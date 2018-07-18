Anasayfa » Üstyapi

Knorr Bremse’den TAYSAD’a ziyaret

18 Temmuz 2018, 13:07

Raylı ve ticari araç fren sistemleri üretiminde dünya liderliğini elinde bulunduran Almanya Münih merkezli Knorr Bremse, hem sektörel çalışmalar üzerine bilgi alışverişi yapmak hem de iş birliklerini artırmak üzerine Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’ni (TAYSAD) ziyaret etti.