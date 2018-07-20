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Anadolu Isuzu, ihracatta rekora koşuyor
20 Temmuz 2018, 12:17
İhracat pazarlarında 2020 yılına kadar agresif büyüme hedefi olan Anadolu Isuzu, 2018 yılının ilk 6 ayında yurt dışına 376 araç satışı gerçekleştirerek Türkiye’nin en fazla otobüs ve midibüs ihraç eden ticari araç markası oldu.
İhracat pazarlarında her geçen gün büyümesini devam ettiren Anadolu Isuzu, 2018 yılının ilk 6 ayında Türkiye’nin en fazla otobüs ve midibüs ihraç eden ticari araç markası oldu.
Geçtiğimiz yıl 23 yıllık ihracat tarihinin en yüksek ihracat cirosuna ulaşan Anadolu Isuzu, aynı zamanda 14. midibüs şampiyonluğunu elde etmişti. Bu başarısını devam ettiren Anadolu Isuzu, ilk 6 ayda yurt dışına 174 otobüs ve 202 midibüs ihraç ederek yerli üreticiler içinde en yüksek ihracat yapan marka oldu. En yakın rakibinden 167 adet daha fazla araç satma başarısı gösteren Anadolu Isuzu’nun 2018 yılı ilk 6 aylık satış oranları, 2017 yılına göre otobüs segmentinde %112 büyürken, midibüs segmentinde ise %28’lik bir büyüme grafiği sergiledi.
Otobüs ve midibüs segmentlerinde toplam yurt dışı satışlarında geçen seneye göre %57 büyüme başarısı gösteren Anadolu Isuzu, en son Temmuz ayında 104 araçlık Romanya Köstence Belediye ihalesini kazanarak ihracat pazarlarında tarihinin en yüksek adetli araç ihale sözleşmesini imzaladı.
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