışındaki önemli noktalarda da marina yatırımları yapıyor. Bu yatırımlardan biri olan Karadağ’daki Portonovi Marina, 2019 yazında hizmete açılacak. Portonovi Marina’da da istasyon için vermiş olduğumuz teklife bu hafta olumlu yanıt verildi ve haftaya Karadağ’a geçerek, gerekli işlemleri başlatacağım. Bu gelişme ile beraber, Türkiye dışındaki yat pazarı için çok önemli bir nokta olan Karadağ’da faaliyete başlıyoruz ve Asmira uluslararası bir şirket oluyor. Bu gelişme, bizim ‘Tüm Avrupa Kıyılarında, lokal bir marka olmak’ vizyonumuz çerçevesinde attığımız ilk önemli adımdır.Kaydettiğimiz başarıların ve kazanımların elbette ki sorumluluğumuzu da aynı ölçüde arttırdığının farkındayız. Bu sorumluluk bilinciyle daha fazla çalışacağız. Unutulmamalıdır ki; asıl olan yolun kendisidir. Bir noktaya ulaştığın zaman yolun bir anlamı kalmaz. Bu yüzden hiç durmadan yürüyeceğiz, hatta koşacağız.”“Türkiye denizlerinin tamamında yakıt ikmali yapabilen tek marka; PO Marine”Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper de, Petrol Ofisi Deniz Satışları - PO Marine’nin, Türkiye’de denizcilik sektörüne transit, gümrüklü yakıtlar ve deniz yağlarında, ikmal, üretim ve hizmetlerini bir arada sunabilen yegâne şirket konumunda olduğuna dikkat çekerek başladığı konuşmasında, şunları söyledi:“Hopa’dan İskenderun’a kadar Türkiye’nin tüm sahil şeridi boyunca konumlandırılmış 7 deniz terminali ve 1 yüzer istasyonumuz ile Türkiye denizlerinin tamamında yakıt ikmali yapabilen tek marka konumundayız. Türkiye’de Chevron deniz yağlarının iş ortağıyız ve 140.000 ton/yıl üretim kapasiteli madeni yağ fabrikamız da denizciliğin hizmetindedir. Gümrüklü satışlarda ülkenin sahil şeridine yayılmış en geniş bayi & teslimatçı ağı ve 5 marina istasyonuna sahibiz. 12 deniz tankeri (barç) ile transit ve iç pazarda yıllık 600.000 tonun üzerinde yakıt ikmali gerçekleştiriyoruz. Bunu da örneklemek gerekirse; PO Marine’in bir günde yaptığı ortalama yakıt satışı miktarı; ortalama 300 istasyonun günlük satış miktarının toplamına eşittir. PO Marine’in yıllık satışı; Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam 12 milyonu aşkın her binek aracın deposunu bir kez dolduracak büyüklüktedir. Bu örnek de uzaydan verelim isterseniz; PO Marine’in yıllık satışı ile büyük bir uzak sefer gemisi, Dünya ile Ay arasında en az 20 sefer düzenleyebilir.PO Marine ile her yıl iç pazarda 34.000’den fazla, transit pazarda 2.700’den fazla, madeni yağ pazarında ise 2.500’den fazla gemiye ikmal yapıyoruz. 12 adet deniz tankeri ve Asmira Group gibi güçlü paydaşları ile Türkiye’nin en büyük dağıtım ağına sahip PO Marine’in hizmeti, ülke suları ile de sınırlı kalmıyor, dünyadaki tüm limanlardan gelen yakıt taleplerine anında cevap verebiliyor. PO Marine, hali hazırda Türkiye suları ile birlikte acenteler üzerinden dünyanın 60 farklı ülkesinde hizmet veriyor. Ürün çeşitliliğimiz, lojistik kapasitemiz ve piyasadaki etkinliğimiz ile Türkiye’nin yanı sıra Doğu Akdeniz’in de önemli bir gemi yakıtı tedarikçisi konumundayız.İşte böylesine devasa bir yapı içerisinde bu istasyonumuz, bizler için özel bir önem ve farklı anlamlar ifade ediyor. Öncelikle Petrol Ofisi’nin, PO Marine’in dağıtım zincirindeki bu güzel halka, aynı zamanda köklü iki markanın; Petrol Ofisi ve Asmira Group arasındaki uzun yıllara dayalı ve kuvvetli iş birliğini bir kez daha perçinleyen, daha da güçlendiren bir adım konumunda. Zira, Asmira Group ile her alanda, yani bünyelerinde bulunan Asmira Marine, Asmira Bunker ve Asmira Logistics ile güçlü, uzun yıllara dayanan ve her iki tarafın da memnuniyet duyduğu verimli bir iş birliğimiz bulunuyor.Bununla birlikte açılışını gerçekleştirdiğimiz Didim D-Marin’deki bu istasyonumuz, zincirimizdeki en güzel halka. Estetik açıdan bu istasyonumuzla yarışacak belki de tek bir istasyonumuz daha var. O da yine Asmira Marine ile iş birliğimizin güzel bir başka göstergesi olan Turgutreis D-Marin’deki istasyonumuz. Ama bence Türkiye’deki en güzel istasyonun, burada, Didim D-Marin’de olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Keza aynı şekilde bu tören de, istasyonumuzun güzelliğine ve Asmira Group’un çağdaş yaklaşımına yakışır şekilde, klasik açılış törenlerinin dışında çok özel bir şekilde gerçekleşiyor.”Gerçekleştirilen bu renkli tören ile ilgili olarak başta Asmira Group yönetimi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Selim Şiper, açılışı gerçekleşen istasyonunun hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulundu.Türkiye denizciliğinin son yıllardaki gelişimine ve kat ettiği mesafeye değinen İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran da “Stratejik açıdan çok önemli bir coğrafi konumda bulunan ve üç yanı denizlerle çevrili ülkemizin denizcilik alanında çok önemli bir potansiyeli bulunuyor ve dolayısıyla daha kat edeceğimiz çok önemli mesafeler var. Ancak bu gelişim ve büyüme sadece gemi sayısı ve deniz ticareti miktarlarla sınırlı değil. İlgili tüm tarafların topyekûn bir gelişime, güçlenmeye, başarılara imza atması gerekli. Örneğin Petrol Ofisi, 70’li, 80’li yıllarda Türk armatörlerinin yabancı sularda giden gemilerinin ülkemizdeki hemen hemen tek madeni yağ tedarikçisi konumundaydı. PO Marine ve Asmira Group da, hem alanlarındaki güçlü faaliyetleriyle ayrı birer marka olarak, hem de gerçekleştirdikleri güçlü ve uzun soluklu iş birlikleriyle bu konuda çok güzel bir örnek teşkil ediyorlar. Her iki kuruluş da verdikleri uluslararası standartlardaki hizmet kalitesi ve güçlü alt yapılarıyla, Türkiye’de denizciliğin, yat turizminin gelişimine önemli katkılarda bulundular ve bulunmaya da devam edecekler. Her alanda yakalayacağımız benzer başarılarla, denizciliğimizi hak ettiği çok daha önemli noktalara taşıyacağız” dedi.