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Üretici standardında hasar onarım merkezi

Üretici standardında hasar onarım merkezi

Tarih 20 Temmuz 2018, 17:37

Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Ürün Grubu, 6 aylık eğitim sürecini başarı ile tamamlayan yetkili servislerine “Otobüs ve Kamyon Üretici Standardında Hasar Onarım Merkezi” sertifikası vermeye devam ediyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan ilk yetkili servis Hatay Has Otomotiv oldu.
Mercedes-Benz Türk, müşterilerinin satış ve satış sonrasındaki beklentilerini karşılayarak ihtiyaçlarına yönelik en doğru hizmetleri sunarken; aynı zamanda hizmet ve servis çeşitliliğini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda yetkili servislerine 6 aylık bir eğitim veren Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Ürün Grubu, eğitimi başarıyla tamamlayan servislerine “Üretici Standardında Hasar Onarım Merkezi” sertifikası veriyor.

20 Temmuz 2018 Cuma günü Mercedes-Benz Türk Kamyon Satış Sonrası Hizmetler Pazarlama Grup Müdürü Mehmet Doğan ve Otobüs Satış Sonrası Hizmetler Pazarlama Grup Müdürü Orhan Çavuş’un katılımı ile gerçekleşen törende, Hatay Has Otomotiv yetkili servisi kamyon ve otobüs ürün grubunu kapsayan “Üretici Standardında Hasar Onarım Merkezi” sertifikasını almaya hak kazandı. Hatay Has Otomotiv, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk yetkili servis oldu.

Müşterilerin araçlarının hasarlanması durumunda ilk günkü gibi güvenle ve konforla yola devam edebilmeleri amacıyla bu çalışmayı başlatan Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Ürün Grubu, eğitim süreci sonrasında yetkili servislerinin üretici standardlarında kaporta onarımını mümkün kılıyor.



Üretici Standardında Hasar Onarım Merkezi unvanı için 6 aylık eğitim süreci

Mercedes-Benz yetkili servislerinde 6 aylık bir çalışma sonucunda kaporta ve boya onarım süreçlerinin hızlanması, kalitesinin daha da artması ve ekipman optimizasyonu alanlarında çalışmalar yürütülüyor ve süreçleri başarı ile tamamlayan yetkili servisler “Otobüs ve Kamyon Üretici Standardında Hasar Onarım Merkezi” unvanını almaya hak kazanıyor. Eğitim kapsamında, ekipman kontrolleri ile servislerin yerinde eğitimi sağlanırken; yetkili servislerdeki kaporta teknisyenleri Mercedes-Benz Türk Hoşdere Fabrikası ve Pazarlama Merkezi eğitim bölümlerinde Mercedes-Benz Kaporta Teknisyenliği eğitiminden geçiyor.

Yetkinlik sahibi servislerde onarılan araçlara “Üretici Standardında Onarım Sertifikası”

Sertifikalı servisler tarafından onarımı gerçekleştirilen araçlara ise “Üretici Standardında Onarım Sertifikası” veriliyor. İlgili sertifika araçların fabrika standartlarında, orijinal parçalar ile Mercedes-Benz Türk “Sertifikalı Kaporta ve Boya Teknisyenleri” tarafından onarıldığını ve fabrika çıkışında olduğu gibi tüm güvenlik performans ve konfor özelliklerine sahip olduğunu temin ediyor. Ayrıca, ilgili yetkili servislerde onarımları gerçekleştirilen araçlar Mercedes-Benz Türk’ün 1 yıl yedek parça ve işçilik garantisi kapsamına dâhil ediliyor.

Bu kapsamda Hatay Has Otomotiv Güzelburç Kaporta ve Boya atölyeleri üretici standardında onarım merkezi oluyor. Bu lokasyonda yapılan her araç fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi güvenli ve performanslı bir şekilde yoluna devam ediyor. Onarım gören her araca üretici standardında onarım sertifikası verilerek Mercedes – Benz yapılan iş ve orijinal parça güvencesini pekiştiriyor.


 

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