Özaltın Ağır Vasıta Kayseri'de açıldı

Doğuş Otomotiv distribütörlüğünde Türkiye faaliyetlerini sürdüren Scania, Türkiye genelinde hizmet verdiği yetkili satıcı ve servis ağını genişletiyor.

Özaltın Ağır Vasıta açılış töreni Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Nevşehir Belediye Başkanı Atila Seçen, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gür Çağdaş, Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Koray Arıkan, Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin ve Özaltın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özaltın ile diğer yetkililerin katılımı ile gerçekleşti.













Doğuş Otomotiv Scania Genel Müdürü İlhami Eksin ise Özaltın ailesine bu güzel tesisi Scania ailesine kazandırmasından dolayı teşekkür ederken “ Son 4-5 yılda markamızın pazar payını yüzde 4-5’lerden 10-12’lere çıktı. Çekici pazarındaki gücümüzü yüzde 7’den yüzde 20’lere çıkarak üçe katlaması yatırımcı Özaltın ailesini bu şehre kazandırdı. Bir ilde özellikle otomotiv yatırımı açılıyorsa o yere bereket getirir. Ama aynı zamanda dünyaya entegre olmayı, Berlin’de, Stockholm’de New York’da ne oluyorsa buraya getirmeyi de sağlıyor. Burada sağlanan istihdam ile ailelerle birlikte yaklaşık 500 kişiye ekmek sağlanacak. Bundan daha önemlisi katma değerli hizmetlerin meydana getirdiği bilgi ve beceriler ile hem iş dünyasına hem akademik dünyaya önemli katkılar getirir” şeklinde konuştu.



Eksin, Scania’nın Türkiye’ye olan katkılarından da söz etmek istediğini belirterek “Scania, 1990’lı yıllarda strateji olarak pazarlamayı, iş yönetimini, teknolojiyi getirdi. Türkiye’de ilk uydu takipli araçlarımızı getirdik. Bu bir verimlilik artışıydı, hem yüzde 10 daha az yakıt tüketerek ekonomiye katkı sağlarken, işletme maliyetlerini düşürüyor ve aynı zamanda çevreye de daha az zarar veriyoruz. Son 3-4 yıldaki başarımızda Doğuş Otomotiv ve değerli iş ortaklarımızın tecrübesi önemli rol oynamaktadır. Bu tesisin de hepimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.











Kayseri Valisi Süleyman Kamçı açılış töreninde yaptığı konuşmada “Dünya her geçen gün globalleşiyor ve globalleşen dünyada taşımacılık her geçen gün önemini artırıyor. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesis için Doğuş Otomotiv ve Özaltın Grubuna teşekkür ediyorum. Kayseri bir sanayi ve ticaret kenti. Her geçen gün böyle güzel tesislerin açılması bizi mutlu ediyor. Nevşehirli bir iş insanımızın böyle bir yatırım için kentimizi seçmesi bizi mutlu etmiştir. Böyle bir tesis istihdamı da artıracaktır. Emeği geçen herkese teşekkür eder hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gür Çağdaş açılış töreninde yaptığı konuşmada Doğuş Otomotiv’in otomotiv sektöründe binek otomobilden, ağır ticari araç markamız Scania’ya, soğuk zincir markası Thermo King’e dünyanın önde gelen büyük markalarını temsil ettiklerini belirterek “Scania markası, grup içerisinde ayrıca önem verdiğimiz bir marka. Scania yıllardır ithal ağır ticari araç pazarında başarısını kanıtlamış, farkını ortaya koymuştur” dediÇağdaş “Otomotiv pazarı 2018 yılının ilk yarısında yüzde 5 daraldı. Sosyoekonomik gelişmeler nedeniyle yaşanan bu daralmanın, yılın ikinci yarısında toparlanacağına inanıyoruz. Bizler bu süreçte yatırımlarımıza odaklanarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. “Tekerlekler dönüyorsa ekonomi işliyordur” diye bir tanım vardır. Bizde araçlarımızın tekerleklerini sürekli döndürme amacındayız. Bugün burada açılışına katıldığınız bu modern tesisimiz de bunun bir göstergesidir” şeklinde konuştu.Özaltın Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özaltın ise “Scania markası, bölgemizde faaliyet gösteren nakiye firmaları tarafından yakından tanınmaktadır. Öyle ki burada ortalama her 5 araçtan 1 tanesi Scania’dır. Bugün itibarıyla bölgemizde Scania bayrağını Özaltın Ağır Vasıta olarak devralıyoruz. Hedefimiz bu bayrağı daha da ileri götürmek” şeklinde konuştu.Özaltın, Kayseri bölgesinde mobilya sektörünün yoğun bir şekilde talep gördüğünü sözlerine eklerken şöyle konuştu;” Aynı zaman da Nevşehir bölgemizden de ponza ve yapı malzemeleri Türkiye’nin hemen her köşesine taşınmaktadır. Ülke ekonomisine büyük katma değer sağlayan bu ürünlerin en güvenli şekilde taşınması için, Scania markası olarak en iyi hizmeti verme amacındayız. Özaltın Ağır Vasıta olarak Doğuş Otomotiv ve Scania markalarına bu yolculukta bize güvendikleri için teşekkür eder, işbirliğimizin uzun yıllar katlanarak devam etmesini temenni ederiz” dedi.