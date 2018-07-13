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Lassa, ‘Yola Sağlam Çık’ projesi ile yeniden yollarda

13 Temmuz 2018, 13:13

Lassa, ‘Yola Sağlam Çık’ adlı sosyal sorumluluk projesi ile uzun yol şoförlerinin ihtiyaç duyduğu beslenme ve yaşam pratiklerini Türkiye’nin dört bir yanındaki kooperatiflere taşıyor.