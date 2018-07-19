49 ülkede tüm marka araçlar için geçerli ATP sertifika testlerini Tırsan yapacak

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19 Temmuz 2018, 16:16

Karayolu taşımacılık sektöründe Avrupa'nın ilk 4 treyler üreticisinden biri olan, Türkiye'nin lider treyler üreticisi Tırsan, uluslararası bozulabilir gıda taşımacılığı yapan firmalar için zorunluluk haline gelen ATP sertifikasını, ödüllü Ar-Ge merkezinde verebilecek.

49 ülkede tüm marka araçlar için geçerli olacak TSE onaylı sertifika testlerini kendi Ar-Ge merkezinde gerçekleştirecek Tırsan, aynı zamanda nakliyeciler için maliyet ve zaman tasarrufu da sağlayacak.



Uluslararası Standartlara Sahip Ödüllü Ar-Ge Merkezi

Teknolojinin gelişim ve dönüşüme ayak uyduran şirketlerin ayakta kaldığını ve büyüdüklerini, ayak uyduramayan şirketlerini ise rekabette geri kaldıklarına değinen Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Tırsan olarak önceliğimiz değer üretmek olduğundan, dünya çapında 55’ten fazla ülkede doğru müşteriye doğru araç çözümünü sunmak için araştırma-geliştirme projelerine ve iş birliklerine yatırım yapıyoruz. 2009 yılından bu yana faaliyette olan Adapazarı Ar-Ge merkezimizde fiziki kapasitenin sınırlarına ulaştık. Şirketimizin yılda 20.000 adet treyler üretimine ulaşma hedefini yeni merkezimizde geliştireceğimiz ürünlerle desteklerken, bazı ürün gruplarının tasarımlarını, prototip üretimlerini ve geliştirme testlerini yeni tesisimizde gerçekleştireceğiz. Bu sayede nakliyeci dostlarımızın hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmelerini sağlayarak, sektörde karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelebilmeleri için fırsat sunuyoruz. Son teknoloji ile donattığımız 2. Ar-Ge merkezimiz ile sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da en büyük test merkezi olacağız,” dedi.





















Son teknolojiye sahip araçları ve yenilikçi çözümleriyle müşterilerinin her zaman yanında olan Tırsan, Adapazarı tesislerinde yeni kurduğu ATP test merkezinde, ulusal uluslararası tüm markaların araçlarını test edebilecek. Tırsan, Türkiye’de 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan ATP anlaşmasına göre uluslararası bozulabilir gıda taşımacılığı yapan firmaların alması gereken ATP sertifikası için gerekli testleri ATP Tip Test Merkezinde yapılabilecek. Ar-Ge merkezinde uluslararası mevzuatlara uygun çeşitli testler yapabilme yetkinliğini kanıtlayan ve uluslararası ödüller alan Tırsan, ulusal ve uluslararası tüm markaların araçlarını test ederek Türkiye dahil 49 ülkede geçerli sertifikayı TSE’den sağlayacak.Tırsan daha önce Almanya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerde yapılan, hem süreç hem de maliyet olarak nakliyeciler için yük olan testleri artık ülkemizde gerçekleştirebilecek. Bu sayede lojistik sektörünün hem zaman kaybından, hem de maliyet yükünden kurtulmasını sağlayacak.2009 yılında Türkiye treyler sektörünün ilk ve tek Ar-Ge merkezini kuran Tırsan, Gebze’de 2. Ar-Ge Merkezi’nin temelini attı. Tırsan, 2017 Otomotiv ve Yan Sanayi Ar-Ge Merkezi 1.si Ar-Ge’sinde teknoloji geliştirirken, müşterilerine de hizmet sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tırsan, yeni kurduğu test merkezi ile ATP sertifikası için yalnızca Türkiye’den değil, diğer ülkelerden başvuruları da test ederek onay verebilecek ve araçların periyodik muayenelerini gerçekleştirecek.