Metro Turizm filosuna Mercedes-Benz otobüsler

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı ve ikinci el araç alım satım şirketi Metro Turizm Konya; Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Bayraktarlar Merkon Konya’dan 1 adet Tourismo 16 2+2 (Class) ve 1 adet Tourismo 16 2+1 (CIP LOUNGE) model otobüs satın alarak tercihini yine Mercedes-Benz’den yana kullandı. Bu teslimat ile birlikte Metro Turizm Konya’nın filosunda 50 adedi Mercedes-Benz marka olmak üzere toplam 60 adet araç bulunuyor.

Mercedes-Benz Türk’ün Pazarlama Merkezi’nde düzenlenen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Bayraktarlar Merkon Otobüs Satış Müdürü Cezmi Ağırtaş ve Metro Turizm Konya’nın sahibi Yılmaz Koyuncu katıldı.

Metro Turizm Konya’nın, alımını gerçekleştirdiği 2 adet Tourismo 16 ile filosundaki toplam Mercedes-Benz marka araç sayısı 50 oldu.