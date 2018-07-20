TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Otobüs

Anadolu Isuzu, ihracatta rekora koşuyor

Anadolu Isuzu, ihracatta rekora koşuyor

Tarih 20 Temmuz 2018, 12:17

İhracat pazarlarında 2020 yılına kadar agresif büyüme hedefi olan Anadolu Isuzu, 2018 yılının ilk 6 ayında yurt dışına 376 araç satışı gerçekleştirerek Türkiye’nin en fazla otobüs ve midibüs ihraç eden ticari araç markası oldu.


İhracat pazarlarında her geçen gün büyümesini devam ettiren Anadolu Isuzu, 2018 yılının ilk 6 ayında Türkiye’nin en fazla otobüs ve midibüs ihraç eden ticari araç markası oldu.

Geçtiğimiz yıl 23 yıllık ihracat tarihinin en yüksek ihracat cirosuna ulaşan Anadolu Isuzu, aynı zamanda 14. midibüs şampiyonluğunu elde etmişti. Bu başarısını devam ettiren Anadolu Isuzu, ilk 6 ayda yurt dışına 174 otobüs ve 202 midibüs ihraç ederek yerli üreticiler içinde en yüksek ihracat yapan marka oldu. En yakın rakibinden 167 adet daha fazla araç satma başarısı gösteren Anadolu Isuzu’nun 2018 yılı ilk 6 aylık satış oranları, 2017 yılına göre otobüs segmentinde %112 büyürken, midibüs segmentinde ise %28’lik bir büyüme grafiği sergiledi.

Otobüs ve midibüs segmentlerinde toplam yurt dışı satışlarında geçen seneye göre %57 büyüme başarısı gösteren Anadolu Isuzu, en son Temmuz ayında 104 araçlık Romanya Köstence Belediye ihalesini kazanarak ihracat pazarlarında tarihinin en yüksek adetli araç ihale sözleşmesini imzaladı.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Otobüs

18 metrelik otobüs ihalesinin kazananı Karsan oldu!

 18 metrelik otobüs ihalesinin kazananı Karsan oldu! Türkiye’de ürettiği araçları dünyanın dört bir yanına ihraç eden Karsan, Romanya’nın Sibiu Belediyesi tarafından aç...

Karsan ve Petrol Ofisi işbirliği

 Karsan ve Petrol Ofisi işbirliği Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan Karsan, akaryakıt, madeni yağlar ve kimyasa...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Ulaşım ve üretim bütünlüğü

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı