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Knorr Bremse’den TAYSAD’a ziyaret
18 Temmuz 2018, 13:07
Raylı ve ticari araç fren sistemleri üretiminde dünya liderliğini elinde bulunduran Almanya Münih merkezli Knorr Bremse, hem sektörel çalışmalar üzerine bilgi alışverişi yapmak hem de iş birliklerini artırmak üzerine Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’ni (TAYSAD) ziyaret etti.
Raylı ve ticari araç fren sistemleri üretiminde dünya liderliğini elinde bulunduran Almanya Münih merkezli Knorr Bremse, hem sektörel çalışmalar üzerine bilgi alışverişi yapmak hem de iş birliklerini artırmak üzerine Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’ni (TAYSAD) ziyaret etti.
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca’nın Türk otomotiv sanayisinin son durumu ve sektörel çalışmalar hakkında bilgi verdiği toplantıda, satın alma faaliyetlerinde belirlenmiş ürün gruplarında TAYSAD ve Knorr Bremse’nin ortak çalışma yapabileceği üzerinde anlaşmaya vardı.
Knorr Bremse’de Türkiye satın alımları artış trendinde
Toplantıda, Knorr Bremse Global Satın Alma ve Avrupa Satın Almadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Fabian Schlegel, Knorr Bremse’nin, Türkiye’den satın alımları ile ilgili olarak geçtiğimiz aylarda basında yer alan haberlerin, ilgili çalışanın bireysel görüşünü yansıttığını; Knorr Bremse’nin resmi görüşü ya da politikası olmadığını yineledi. Schlegel, Knorr Bremse’de Türkiye satım alımlarının artış trendinde olduğunu ve bu hacmi daha da fazla arttırmak için planlama yaptıklarını dile getirdi.
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