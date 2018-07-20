Anadolu Isuzu’dan Afyonkarahisar’a modern toplu ulaşım araçları

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20 Temmuz 2018, 15:59

Anadolu Isuzu’nun Türkiye’de ürettiği ödüllü midibüsü Isuzu Novociti Life ve Isuzu Citiport otobüsün teslimatları hız kesmeden devam ediyor.













Isuzu Novociti Life, Türkiye’de ilk defa Bingöl’de yollara çıkmadan önce 2 önemli kuruluştan ödül de aldı. Turquality kapsamında 2017 yılının sonunda düzenlenen ve Türkiye’nin en prestijli tasarım organizasyonu Design Turkey Yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü”’nün sahibi olan Isuzu Novociti Life, ilk yurt dışı ödülünü de Nisan ayında A’Design Award & Competition’dan “Gold A’Design Award” ile aldı. Kompakt boyutlarıyla otobüs konforunu midibüs segmentinde yaşatan Novociti Life toplu ulaşımda midibüs segmentinde lider konumdaki Anadolu Isuzu’yu çok daha güçlü konuma taşıyacak.













Türkiye’de ilk olarak Busworld 2018 Fuarı’nda sergilenen alçak tabanlı midibüs Isuzu Novociti Life’ye ilgi her geçen gün artıyor. Yeni Novociti Life’nin 2018 yılı üretimlerinin tamamının satışını gerçekleştiren Anadolu Isuzu, Bingöl’e gerçekleştirdiği 80 araçlık dev teslimattan sonra 36 adet Isuzu Novociti Life’yi ve 4 Isuzu Citiport otobüsünü düzenlenen törenle Afyonkarahisar Belediyesi’nin şirketi Yüntaş A.Ş.’ye teslim etti.Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, AKP milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Yüntaş A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Sarlık, Yüntaş A.Ş. Otobüs İşletme Müdürü Nurullah Güncü, Yüntaş A.Ş. Satınalma Müdürü Fehmi Özkılınç ve Anadolu Isuzu yöneticilerinin katıldığı törende bir konuşma yapan Anadolu Isuzu Satış Direktörü Yusuf Teoman; “Bugün burada, Afyonkarahisar Belediyesi’ne bağlı Yüntaş A.Ş.’nin toplu ulaşımda başlattığı değişim projesi kapsamında seçtiği Anadolu Isuzu’nun yeni otobüs ve midibüslerinin teslimatı için bir araya geldik.Sınıfının en yeni, en konforlu, en güvenli ve en performanslı aracı olan, aynı zamanda yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın da ulaşımda kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayan ödüllü midibüsümüz Isuzu Novociti Life’tan 36 adet, bir başka ödüllü aracımız olan ve Avrupa’nın en çok tercih ettiği otobüsümüz Citiport’tan 4 adet olmak üzere toplamda 40 araçlık bir teslimat gerçekleştiriyoruz.Türkiye’de, Türk işçilerimizin emeğiyle üretilen ve Afyonkarahisar halkının hizmetine sunulacak olan modern toplu taşıma araçlarımızın uzun yıllar bu güzel şehrin insanlarının ulaşımını sağlayacak olmasından dolayı ayrı bir mutluluk duyuyoruz.” şeklinde konuştu.Yeni Isuzu Novociti Life, alçak tabanıyla değişen pazar ihtiyaçlarına yönelik bir çözüm olarak gün yüzüne çıktı. Büyük ve orta büyüklükteki otobüs yerine küçük boyutlarda otobüs konseptiyle dar sokaklı şehirleri de hedefleyen Novociti Life, aynı zamanda alçak tabanlı yapısıyla engelli ve yaşlı nüfusun sosyal hayata daha fazla katılımını da destekliyor.Anadolu Isuzu’nun otobüs ürün grubunda 9.5 m uzunluğundaki Citibus modeli ile 7.5 m uzunluğundaki Novociti modeli arasında 8 m uzunluğuyla yeni bir segment oluşturan Novociti Life, midibüs boyutlarında otobüs görünümüyle dikkat çekiyor. Novociti Life’ın alçak tabanlı tasarımına uygun olarak arkaya konumlandırılan FPT marka NEF4 model motoru, 186 beygir güç ve 680 nm tork üretiyor. FPT’nin EGR (Egzoz gazı geriçevirimi) sistemine gerek duymadan Euro 6C emisyon normlarını karşılayabilen motor teknolojisi, yüksek enerji verimliliği ile düşük yakıt tüketimi sağlanmasını mümkün kılıyor.Toplam 60 kişilik yolcu kapasitesiyle geniş iç hacimli Novociti Life, gün ışığının araç içerisinde etkin kullanımını sağlayan özel yolcu camı tasarımıyla, tekerlekli sandalyedeki yolcuların dahi yan camları kolaylıkla kullanabilmelerini sağlıyor. Bu sayede dış mekanı rahatlıkla gözlemleyebilen tekerlekli sandalyeli yolcular, Novociti Life’nin insan odaklı akıllı tasarımının tadını çıkarıyorlar.Yeni Isuzu Novociti Life, hem yolcuların konforu hem de aracın servis hizmetlerini minimum sürede gerçekleştirmek için özenle tasarlandı. Motor bölümü arka kısma alınan Novociti Life, bu sayede alçak tabanlı platformuna kavuştu. Motorunun arkada olması, gerekli durumlarda şanzımanın ve motorun bakım ve onarımını da kolaylaştırırken araç arkasındaki kapak tasarımı da servis edilebilirliği artıracak şekilde tasarlandı. Motor bölümüne üç taraftan ulaşılabilmesine imkân sağlayan bakım kapakları sayesinde bakım işlemleri kolaylaşırken müdahale süresi de kısalıyor.