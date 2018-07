Anasayfa » IAA 2018'DEN HABERLER IVECO IAA'da alternatif yakıtlı araçlarını tanıtacak 16 Temmuz 2018, 13:38 IVECO’nun standı, doğalgazın taşıma alanında ne kadar çevre dostu olduğuna dikkat çekecektir. Bu teknoloji ile NO2 emisyonunu %90’dan fazla, partiküller %99 ve biyometan ile CO2 emisyonunu ise %95 oranında azaltılıyor. IVECO’nun SHELL ile işbirliği yaparak düzenlediği IAA 2018’deki standı, günümüzde piyasada bulunan Elektrik, CNG ve LNG ile çalışan çok çeşitli alternatif yakıtlı araçların tanıtılacağı ve yolcu taşımadan uzun mesafeli taşımacılığa kadar tüm uygulamaların kapsanacağı bir Düşük Emisyon Alanı (sıfır dizel) olacaktır



IVECO’nun standı, doğalgazın taşıma alanında ne kadar çevre dostu olduğuna dikkat çekecektir. Bu teknoloji ile NO2 emisyonunu %90’dan fazla, partiküller %99 ve biyometan ile CO2 emisyonunu ise %95 oranında azaltılıyor. IVECO standında ayrıca bazı şehir içi taşıma uygulamalarında kullanılan elektrik teknolojisine de yer verilecek.



IVECO, IAA 2018’de Shell ile işbirliği yapıyor. Shell, taşımacılık sektöründe karbon seviyelerinin düşürülmesi için çeşitli yakıt ve teknolojiler gerektiği konusunda IVECO ile aynı fikirde.

IVECO “Sürdürülebilir bir gelecek için enerjide geçiş” konusunda bir yuvarlak masa toplantısı yapacak olup taşımacılık sektöründe alternatif çekiş teknolojisinin kullanımı ve dairesel ekonomi yaklaşımı fırsatları ile ilgili konuları kapsayan atölye çalışmaları düzenleyecektir.



IVECO, ticari araç sektöründeki en önemli uluslararası etkinlik olan ve 20-27 Eylül 2018 tarihleri arasında Hanover’de 67. kez düzenlenecek olan IAA Ticari Araçlar fuarına katılacaktır. IVECO, fuardaki çalışmalarını sürdürülebilir taşımacılık konusuna adayacaktır.

IVECO Düşük Emisyon Bölgesi standında, günümüzde piyasada bulunan ve yolcu taşımadan uzun mesafeli taşımacılığa kadar her türlü misyonun ihtiyaçlarını karşılayan tüm alternatif çekişli araçlar tanıtılacaktır. Yüzünü geleceğe dönen marka, sektördeki uzmanları yuvarlak masa toplantısına ve atölye etkinliklerine davet ederek taşımacılık sektöründeki enerji geçişi ve ilgili konuları tartışacaktır.



IVECO’nun sürdürülebilir taşımacılığa karşı 360 derece yaklaşımı, yakıt istasyonu altyapısını geliştirmeye destek vermeyi de kapsıyor. IAA 2018’de, IVECO stantlarında ayrıca uluslararası enerji tedarikçisi Shell de bulunacaktır. Shell, taşımacılık sektöründe karbon seviyelerinin düşürülmesi için çeşitli yakıt ve teknolojiler gerektiği konusunda IVECO ile aynı fikirde.



IVECO Marka Başkanı Pierre Lahutte şöyle diyor: “Dizel üzerindeki baskı artıyor, kamuoyu görüşü artık bu teknolojiye karşı. AB kurumları ve hükümetler, filoların çevre dostu teknolojilere dönüştürülmesini desteklemek için yeni kurallar ve teşvikler getiriyor.



IAA’da Düşük Emisyon Alanını resmeden Sıfır Dizel standında IVECO, SHELL ile işbirliği yaparak günümüzde mevcut olan kapsamlı Elektrikli, CNG’li ve LNG’li modellerinin dizel araçlara iyi bir alternatif olduğunu gösterecek. Fuar ziyaretçileri; müşteriler ve kasa üreticisi ortaklar ile birlikte geliştirilen ve her türlü uygulamayı kapsayan alternatif çekişli araçlar ile dolu bir stant bulacak. Etrafta tek bir dizel motor göremeyeceksiniz!”



