Çoban Tur Boltaş'a 40 adet Mercedes-Benz Actros

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19 Temmuz 2018, 15:23

Çoban Tur|Boltaş, filosunu 35 adet Mercedes-Benz Actros 1842 LSnRL ve 5 adet Actros 2632 LD araç ile güçlendirdi.

Yeni araçlarını uluslararası nakliye alanlarında kullanacak olan Çoban Tur|Boltaş’ın alımını gerçekleştirdiği Mercedes-Benz Actros araçlarının finansmanı ise Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından karşılandı.

















Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC) sayesinde %5’e varan yakıt tasarrufu

Çoban Tur|Boltaş’a teslim edilen 40 adet yeni Mercedes-Benz Actros aracın sahip olduğu Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC) sayesinde aracın takip edeceği güzergâh ve yokuşlar uydu tabanlı konumlandırma teknolojisi ve haritalar yardımıyla tespit edilerek vites değiştirme noktaları, vites kademeleri ve tempomat hızları hesaplanır. Yapılan bu hesaplamalar neticesinde aracın kinetik enerjisinden faydalanılarak gereksiz hızlanmalar, vites değişiklikleri veya fren yapma eylemi önlenir. Öngörülü Sürüş Sistemi (PPC), aracın katedilecek yolun topoğrafyasına uyum sağlayarak %5’e varan yakıt tasarrufu gerçekleştirmesine imkân tanır. Ayrıca sistem, Avrupa ve Türkiye’deki ana yol ağının %90’ından fazlasını tanıyabilme özelliğine de sahiptir.



















Kurulduğu 1978 yılından beri lojistik ve taşımacılık sektöründeki dünya trendlerini yakalamayı ilke edinmiş; günümüzde Avrupa, Ortadoğu ve Türkiye’de lojistik ve depolama alanlarında hizmet veren Çoban Tur|Boltaş’ın Samandıra tesislerinde gerçekleştirilen teslimat törenine Çoban Tur|Boltaş Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Çobanoğlu, Finans Direktörü Burhan Gültay, Filo Direktörü Cumhur Erzurumluoğlu, Mercedes-Benz Yetkili Bayii Hases Otomotiv Genel Müdürü Adnan Öztürk, Satış Müdürü Mesut Negiz ve Mercedes-Benz Türk Filo Satış Grup Müdürü Haluk Burçin Akı katıldılar.Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Hases Otomotiv ve Çoban Tur|Boltaş yöneticilerinin katıldığı törende Çoban Tur|Boltaş’a 35 adet Mercedes-Benz Actros 1842 LSnRL ve 5 adet Actros 2632 LD araç teslim edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Çobanoğlu 40 adet yeni Mercedes-Benz marka aracın anahtarını teslim alırken, “Mercedes-Benz markasını tercih etme sebeplerimiz arasında Çoban Tur|Boltaş olarak ilke edindiğimiz kalite politikasını esas aldık. Uluslararası nakliyat alanında kullanacağımız yeni Mercedes-Benz marka araçlarımızın sahip olduğu kaliteye ek olarak; sunduğu dayanıklılık ve güç, yüksek yakıt tasarrufu, uzun bakım aralıkları, çevreci teknolojileri, yaygın servis ağı ve sağladığı finansman imkânları seçimimizi oldukça kolaylaştırdı. İş birliğimizin devamını diler; bu satışın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm Mercedes-Benz Türk, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler ve Hases Otomotiv yetkililerine teşekkürlerimi sunarım.” şeklinde konuştu.Mercedes-Benz Türk Filo Grup Satış Müdürü Haluk Burçin Akı ise gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, “Mercedes-Benz Türk Kamyon Ürün Grubu bünyesinde her alanda faaliyet gösteren ve markamızı tercih eden müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir ürün bulmak mümkün. Müşterilerimizi en doğru araçla buluşturmak için ve satış sırasında sunduğumuz Mercedes-Benz kalitesini ve hizmetini, satış sonrası hizmetlerimizle de pekiştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çoban Tur|Boltaş’ı da Mercedes-Benz Türk ailesine kazandırmış olduğumuz için oldukça mutlu ve gururluyuz. Bugün teslim ettiğimiz ve 2016 yılında tamamen yenilediğimiz Mercedes-Benz Actros araçlarımız 2010 yılından beri Aksaray Kamyon Fabrikamızda üretiliyor. Araçlarımız hem yurt içi pazarında yoğun ilgi görüyor, hem de yurt dışına ihraç ediliyor. Sahip olduğu Euro 6 motoru ve bununla uyumlu aktarma organlarıyla önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayan Actros; aynı zamanda konfor, güvenlik ve sürüş dinamiği alanlarında ağır vasıta kullanıcılarının ihtiyaçlarına yanıt verecek özelliklere sahip. 120.000 km’ye çıkan bakım aralıkları ve %20 oranında düşen bakım maliyeti ile de Mercedes-Benz Actros araçlar yalnızca yolda değil; ticari anlamda da yüksek performans sergiliyor. Hem sektördeki hem de global gelişmeleri yakından takip eden Çoban Tur|Boltaş’a yeni araçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını; bol kazançlar getirmesini dilerim.” dedi.