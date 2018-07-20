UND çözüm oluşturmaya yeni dönemde de devam edecek

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20 Temmuz 2018, 16:55

UND’nin yeni İcra Kurulu Başkanı Recai Şen sektörel yayınlara yönelik bir toplantı düzenledi.













UND İcra Kurulu Başkanı Recai Şen iyi bir ekiple çalıştıklarını ve UND’nin ekip çalışma kültürünü devam ettireceklerini söyledi. Toplantıya Recai Şen ile birlikte, İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Elif Sevim ve Erman Ereke de katıldı.

Recai Şen Kimdir?



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda Gümrük Müfettiş Yardımcısı olarak çalışma hayatına başladığını aktaran Şen, 1996 -2009 yıllarında AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendiğini, 2009 – 2013 yılları arasında T.C. Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği görevini yürüttükten sonra 2014 yılından itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda Başmüfettiş olarak görevine devam ettiğini söyledi. Şen, “UND’nin nazik davetiyle Nisan 2018 tarihi itibari ile İcra Kurulu Başkanlığı görevine geldim.” dedi.





Yeni sistemde bakanlıkların artık icracı olacağını bu sayede sorunların daha hızlı çözüleceğini aktaran Şen, bakanlık ile özel sektörün artık çok daha yakın çalışacağını söyledi. Şen, sektörde görev yapanların bakanlıklarda da görev alması gerektiğini söyleyerek, “Örneğin UND’den bir arkadaşımız gitsin bakanlıkta 6 ay çalışsın. Yeni sistemde her türlü görevlendirmeyi fonksiyonel düzenlemeyi yapabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.





Şen, bakanlıktan 100 günlük beklentilerini şöyle sıraladı: “Eximbank kredileri daha ulaşılabilir olmalıdır. Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması kapsamında İzinli Gönderici yetkisi verilen kuruluşların sınır kapılarındaki geçişlerini hızlandırmak için pilot proje hayata geçirilmelidir. Sınır kapılarının 7/24 çalıştırılması gerekiyor. Türk taşımacısının karşı karşıya olduğu kota ve geçiş ücretleri ile ilgili sorunların ortadan kaldırılması şart. Yabancı araçlar ile eşit şartlar altında rekabet edilmesi ve mevcut haksız rekabet koşullarının kaldırılması önemli. Sınır kapılarında yapılan vergisiz akaryakıt satışlarının yarattığı beklemelerin ortadan kaldırılması için yakıt satışlarının kapı dışındaki park alanlarına kaydırılması ya da yurtiçine alınması ve vergi iade modeli ile yeni bir yapının kurgulanması fayda sağlayacaktır. Yine, özellikle grupaj taşımalarda her ihracat eşyası için ilgili gümrük idaresinde taşımacı tarafından gümrükleme işlemi yapılması yerine son gümrük idaresinde taşınan tüm yüklerin gümrüklenmesinin sağlanması da öncelikli talepler arasında yer almaktadır.”





“Sektörümüzün şu anda ihtiyaç duyduğu önemli hususlardan biri de sektörün mali yapısının güçlendirilmesi,” diyen Recai Şen, UND üyesi bin civarında firma bulunduğunu belirterek bu firmaların küçük bir kısmının yüksek araç sayısına sahip olduğunu, ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli firmalardan oluşan bir sektör yapısının bulunduğunu bilgisini veren Şen, “Üye sayımız fazla ama ölçek kapasitemiz fazla değil. Uluslararası işlere talip olabilmemiz için birleşmelerle ölçeklerimizi kuvvetlendirmemiz lazım. Hem finansal hem de teknik anlamda kendimizi yenilememiz gerekiyor.” dedi.





İhracatta verilen destek kapsamında ÖTV’siz yakıt satışı yapılan sınır kapısı sayısının son dönemdeki mevzuat değişikliği ile arttırıldığını belirten Recai Şen, “halen vergisiz yakıt satışına ihtiyaç duyulan sınır kapıları bulunmaktadır. Bu sayıyı arttırmak hem ülke ekonomisi hem de sektörümüz için fayda sağlayacak ve önemli bir ihtiyaç giderilecektir.” dedi.







