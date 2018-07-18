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Michelin Camso'yu satın aldı

Michelin Camso'yu satın aldı

Tarih 18 Temmuz 2018, 12:23

17 ülkede 68 üretim tesisi ve 170’den fazla ülkede pazarlama faaliyetlerini yürüten, lastik sektörünün en büyük küresel oyuncularından Michelin, merkezi Kanadalı şirket Camso’yu 1 milyar dolara satın aldı.

Dünyanın en büyük lastik üreticilerinden Michelin, Yol Dışı (OTR) endüstriyel ve tarım araç lastikleri üreticisi Camso’yu satın alarak her iki kuruluşun ARGE ve inovasyon alanlarındaki üstünlüklerini stratejik bir ortaklığa dönüştürdü. Bu satın alım çerçevesinde kurulacak yeni şirket Kanada, Quebec’teki merkez ofisten yönetilecek.

17 ülkede 68 üretim tesisi ve 170’den fazla ülkede pazarlama faaliyetlerini yürüten, lastik sektörünün en büyük küresel oyuncularından Michelin, merkezi Kanadalı şirket Camso’yu 1 milyar dolara satın aldı. Bu satın alma işlemiyle birlikte, her iki şirketin sahip olduğu inovasyon ve ARGE üstünlüklerinin yanı sıra yüksek vasıflı uzmanlık ekiplerine dayalı bir stratejik ortaklığın da temeli atıldı.

Hedef, pazarın bir numaralı oyuncusu olmak

Michelin ile Camso’nun güçlerini birleştirmesi sonucunda yeni şirketin dünyanın bir numaralı yol dışı (OTR) piyasa oyuncusu olması hedefleniyor. Yeni oluşum ile birlikte, 26 tesis ve yaklaşık 12.000 çalışandan destek alan Camso’nun net satışlarının iki katından fazlasına ulaşması ve pazarın sürdürülebilir dinamizminden yararlanması bekleniyor.

Kanadalı kuruluş Camso 1982’den beri Yol Dışı (OTR) taşımacılık, tarım ve endüstriyel araç lastikleri ve palet üretimi alanında yenilikçi çözümler tasarlıyor ve dağıtımını gerçekleştiriyor. Söz konusu ürünler, tarım ekipman lastiklerinden, kar araçları için kauçuk paletlere, malzeme elleçleme donanımları için dolgu ve çapraz katlı lastiklere kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Kuruluş, 2012’den bu yana her yıl ortalama %7 bir büyüme hızını istikrarlı bir şekilde sürdürüyor.

Çok boyutlu sinerji

Michelin ve Camso’nun ürün ve hizmet sunumlarının tamamlayıcı konumu sayesinde başta pazarlama ve satış olmak üzere, teknoloji ve imalat alanında da büyük bir sinerji yaratması bekleniyor.

Stratejik ortaklık konusunda değerlendirmede bulunan Michelin Grubu Genel Müdürü Jean-Dominique Senard; “Michelin ve Camso’nun çok fazla ortak değeri var. Bu satın alım karşılıklı olarak bizlere muhteşem bir fırsat yaratıyor. Michelin, Camso’nun Yol Dışı ulaştırma ve endüstriyel donanım pazarlarındaki tüm yeteneklerinden, Camso da Michelin’in bir bütün olarak özel ürün gruplarındaki uzmanlığından yararlanacak” açıklamasında bulundu.

“Camso için inanılmaz bir fırsat”

Camso İcra Kurulu Başkanı Pierre Marcouiller ise konuya ilişkin olarak şu değerlendirmede bulundu; “Kültürlerimiz ve büyüme potansiyelimizdeki benzerlikler sebebiyle, Michelin’in Yol Dışı ekiplerine katılımı Camso için inanılmaz bir fırsat. Camso, küresel Yol Dışı pazarında lider olma hedefini gerçekleştirecek ve bu stratejik işbirliğinin dinamik ekiplerine, teknik ve üretim alanındaki operasyonlarına ve müşteri odaklı anlayışına katkıda bulunacak.”

2021’e kadar 55 milyon dolarlık sinerji

Michelin, satışları artırma ve maliyetleri azaltma konusunda Camso ile birlikte gerçekleştirdiği bu güçbirliğinin 2021’e kadar 55 milyon dolarlık bir sinerji yaratması öngörülüyor. Yasal prosedürlerin tamamlanması ve onayların alınmasının ardından, Michelin 1,7 milyar dolarlık kuruluş değerine sahip Camso’yu 1,45 milyar dolara satın almış olacak.



 

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