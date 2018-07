Gefco'dan ses aktivasyonlu takip ve izleme uygulaması

Anasayfa » 3d Lojistik

19 Temmuz 2018, 10:58

Gefco Time Critical gönderileri için kullanılacak olan ses teknolojisi, türünün ilk örneği olacak.





GEFCO Group, bünyesinde çalışanların yenilikçi projelerini tanıtmak, gelişimlerini desteklemek amacıyla doğru kaynakları sağlamak, işteki yeni fikirlerini ve yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla İnovasyon Fabrikası başlatıyor.















GEFCO’nun mevcut takip ve izleme hizmetini tamamlayan yeni çözüm, hızın ve verimliliğin son derece önemli olduğu yüksek öncelikli gönderilerinin yeni nesil gerçek zamanlı takibini talep eden müşteriler için, GEFCO’nun Freight Forwarding bölümü tarafından geliştirildi.TRACY olarak adlandırılan uygulama, akıllı hoparlör üzerinde yer alan bir özellik aracılığıyla Wisetech Global’in Cargowise lojistik yazılımını kullanıyor. Bu özellik, müşterilerin basit bir sesli komut aracılığıyla çıkış yeri, varış yeri, uçuş/gemi numarası ve beklenen/gerçek varış zamanı dahil olmak üzere birçok önemli gönderi bilgisini almasını sağlıyor.TRACY, bir online portal aracılığıyla müşterilere yüksek performanslı izlenebilirlik sağlayan GEFC@nnect gibi GEFCO’nun geleneksel takip ve izleme ürünlerini tamamlayacak. Uygulama, süre açısından kritik gönderiler için hız ve güvence talep eden işletmeleri desteklemek üzere geliştirildi.GEFCO Group, yeni teknolojiyi müşterilerine planlanan sunum tarihinden önce başarılı bir şekilde tanıttı. Bu tanıtım, olası uçak ve gemi takip hizmetleri bağlantıları gibi daha fazla işlevsellik sağlayacak gelecekteki güncellemelerle birlikte bu yeni uygulamanın sürekli olarak geliştirilmesinin ilk adımı oldu.Yeni başlattıkları bu hizmeti sunmaktan büyük heyecan duyduğunu belirten GEFCO Forwarding Genel Müdür Yardımcısı Anthony Gunn, “TRACY, pazarda inovasyon lideri olan GEFCO'nun tedarik zinciri yönetimine entegre ettiği son teknolojilerin en yenisi. Şeffaflık ve gerçek zamanlı izlemenin bir gereklilik olduğu Freight Forwarding için -özellikle Acil Zamanlı Gönderiler hizmetimizde-, bu yeni uygulama kilit rol oynuyor. Müşterilerimizden aldığımız bugüne kadar ki geri bildirimler ise çok heyecan verici’’ dedi.Müşterilerine ürünlerinin güvende ve emin ellerde olduğunun güvencesini veren Gunn, TRACY'nin hızı ve kullanım kolaylığı sayesinde görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini ifade etti.GEFCO, giderek artan oranda kişiye özel hizmet tercih eden tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla mobil uygulama üzerinden, son kullanıcıların satın aldıkları yeni araçlarının teslimatının organizasyonunu gerçekleştiren hizmet uygulaması olan ödüllü My Car Is There uygulamasını da geliştirdi.