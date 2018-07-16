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Gururumuz Ayhancan Fransa’da Kazandı.
16 Temmuz 2018, 18:30
Ayhancan Güven, 13-15 Temmuz tarihlerinde Fransa Dijon pistinde koşulan serinin üçüncü ayağında, bir birincilik bir de üçüncülük alarak büyük bir başarıya imza attı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Spor Toto desteği ile Porsche Carrera Cup Fransa serisini takip eden 19 yaşındaki Milli sporcu Ayhancan Güven, 13-15 Temmuz tarihlerinde Fransa Dijon pistinde koşulan serinin üçüncü ayağında, bir birincilik bir de üçüncülük alarak büyük bir başarıya imza attı.
Şu ana kadar mücadele ettiği yarışların tümünde kürsüye çıkmayı başaran Güven, Fransa'da birinci olarak, bayrağımızı göndere çektirdi ve milli marşımızı Avrupa’ya dinletti... Dijon pistinde ilk kez yarışan genç sporcu, bu pistte daha önce defalarca yarışmış olan tecrübeli rakipleri arasında elde ettiği bu sonuçlarla büyük takdir topladı.
Ayhancan Güven, 14 puanla lider durumda bulunduğu Porsche GT3 Cup Challenge Benelux serisinin 28-29 Temmuz tarihlerinde Belçika Spa pistinde koşulacak olan 4.ayağında 19 rakibine karşı liderlik mücadelesi vermeye hazırlanıyor...
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