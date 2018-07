Anasayfa » Kampanyalar

13 Temmuz 2018, 13:40

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon ve otobüs ticari araç ürün grupları için hazırladığı Temmuz ayına özel kampanyalar ile kişiye özel fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Otomobil Kampanyaları

Lastik Garantisi

AdvantagePlus 4. Yıl Uzatılmış Garanti Kampanyası



Ön Ödemeli Bakım Paketleri Kampanyası

Ön Ödemeli Bakım Paketleri & Uzatılmış Garanti'de Me Adapter Hediye!

Yaz Lastik Kampanyası



Bahar Bakım Kampanyası

Gurbetçi Kampanyası



Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları

2.El Hafif Ticari Araç Kampanyaları

Mercedes-Benz Türk’ten Temmuz ayına özel fırsatlar

Mercedes-Benz Kamyonlarda Ayrıcalıklı Fırsatlar

Mercedes-Benz Otobüslerde “Yıldızını Seç” Kampanyası

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Temmuz ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında A-Serisi, B-Serisi, CLA, GLA, C-Serisi Sedan, Coupé, Cabriolet, E-Serisi Sedan, Coupé, Cabriolet otomobil alımlarında avantajlı fırsatlar sunuluyor.· Mercedes-Benz E-Serisi Sedan, Coupé ve Cabriolet otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile 200.000 TL kredi tutarı, %0,99 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor.· Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, Coupé ve Cabriolet otomobil alımlarında için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 150.000 TL’ye kadar kredi için 36 ay kadar vade ve %1,39 faiz oranından yararlanılabiliyor.· Temmuz ayına özel hazırlanan kampanya kapsamında Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA modelleri için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 130.000 TL’ye kadar kredi için 36 aya kadar vade ile %1,69 faiz oranı fırsatı sunuluyor.Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinden alınan otomobil lastikleri; patlama, çivi ve balon oluşumu gibi dış etkenli hasarlara karşı 24 aya kadar garanti altında satışa sunuluyor.2018 yılı boyunca iki yıllık yasal garanti süresi içerisinde Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri’ne gelen müşterilere 3. yıl garantisi ServicePlus Mercedes-Benz tarafından hediye ediliyor. Müşteriler, AdvantagePlus 4. yıl uzatılmış garanti paketi ile 1 yıl daha koruma uzatma fırsatından ve erken satın almalarda ise %40’a varan indirimlerden faydalanabiliyor.Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinde ön ödemeli bakım paketleri ile 2 veya daha fazla periyodik bakımın önden satın alınması durumunda %40’a varan indirimlerle orijinal yedek parça ve işçilikte sabit fiyat avantajından faydalanılabiliyor.Ön ödemeli bakım paketi veya uzatılmış garanti satın alan Mercedes-Benz müşterilerine yaklaşık 300 TL değerinde (KDV dâhil) olan Mercedes Me Adapter hediye ediliyor.Yaz geldi, avantajlı lastik yenileme dönemi başladı! Mercedes-Benz yetkili servislerinde Continental, Goodyear, Michelin otomobil lastikleri %20 indirimli, üstelik 4 adet lastik alan müşterilere Mercedes Me Adapter hediye ediliyor. Ayrıca tüm lastikler dış etkenli hazarlara karşı 24 aya kadar garantili!Otomobilinizin periyodik bakımlarında müşteriler, Mercedes-Benz Orijinal Motor Yağları’nı tercih ederek, çekilişle Mercedes-Benz B-Serisi kazanma şansını yakalıyor. Üstelik 5 yaş ve üstü Mercedes-Benz sahipleri %30’a varan yedek parça indiriminden de faydalanabiliyor ve müşterilere Mercedes Me Adapter hediye ediliyor.18 Haziran 2018 – 30 Eylül 2018 tarihleri arasında, Türkiye'ye otomobili ile gelen Avrupa'da yaşayan TC vatandaşlarına, bakım ve onarım işlemlerini Türkiye'deki Mercedes-Benz yetkili servislerinde yapmaları durumunda yedek parça veya aksesuar indirimi gibi imkânlar sağlanıyor.Güvenilir sağlamlık, üstün yük taşıma kapasitesi, 4x4 çekiş sistemi, yüksek sürüş gücü, dışarıdan sert görünüşlü fakat bir o kadar konforlu Mercedes-Benz X-Class’a sahip olmak isteyen müşterilere, 2018 model Mercedes-Benz X-Class Progressive ve Pure model araçlarda, 1.950 TL’ye varan indirimler sunuluyor. Müşteriler tarafından Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 100.000 TL’ye varan kredi kullanımında 48 aya varan vade seçeneklerinden faydalanılabiliyor. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in, 2017 Model yılı ve altı Mercedes-Benz İnşaat/Çekici kamyon modelleri için Temmuz ayında geçerli olacak; araç+servis sözleşmesini kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde, kurumsal müşteriler; 250.000 TL kredi tutarı için, 36 ay vade, % 1,40 faiz oranı ve 8.995 TL aylık ödemeyle Mercedes-Benz kamyon sahibi olabilirler.Aynı kampanyada kurumsal müşteriler Euro kredi tercih ettiği takdirde € 75.000 'ya varan kredi tutarları için %0'dan başlayan faiz oranları ve € 883 'dan başlayan aylık ödemeler sunuluyor.Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Temmuz ayı kampanyası kapsamında 2017 model Mercedes-Benz Travego 15 SHD model otobüs alımlarında müşterilerine özel kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor.Kampanya kapsamında kullanımında 750.000 TL kredi tutarı için, 36 ay vadeli %1,32 sabit faiz oranı ile 26.602 TL aylık ödeme fırsatı ile sunuluyor.