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Renault Trucks, Türkiye turuna Marmara'da devam ediyor
18 Temmuz 2018, 18:34
Renault Trucks’ın, Ege ile başlayıp Güney ve Doğu Anadolu bölgeleri ile devam eden Türkiye turunda sırada Marmara Bölgesi yer alıyor.
Yetkili bayisi Koçaslanlar Otomotiv’in işbirliği ile 11 Temmuz’da Balıkesir’de başlayan Renault Trucks Marmara turu, 27 Temmuz’da İstanbul’da tamamlanacak.
Renault Trucks, kamyon sürücüleri ve filo sahipleri ile buluştuğu Türkiye turuna devam ediyor. Marmara Bölgesi’nde filoları çalışma alanlarında ziyaret edecek olan Renault Trucks, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmit, İstanbul’da farklı noktalarda taşımacılık uzmanları ile bir araya gelecek.
Uzun yol serisinden T 460 çekici ve dağıtım kamyonu D Wide ile Marmara yollarında olacak Renault Trucks, araçlarını müşterilerin beğenisine sunacak. Renault Trucks T ve D gamı araçlar, yüksek performans, yakıt tasarrufu ve konforu ile filoların tercihi oluyor. Renault Trucks, tasarım aşamasından itibaren araçlarının yakıt tasarrufuna odaklanıyor. Kabin ve yürüyen aksamın her bir parçası, yakıt tüketimini azaltma hedefiyle tasarlanıyor. Böylece yüksek performanslı kamyon ve çekiciler, işletme maliyetlerine en ideal katkıyı sağlayacak özelliklerle müşterilere sunuluyor.
Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu konuyla ilgili olarak; “Marmara Bölgesi, yurtiçi, uluslararası lojistik, inşaat ve maden alanlarında önde gelen bölgelerden biri. Çok sayıda lojistik şirketinin merkezi de Marmara Bölgesi’nde yer alıyor. Bu nedenle şimdi Marmara’da müşterilerimiz ile buluşuyoruz. Şu ana kadar Türkiye turumuzda araçlarımızı inceleyen uzmanlardan çok güzel yorumlar aldık. Renault Trucks olarak hem araçlarımız hem de sunduğumuz hizmetlerle aracın çalışma ömrü boyunca müşterilerimizin yanında olmaya garanti veriyoruz. Dolayısıyla onlarla buluşabilmek ve taleplerini dinlemek üzere de yola devam ediyoruz” şeklinde açıkladı.
Renault Trucks Marmara Roadshow Takvimi
Bursa (18 Temmuz Çarşamba / Saat : 09.00-12.00) Yer : Orhangazi Kooperatifi
Bursa (18 Temmuz Çarşamba / Saat : 13.00-17.00) Yer : Yalova Kooperatifi
Bursa (19 Temmuz Perşembe / Saat: 09.00-12.00) Yer : Kaytazdere Kooperatifi
Bursa (19 Temmuz Perşembe / Saat: 13.00-17.00) Yer : Ak-Kim Kooperatifi
Bursa (20 Temmuz Cuma / Saat: 09.00 – 12.00) Yer: 145.Taşıyıcılar Kooperatifi
Bursa (20 Temmuz Cuma / Saat: 13.00 – 17.00) Yer: 66.Taşıyıcılar Kooperatifi
Bursa (21 Temmuz Cumartesi / Saat: 09.00-12.00) Yer: 17 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi
Bursa (21 Temmuz Cumartesi /Saat : 13.00-17.00) Yer: Bursa Kamyon Garajı
İstanbul (23 Temmuz Pazartesi / Saat : 09.00-16.00) Yer: Ambarlı Taşıyıcılar Kooperatifi
İstanbul (24 Temmuz Salı / Saat : 09.00-16.00) Yer: Ambarlı Taşıyıcılar Kooperatifi
İzmit (25 Temmuz Çarşamba / Saat : 09.00-12.00) Yer: Aslanbey Kooperatifi
İzmit (25 Temmuz Çarşamba /Saat : 13.00-17.00) Yer: Sumotaş-Susa Kooperatifi
İzmit (26 Temmuz Perşembe / Saat : 09.00-12.00) Yer: Köseköy Kooperatifi
İzmit (26 Temmuz Perşembe /Saat : 13.00-17.00) Yer: Yeniköy Kooperatifi
İstanbul (27 Temmuz Cuma / Saat : 09.00-16.00) Yer: Haydarpaşa Kooperatifi/ Gebze
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