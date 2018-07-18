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Mobil 1’in desteğiyle Bentley Pikes Peak’te rekor kırdı!

Mobil 1’in desteğiyle Bentley Pikes Peak’te rekor kırdı!

Tarih 18 Temmuz 2018, 12:12

Dünyanın önde gelen madeni yağ üreticilerinden ExxonMobil, dünyanın en zorlu tırmanma etaplarından birisi olan, Kolorado’daki Pikes Peak’e rekor için çıkan Bentley Bentayga’nın yanında oldu.

Tam 20 km uzunluğunda, 156 farklı virajı bünyesinde bulunduran ve bitiş çizgisi deniz seviyesinden 4.267 metre yüksekte olan Pikes Peak, motorlu bir taşıtın sınanabileceği en zorlu parkur olarak nitelendiriliyor.  Rhys Millen pilotajındaki özel yeşil rengiyle dikkatleri üzerine çeken Bentayga’nın 12 silindirli motorunu, değişken yol koşulları ve zorlu hava şartlarına karşı mükemmel bir şekilde koruma görevini ise Mobil 1 motor yağları üstlendi ve tüm parkuru 10 dakika 49 saniyede bitirerek kırılması zor bir rekorun altına imza atmasını sağladı.

 

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