“Taşımacılık lojistik sektörüne yönelik kredilendirme yapacak kuruluşlardan yoksunuz.” diyen Recai Şen, “Çin, son dönemde birçok ülkede ve farklı güzergâhlar üzerinde lojistik merkez yatırımı yapıyor. Bu yatırımlar için de Çin’deki önemli bir finans kaynağı olan ve farklı ülkelerde de yapılanmış bir bankayı çalıştırıyor. Bunun için ayırdıkları sermaye ise 100 milyar dolar. Bu parayla gelip istediği yapılandırmayı gerçekleştirebiliyor. Peki bizim nakliyecimiz bir finansal desteği nereden bulabilecek? Sadece lojistik sektörüne hizmet verecek finansal bir kuruluş olabilir ve bir banka bunu yapabilir. Bu kuruluş lojistik firmaları kendisine başvuruda bulunduğunda o şirketi kendi dinamikleri içinde analiz edecek, aynı zamanda o kuruluşun finansal yapısını güçlendirmeyi yapabilecek tedbirleri ona sunacaktır. UND olarak biz bu çalışmayı yapmaya hazırız. Mutlaka böyle bir yapılanmaya gitmemiz lazım.”





Yabancı araçların taşımalardaki payına değinen Recai Şen, “Türk araçlarının yurtdışında karşı karşıya kaldığı denetim uygulamalarının aynısının Türkiye’de de yabancı araçlara uygulanacağı, henüz yabancı araçlardan yapılamayan köprü, otoyol ve trafik cezası tahsilatların yakın zamanda başlaması için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.







Sektörün en büyük sorunlarından olan sürücü sorunu ile ilgili yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Recai Şen, “Mesleki Yeterlilik Kurumu ve İŞKUR ile birlikte sürücü yetiştirmek için bir proje hazırlıyoruz. İş garantili olarak şoför yetiştireceğiz. Hem sektörümüzün buna ihtiyacı var, hem de sektör nitelikli çalışana ulaşmış olacak. Ayrıca iş bekleyen gençlerimize istihdam yaratacağız. Bunlar nitelikli sürücüler olacağından ilerde şirket bünyesinde üst noktaya gelebilecek çalışanlar olacaktır.” dedi.



























Recai Şen, Yeni Cumhurbaşkanlığı hükümeti modeli ile tek bir muhatapla çalışacak olmalarının işlemleri hızlandıracağını söyledi. “Biz UND olarak kendi şirketimizi kurup işleten bundan para kazanan bir grup değiliz. Taşımacılar, bütün dünyada ticaretin akışını sağlayarak gönüllü toplum elçileri olarak çalışıyor ve ürünün üretim yerinin kaynaklarını alıp ihtiyaç olan yerlere götürüp bir anlamda her türlü iklim ve siyasi atmosfer altında görev yapan elçiler olarak görev alıyor. Biz de taşımacılarımız ile birlikte aynı sorumluluk çerçevesinde hizmetlerinin kolaylaştırılması için faaliyetlerimizi yürütüyoruz.” diyen Şen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan sektörü her türlü mülahazadan ayrı tutmalarını ve önlerini açmalarını istediklerini söyledi.Sektörün önündeki en büyük sorunlardan biri olan yetersiz geçiş belge kotaları ve geçiş ücretleri ile ilgili konuşan Recai Şen; “Macaristan’daki yüksek geçiş ücreti sorununu Avrupa Birliği Adalet Divanına taşıdık ve bu davayı kazanarak tarihi bir başarı ile Macaristan’daki ücreti kaldırttık. Sıra da ise Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan’daki geçiş ücretleri var. Avusturya kota davasında ise ABAD nihai kararını verdi ve kotaların hizmetlerin serbest dolaşımı ile ilgili bir konu olduğunu ve ilave bir sınırlama getirmediğini belirtti fakat bu konu, oluşturduğu maliyetler açısından gümrük vergisi ile eş etkili vergi unsuru yaratmaktadır ve bu soruna dair haklı mücadelemiz devam edecektir. Sadece bir yıl içinde kotalar sebebiyle oluşan ilave maliyet 55 Milyon Euro’dur.” dedi.Bulgaristan’ı bypass etmek için Romanya Köstence’ye Karadeniz’den ro-ro kurmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını da söyleyen Recai Şen, “şu anda 2 firmanın başvurusu var. Oluşturulacak hat ile ilgili devletten teşvik alma konusu da masa değerlendirilmekte. Bakanlık bir bütçe oluşturabilir ise Köstence hattına talip olacak firma sayısı artabilecek ve kazanan sektör olacaktır.” dedi.sektörün zor bir zamandan geçtiğini ve sektöre yönelik yatırımlarda düşüş yaşandığını söyleyerek firmaların finansal gücünü güçlendirecek bir yapının kurulması gerektiğini belirterek “Sektöre hizmet edecek finans kaynaklarının kurgulanması şart olmakla birlikte bu konuda UND olarak destek vermeye hazırız.” dedi.