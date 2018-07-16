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VW Ticari Araç Volkswagen Ticari Araç’ın büyük başarısı !

VW Ticari Araç Volkswagen Ticari Araç’ın büyük başarısı !

Tarih 16 Temmuz 2018, 18:17

Volkswagen Ticari Araç’tan üretimde önemli bir kilometre taşı: Hannover fabrikası, Transporter’ın altıncı neslinin üretiminde 500 bininci araca ulaştı.

Volkswagen Ticari Araç’ın ana üretim tesisi olan Hannover fabrikası, Transporter modelinin 6’ıncı neslinin üretimine başlanmasından yalnızca üç sene sonra, 500.000’inci aracı banttan indirdi. Serinin ilk kez üretilmeye başlandığı 8 Mart 1956 tarihinden bu yana ise Hannover fabrikasında yaklaşık 8,8 milyon Transporter üretildi.

Sürekliliği olan bir başarı hikayesi

Volkswagen Ticari Araç Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eckhard Scholz, markanın ulaştığı bu noktanın müşteri odaklı çalışmalarının bir sonucu olduğunu belirtti. Konuşmasının devamında, “Üretimimiz, daha önce hiç olmadığı kadar müşterilerimizin istek ve beklentilerine cevap vermeye odaklanmış durumda ve kullandığımız akıllı çözümler sayesinde onların günlük çalışma ortamlarına ve boş zaman aktivitelerine değer katıyoruz. Olağanüstü üretim rakamlarımız ise çalışanlarımızın işlerine bağlılığını ve tesisin ne kadar verimli işlediğini gösteriyor.” dedi.

Yalnızca 2017 yılında Hannover ve Poznań fabrikalarında sırasıyla 175 bin 290 ve 33 bin 137 adet olmak üzere toplamda 208 bin 427 adet Transporter’ın 6. nesli üretildi. Bu sonuç, Transporter model serisinin 44 yıllık tarihindeki en yüksek üretim rakamı. Bu yılki toplam üretim miktarı yüzde 4,5 artışla, geçen seneki rekoru geride bırakmış durumda.

Transporter’ın 6.neslinin başarısı, aralarında “Yılın Aile Otomobili”, “Yılın En Çevre Dostu Ticari Aracı” ve en iyi ticari araç kategorisinde “Auto Trophy” ödülünün de dahil olduğu 30’un üzerinde uluslararası ödül ile  kanıtlanmış durumda. Yıl içinde bu ödüllere yenilerini eklemeyi başaran model serisi, “2018’in En İyi Otomobili” unvanını da kazandı.



 

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