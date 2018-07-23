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Wolfsburg Fabrikası’na ödül!

Wolfsburg Fabrikası’na ödül!

Tarih 23 Temmuz 2018, 10:59

Volkswagen’in ilk ve en eski üretim merkezi olan Wolfsburg Fabrikası, Yalın Üretim 2018 ödülüne layık görüldü.

Avrupa’da otomotiv üretim merkezlerini yalın yönetim kriterlerine göre değerlendiren Lean Production Awards 2018 (Yalın Üretim Ödülleri 2018) sahiplerini buldu. 2006’dan beri verilen ödüllere, Volkswagen’in Wolfsburg Fabrikası, ilk kez layık görüldü. Jüri, Wolfsburg Fabrikası için yaptığı değerlendirmede, üretim merkezinde bulunan çeşitli atölyelerin, lojistik ve montaj hatlarında yapılan 50’den fazla iyileştirmelerin ve merkez genelinde hayata geçirilen Endüstri 4.0 uygulamalarının övgüye değer olduğunu açıkladı.

Uluslararası bir ödül olan Otomotiv’de Yalın Üretim Ödülleri (International Automotive Lean Production Award) Alman Automobil Produktion Dergisi and ve Agamus Consult GmbH danışmanlık şirketi tarafından veriliyor. Avrupa’da 80 fabrikanın dahil edildiği araştırma süreci sonunda verilen ödülü, Wolfsburg fabrikası ilk kez kazandı.

1945 yılında faaliyete geçen Volkswagen Wolfsburg fabrikası, günde 3500 araç üretme kapasitesine sahip. Fabrika, 63 yıl boyunca 45 milyona yaklaşan sayıda otomobili üretimi gerçekleştirdi.

 

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