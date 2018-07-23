Avrupa’nın en çok satan elektrikli otomobili

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23 Temmuz 2018, 11:05

NISSANLEAF, Avrupa’da yılın ilk 6 ayında en çok satan elektrikli otomobil oldu.

Yeni NISSANLEAF, 2018 yılının ilk yarısında Avrupa'nın en çok satan elektrikli aracı oldu. Ocak-Haziran 2018 tarihleri arasında 18 bin adedin üzerinde yeni NISSANLEAF satışı gerçekleşirken, satışa sunulduğu Ekim 2017 tarihinden bu yana 37 binin üzerinde Avrupalı, tercihini NISSANLEAF’ten yana kullandı.Çevresel performansı, dinamik dış tasarımı ve gelişmiş sürüş destek teknolojileriyle dikkat çeken tamamen elektrikli yeni NISSANLEAF, 40 kw/saatlik bataryasıylaAvrupa’nın yeni WLTP emisyonları ve ekonomi standardına göre 270 kilometrelik menzil sunuyor.Aynı zamanda dünyanın en çok satan elektrikli aracı unvanını taşıyan NISSANLEAF, satışa sunulduğu günden bu yana birçok ödül kazandı. New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda ‘2018 Dünya Yeşil Otomobil’ ödülünü kazanan yeni NISSANLEAF ayrıca, hem Avrupa Yeni Otomobil Değerlendirme Programı EuroNCAP, hem de Japonya Yeni Otomobil Değerlendirme Programı tarafından 5 Yıldız ile değerlendirildi.Yeni LEAF, NISSAN IntelligentMobility vizyonunun amiral gemisi olarak; enerji, sürüş ve sosyal hayatla entegrasyon konularında NISSAN’ın öncü modeli konumunda. NISSANIntelligentMobility; müşteriler arasında oldukça popüler olan NISSANProPILOT, ProPILOT Park ve e-Pedal gibi yenilikçi teknolojileri bünyesinde barındırıyor. Bugüne kadar yeni LEAF müşterilerinin yüzde 72'si isteğe bağlı olarak sunulan ProPILOT yarı otonom sürüş sistemini seçti.Bu yılın ilk altı ayında NISSANLEAF'e olan yoğun talep, modelin dünyanın en çok satan elektrikli otomobili statüsünü daha da güçlendirdi. İlk olarak 2010 yılında piyasaya sürülenNISSANLEAF, o tarihten bu yana 340 binden fazla kişi tarafından satın alınırken, kısa bir süre önce de Avrupa’da 100 binsatış adedine ulaşmıştı.