IVECO’nun IAA 2018’deki standında sürdürülebilir taşımacılığa olan yaklaşımı gösterilecek ve farklı uygulamaların ihtiyaçlarını karşılayan farklı enerji kaynakları ile çalışan modeller olacaktır. IVECO olarak elektrikle çalışan araçların özellikle yolcu taşımacılığı gibi yüksek değer katan uygulamalarda, özellikle de şehir merkezlerinde düşük hızlı uygulamalarda önemli bir görevi olduğunu düşünüyoruz. Diğer önemli enerji kaynağı ise doğal gazdır. Yolcu ve yükleri sürdürülebilir bir şekilde taşımak için köklü bir çözüm sağlar. IVECO doğalgazın ne kadar çevreci olduğunu gösterecektir. Bu teknoloji çoğu kirletici emisyonu çok büyük oranda azaltır: NO2 için %90’dan fazla, partiküller için %99 ve biyometan ile %95’e kadar çıkan doğalgaz için %10.



Tanıtılan 18 araç IVECO’nun sürdürülebilir çözümlerini sergileyecektir. Bunlar şehir içinde yolcu taşımaktan uzun mesafeli nakliyata kadar çok çeşitli uygulamaları kapsıyor.

Şehir içinde toplu taşıma konusunda, stantta CNH Industrial’ın sürdürülebilir taşımacılık için uyarlanmış iki otobüs modeli de tanıtılacaktır.

HEULIEZ BUS, elektrik teknolojisinde öncülük yaparak Fransa’da şehir içinde taşımacılık alanında lider oldu ve Avrupa Kıtası’nda hibrit araçlar arasında birinci konuma yerleşti. Bu araçlarda gelişmiş akü teknolojileri kullanılıyor. Otobüsle Hızlı Taşıma sistemleri için 12 metre GX Serisi elektrikli 2 kapılı model tanıtılacaktır. Bu araç tek bir şarj ile daha uzun süre otonom hareket imkanı sağlayan yüksek enerjili bir aküye sahiptir. Bu ürün çeşitleri yüksek güçlü aküyle şarj edilebilen ve hızlı şarj işlevi sunan 18 metrelik bir model de içeriyor. HEULIEZ BUS’un geniş kapsamlı yaklaşımı, kullanılan araçlar ve hizmetleri de kapsayarak müşterilerinin elektrikli çekiş sistemine geçmesini kolaylaştırıyor: ihtiyaçlarına tam olarak karşılık gelen çözümü bulmalarına yardımcı olmak için elektrikli taşımacılık sistemi simülasyonu, akü kiralama çözümleri, çok çeşitli modüler ve ölçeklendirilebilir akü tipleri, öncü Avrupalı tedarikçilerden temin edilen şarj cihazları, uzaktan veri yönetimi ve proaktif bakım hizmetleri.







IVECO BUS In-Motion-Charging (hareket halinde şarj) teknolojisi ile tanıtılan yeni IVECO BUS Crealis’te araç içi aküyü mümkün olduğunca küçültmeyi tercih etti. Bu araçta elektrik hava hatları ile küçük bir araç içi akü birlikte kullanılıyor. Böylece hava hattı olmayan bölümleri olsa bile yeni bir elektrikli otobüs güzergahı devreye alınabiliyor. Bu da karmaşıklık ve maliyetleri önemli ölçüde azaltıyor ve şarj etmek için zaman kaybedilmiyor. Crealis In-Motion-Charging teknolojisi, bu çığır açan inovasyon ile Paris Salon du Transport Public 2018’de İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü.









IVECO, şehir sakinleri için de sıfır emisyonlu Daily Electric Minibus modelini tanıtacak. Bu araç, Daily Electric nakliye kamyonetiyle birlikte şehir merkezlerindeki yoğun trafikte yolcu ve yük taşımak için mükemmel bir çözüm sunuyor. Daily Electric, “2018 Yılın Uluslararası Panel Vanu” ödülüne sahip olan Daily Blue Power ürün gamının bir parçasıdır.







IVECO BUS, şehre yakın bölgelerde toplu taşıma için doğalgaz çözümünü tercih etti ve “2018 Yılın Sürdürülebilir Otobüsü” ödülünü alan Crossway Low Entry Natural Power modelini tanıtacak. Bu araç benzersiz bir tasarıma sahiptir. Doğalgaz depoları tavandaki boşluğa entegre edilmiştir, 600 km’ye kadar otonom olarak hareket edebilir ve Cursor 9 Natural Power motorun yüksek performans ve düşük emisyon değerlerini sunar.



IVECO, şehir içi ve şehir merkezine yakın bölgelerde taşımacılık için Daily Hi-Matic Natural Power’ın beş modelini tanıtacak. Bu araç hafif ticari araç sektöründe 8 vitesli otomatik şanzımanı olan ilk CNG’li araçtır ve bir Daily Electric Minibus modelidir. Çok farklı konfigürasyonlara sahip bu araç ailesinin hizmet verdiği çeşitli uygulamalar tanıtılacaktır. Bu araç ailesi ayrıca taşımacılık işletmecilerini en katı emisyon ve gürültü kirliliği yönetmeliklerinin sınırlamalarından kurtaracaktır.







