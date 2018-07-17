Kamyon sürücülüğünün cazip hale getirilmesi için destek çağrısı

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17 Temmuz 2018, 15:44

Dünya bankasının bir araştırmasına göre; Avrupa genelinde kamyon sürücüsü eksikliği var.





























Bu sayı sadece Almanya'da 45 bin civarında gözüküyor. Avrupa'nın en büyük araç lojistikçilerinden biri olan Hödlmayr, meslek profilinin daha cazip hale getirilmesinitalep ederek, tüm iştirakçilere de bu konuya destek çağrısında bulunuyor.Mevcut kamyon sürücülerinin yaş dağılımı, sürücü eksikliğinin önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edeceğinin göstergesi olarak kabul ediliyor. Kamyon sürücülerinin üçte 2’si 40 yaşın üzerinde iken, bunların üçte biri 51 ile 60 yaş aralığında bulunuyor. On yıllık bir süreçte ise, 50 yaş ve üzeri sürücülerin çoğu bu iş piyasasında yer alamayacak. “Bu mesleği öğrenmek ve uygulamak için daha fazla insanı ikna etmeyi başaramazsak orta vadede gerçek bir fiyaskoyla karşı karşıya kalacağız” diyen Hödlmayr CEO’su Johannes Hödlmayr, uzun yıllardır sektörde uzman olanlar ve ilgili lokasyonlarda çalışan sürücüler için mesleğin imajını iyileştirmek adına önlemler almak gerektiğini söyledi.Kamyon sürücüleri için ekonomik unsurların yanında çok sayıda iyileştirme yapılması mümkün görünüyor. Meslek profilinin itibarı, sürücülere değer verilmesi ve çalışma koşulları bunlardan bazıları… Sürücülerin teslimat esnasında tuvaleti kullanma imkanı bile bulamadan saatlerce bekletilmesinin değerden uzak bir yaklaşım olduğunu belirten Hödlmayr, bu noktada durumu iyileştirmek için hem lojistik şirketlerinde hem de onların müşterilerinde davranış ve yaklaşımları değiştirmenin mümkün olabileceğini vurguladı.Birkamyon sürücüsünü yardımcı işçi olarak tanımlamanın da çok yanlış olduğunu ifade eden Hödlmayr, özellikle gelecekteki gelişimler açısından anahtar kelimenin teknolojik değişim olduğunu dile getirdi. Sürücüsüz kamyonlarla ilgili beklentinin meslek profilini güçlü şekilde değiştireceğini söyleyen Hödlmayr, “Sadece araç kullanmak yerine yeni görevler günlük iş rutinini belirleyecek. Kamyon sürücülerinin yeni imajını yolların pilotları olarak tanımlamalıyız” dedi.Sürekli büyüyen, uluslararası çapta faaliyet gösteren bir aile şirketi olarak çalışanlarına, sürekli değişimlerin olduğu bir çağda, acilen ihtiyaç duyulan bu sağlam temeli sunduklarını aktaranHödlmayr Nakliyat ve Ticaret Ltd. Genel Müdürü Hande Çarıkçı, güvenilirlik faktörünün hiçbir zaman bugün olduğu kadar önem kazanmadığını söyledi. Hödlmayr Grubu’nun Avrupa’nın en modern filosuyla da puan topladığını söyleyen Çarıkçı, araçlarının ortalama yaşının 3 ile 7 yıl aralığında olduğunu, sektörün ortalamasının ise 7’nin üzerinde olduğunu ifade etti. Hödlmayr International AG şirketinin filosunun güncel toplam mevcudunun 780 özel taşıyıcı araç olduğunu belirten Çarıkçı, bunun yüzde 99’unun Euro 5, EEV veya Euro 6 kamyonlarından oluştuğunu belirtti.