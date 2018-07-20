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Yerli lojistik şirketleri deplasmanda kazanmaya başladı!

Yerli lojistik şirketleri deplasmanda kazanmaya başladı!

Tarih 20 Temmuz 2018, 12:39

Türkiye Avrupa hattında yapılan taşımalarda yabancı plakalı araçlar ile rekabet etmek zorunda kalan lojistik şirketleri, rekabeti farklı boyuta taşıdı.


İhracat rakamlarında son yıllarda görülen artış lojistik sektörünü de hareketlendirdi. Bir çok yerli lojistik şirketi yurtdışında yaptıkları yatırımlar ile Avrupa’nın önemli şirketlerinden olmaya başladı. Son olarak Batu International Logistics Almanya’nın iki farklı bölgesinde depo yatırımı gerçekleştirdi.

Türkiye Avrupa hattında yapılan taşımalarda yabancı plakalı araçlar ile rekabet etmek zorunda kalan lojistik şirketleri, rekabeti farklı boyuta taşıdı. Bir çok yerli lojistik şirketi yurt dışındaki yapılanmalarını artırmaya odaklandı. Son yıllarda Avrupa ofislerini açan şirketler şimdilerde depo ve araç yatırımları gerçekleştiriyor.

Almanya’nın iki farklı bölgesinde depo yatırımı gerçekleştiren Batu International Logistics’in Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ankara, hem Türkiye Avrupa hattında hem de Avrupa özelinde Türk şirketlerin lojistik hizmetlerinde güçlü hale geldiğini vurguladı.

Yabancı menşeili şirketlerin Türkiye lojistik pazarından aldıkları payın yüzde 20’ye ulaştığını belirten Taner Ankara, “Artık yerli şirketler olarak rakip sahada üstünlük kurmaya başladık” dedi.

Lojistiğin sadece taşıma operasyonlarından ibaret olmadığının altını çizen Taner Ankara, Bergkamen ve Nürnberg şehirlerinde açtıkları depoların devamının gelebileceğini ve önümüzdeki 5 yıl içinde depolama faaliyetlerinde Avrupa’da söz sahibi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Tüm Avrupa Ülkeleri Arasında Komple Lojistik Hizmeti

Yeni yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Taner Ankara, “Almanya önemli bir ticaret ülkesi ve Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında ilk sıralarda. Bizim de taşımalarımız arasında önemli bir paya sahip. Avrupa’daki faaliyet alanımızı genişletmek ve güçlendirmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Her yıl ortalama yüzde 20 büyüme gösterdiklerini ifade eden Taner Ankara, depo yatırımlarıyla da mevcut rotalardaki taşımalarını artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Üye oldukları uluslararası kuruluşlar sayesinde güçlü bir acente ağına sahip olduklarına değinen Taner Ankara, “Yeni yatırımlarımızı güçlü acente ağımıza entegre edeceğiz. Böylece tüm Avrupa ülkeleri arasında komple lojistik hizmeti sunan yerli bir şirket olacağız.” şeklinde konuştu.

Hâlihazırda Almanya ve İtalya’da ofisleri olduğunu dile getiren Taner Ankara, yoğun olarak taşıma yaptıkları Hollanda, İspanya ve Portekiz’de de bölge ofisleri açmayı planladıklarını söyledi.

Yurtiçi Yatırıma Devam!

Yurtiçinde de yeni bir yapılanmaya gittiklerini aktaran Taner Ankara, İstanbul Güzelce’de ve Konya’da yeni depo yatırımlarını hayata geçirmeye hazırlandıklarını belirtti. Son yıllarda Konya’da üretici şirketlerin artması sebebiyle bu bölgeye yoğunlaştıklarını vurguladı.

 

 

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