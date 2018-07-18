Voith geleceğe yol alıyor IAA'da yeni ürün “Drive New Ways”

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18 Temmuz 2018, 12:59

Voith, örnek elektrikli tahrik ve güç aktarım sistemine sahip olan otobüsünü fuar sloganı olan “Drive New Ways” adı altında IAA 2018 Ticari araçlar fuarında sergileyecek.













Körüklü o çok büyük otobüsler bile bu sistem ile çok etkin ve verimli bir şekilde çalışıyor. Kompakt yapısı sayesinde elektrikli tahrik sistemi yalnızca hafif değil aynı zamanda sessiz ve çok az bakıma ihtiyaç duyuyor.















Voith otobüsler için kendi içerisinde birbirine tam uyumlu bir toplam sistem geliştirmiş. Voith bu ürün ile sürekli olarak büyüyen elektrikli mobilite pazarına da tam olarak yer alma isteğini ortaya koymuş bulunuyor. Voith’in geliştirdiği tahrik sistemi bir Solaris Urbino otobüs için proto tip olarak geliştirilmiş. Sistem hiç bir kısıtlama olmadan tüm otobüs üreticilerinin araçların da da kullanılabiliyor.Voith üst düzey yöneticileri açıklamalarında konu ile ilgili olarak şu görüşleri özetliyorlar. Deneyimli bir iş ortağı olarak otobüslerde farklı tahrik çeşitlerinde ve kullanım uygulamalarında yıllardır çalışıyoruz. Elektro mobilitenin hızla yaygınlaşması üzerine çıkan araştırmalarda şehirlerdeki trafiğin gün geçtikçe değiştiği ve bunun da artan nüfus, hava kirliliği ve klima değişikliğinden dolayı olduğu sürekli olarak gündemden düşmüyor. Kamusal alanda, çevreye duyarlı ve çok az ses kirliliği yapan tahrik sistemlerine olan talep inanılmaz bir hızla sürekli olarak artıyor. Buna ilaveten siyasal otoritelerin ve kent yönetimlerinin tercihi ve istekleri de etkili, şehir içi toplu otobüsler ile başlayan çalışmalar diğer ürünlerde ki gelişmeleri etkileyecek başlangıcı oluyor.Azot oksit değerlerine sürekli getirilen kısıtlamalar bulunuyor. Gürültü emisyonu da zaten hep gündemde. Tüm bunlar önümüzdeki yıllarda elektrikli araçların sayısının sürekli olarak artacağını gösteriyor. Voith, elektrikli güç aktarımı ve tahrik sistemlerinin diğerlerine göre otobüslerde 2030 yıllarına kadar filo işletmecilerinin filolarında çok büyük bir yer işgal edeceğine dünyanın tüm bölgelerinde elektro mobilite pazarında otobüsler için çok büyük ilerlemeler kaydedileceğine inanıyor. Bura da genel olarak ilk adım şehirlerin araç emisyonlarından tamamen kurtarılması. Teknik bilgisi ve deneyimi ile Voith Digital Solutions, Data toplama ve analiz üzerine de çalışıyor.Bu yeni elektrikli tahrik sisteminde de bilgimizin avantajını kullanıyor ve ürün gamımızı da bu iş ile genişletiyoruz diyerek bu konudaki görüşlerini özetliyorlar.Voith Turbo firmasında Proje yöneticisi olan Jürgen Bergerİn konu ile ilgili verdiği bilgiler arasında; Otobüsün menzili ilk olarak batarya ya bağlı ve biz bunu uluslarası olan üst düzey bir tedarikçiden alıyoruz, Şu anda kullanılan batarya bir Lityum-Demir Fosfat bataryası. Bu pil en yüksek emniyeti sağlıyor. Elektrikli güç aktarım sistemi öyle geliştirilmiş ki her türlü batarya sistemiyle birlikte çalışabiliyor. Tork ise 2.250 Nm. ve kapasitesi ise 260 Kw, yani 348 beygir ediyor. Bu kapasite sonuçta mıknatıs motorun çok iyi çalışabilmesini sağlıyor.Şu anda proto tip olan otobüsün menzili ise 200 kilometreden daha fazla. Bu menzil de normal birgünlük şehir içi toplu taşıma otobüs hattının katettiği yol oluyor. Batarya teknolojisinin sürekli olarak gelişmesiyle birlikte gelecek yıllarda menzilin çok daha fazla arttırılabileceği düşünülüyor.Hafif, neredeyse sessiz, düşük yakıt tüketimi. Bu özellik reküperasyon ile sağlanıyor ayrıca otobüs uzun bir menzile sahip. Tüm otobüs üreticilerinin araçlarına hitap ediyor.Kendinden öğrenen enerji yönetimi ve makzimize edilmiş olan etkinlik. Aynı zamanda yenilikçi ve güvenilir olan bu tahrik ve güç aktarım sistemi düşük ağırlığı ve maksimize edilmiş olan etkinliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Sistem aynı zamanda bir enerji yönetim sistemine de sahip.Motor sıvı ile soğutuluyor, yüksek verimliliğe sahip olan bir dönüştürücü ve akıllı enerji yönetimi ile aracın çok iyi bir çalışma kapasitesine sahip olması bu şekilde sağlanmış oluyor. Tüm bu özellikler nedeniyle sistem bağımsız (separat) bir şanzımana ihtiyaç duymuyor.