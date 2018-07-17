Anasayfa » Yönetici Haberleri

MNG Kargo yönetim ekibini güçlendirmeyi sürdürüyor

17 Temmuz 2018, 16:54

MNG Kargo’da, Özgün Şahin, Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Genel Müdür Boran Uzun liderliğinde köklü bir değişim sürecinden geçen ve deneyimli isimlerle yönetim ekibini güçlendirmeye devam eden MNG Kargo’da, Özgün Şahin, Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.



MNG Kargo’da başlayan yeni dönemde büyük hedefler belirlediklerini ifade eden Özgün Şahin, “Bu dönemde odağımızdaki öncelikli konulardan biri de teknoloji. Şirketimizi ve sektörümüzü ileri taşıyacak teknolojik yatırımlara hız verirken, e-ticaret alanında hem kullanıcıların hem de firmaların memnuniyetini artıracak çözümler geliştireceğiz” dedi.



Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Özgün Şahin, kariyerine 2005 yılında Alarko Turizm Grubu’nda Ürün Müdür Yardımcısı olarak başladı. 2006 yılında Procter & Gamble’a geçen Şahin, burada 12 yıl boyunca Saha Satış Temsilciliği, Distribütor Yöneticiliği, Ulusal Zincir Müşteri Yöneticiliği ile birlikte Türkiye ve İsviçre’de Ticari Pazarlama Grup Müdürlüğü gibi farklı görevlerde bulundu. Şahin, MNG Kargo ekibine katılmadan önce, Procter & Gamble’da Distribütör Operasyonları Direktörü olarak görev yapmaktaydı.