IVECO ayrıca bölgesel ve uzun mesafeli yük taşımacılığı için de doğalgaz çözümlerini tanıtacak. Bu çözümler ayrıca şehir merkezi ve gece teslimatı uygulamalarının ihtiyaçlarını da karşılıyor. 2016’da Şehrin Sevdiği Kamyon ve Yılın Kamyonu ödüllerini alan iki Eurocargo CNG modeli stantta sergilenecek. Her iki model de şimdiden, daha bir yıl öncesinden EURO VI Step D emisyon standartlarını karşılıyor. Bu orta seviye ürün gamının kapsadığı uygulamaların ne kadar çeşitli olduğunu göstermek için biri 3 yönlü damper uygulaması ve diğeri Johnston tarafından geliştirilen bir yol süpürme uygulaması olacak. Johnston, Bucher Municipal Group’un kamyona takılı süpürme sistemleri için yetkinlik merkezidir. Eurocargo NP kamyonlar, düşük emisyon değerleri ve sessiz çalışma kabiliyetleri ile şehir merkezlerindeki sınırlı trafik bölgelerine girebilmektedir. Bu da birden fazla teslimat yapılan uygulamalar ve belediye uygulamaları için çok önemli bir avantajdır.



IVECO daha uzun mesafeli uygulamalar, şehir merkezi ve gece saatlerinde teslimatlar için soğutmalı gövdeli 26 tonluk Stralis NP 400 rijit kamyonu tanıtacak. Bu araç bir ilk olarak soğutma grubuna güç vermek için Carrier Supra CNG teknolojisinden yararlanıyor. Bu kamyon, soğutmalı aracın iki dizel motoru yerine en yeni teknolojilere sahip stoikometrik doğalgaz motorları kullanarak sektörde bir ilke imza atıyor. Bu kamyon son derece düşük NO2 ve partikül madde emisyonları, düşük CO2 emisyonu ve Piek sertifikalı sessiz çalışma imkanı sunuyor. Bu özellikleri ile şehir merkezlerindeki süpermarketlere gece teslimat yapmak için ideal. Sistemde 3 CNG deposu var ve 1000 km otonom menzil sağlıyor.





IVECO, uzun mesafeli uygulamalarda Stralis NP ile öncülük ediyor. Bu, piyasada özellikle uzun mesafeli taşımacılık için tasarlanmış olan ilk doğalgazlı kamyon. Sergilenen 7 araç arasında belden kırmalı ve rijit modeller ve Cifa elektrikli beton mikseri takılı olan benzersiz Stralis X-Way Natural Power bulunacaktır. Bunlardan biri de en son satışa sunulan Stralis NP 460 olacaktır. Bu araç Birleşik Krallık’ta Yılın Düşük Karbon Emisyonlu Kamyonu seçilmiştir ve tüm uygulamalara uygun şekilde tasarlanan yeni nesil otomatikleştirilmiş şanzımanı olan tek kapsamlı doğalgazlı ağır kamyon serisidir.



Sergilenen tüm araçlar, IVECO’nun müşterilerinin karlılığını artırmak için Toplam Sahip Olma Maliyetini düşürmeye ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Bu da yakın zamanda Stralis XP 480 ile gösterildiği gibi araçların üstün yakıt verimliliği ile başlıyor. Bu araç yakıt verimliliğinde piyasadaki en iyi modellerden biri oldu ve Stralis NP 460 da en düşük tüketim değerleri ile bundan daha iyisini yaparak lider konuma geldi.



IVECO şu anda yolcu ve yük taşımacılığında dairesel ekonomiler oluşturmak için çeşitli projeler üzerinde çalışıyor. Bu yaklaşım ile Fransa’nın Lille şehri belediyesi ile ortaklığa gidildi. Belediye şehrin ev atıklarını toplayarak üretilen biyometan ile çalışan IVECO BUS Natural Power araçlardan oluşan bir toplu taşıma filosu işletiyor. IVECO şu anda Pot au Pin Energie, Air Liquide ve Carrefour ile ortaklık yaparak tüm biyogaz değer zincirini tek bir konumda bir araya getiren, metana dayalı bir dairesel ekonominin ilk örneğini oluşturuyor. Sahada yetiştirilen ara ürünlerden üretilmiş olan biyometan, bir yakıt istasyonuna yakıt temin ediyor. Bu yakıt istasyonu da sahada ve yakıt GRDF gaz dağıtım ağına gönderiliyor.

