Renault Trucks'ın sınırlı sayıdaki özel çekicisi

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13 Temmuz 2018, 12:01

Renault Trucks ve Renault Sport Racing, T Yüksek Kabin Renault Sport Racing aracını üretmek üzere uzmanlıklarını birleştirdi.

Renault T Sport Racing Yüksek Kabin çekici, konfor, sürüş keyfi ve performansı bir araya getiriyor. Tamamen düz zeminli olan araç, 13 L 520 bg motor ve Optidriver otomatik şanzıman donanımına sahip.







Mükemmel ve sportif bir görünüme sahip sınırlı seri, Renault Sport Racing Formula 1'in ikonik rengi olan Sirius sarı ile birlikte Renault Sport modellerinin grafik kimliğini oluşturan sarı ve siyah çizgileriyle ön plana çıkıyor.Sarı ile siyah renklerin kontrastının farklı dokuları ve tonları, aracın değişik bölümlerinde kullanılıyor. Renault T Sport Racing Yüksek Kabin'in yan aynaları, eşkenar dörtgeni ve radyatör ızgarası bir kat parlak siyah boya ile sportif bir hale getirildi. Aracın sportif tasarımını vurgulamak için yan deflektörlerde de sarı ve siyah çizgiler bulunuyor. Ayrıca bu sınırlı sayıdaki seriye ait her araç siyah renkte bir plakaya sahip.Çekicinin kabini de özel olarak tasarlandı. Aracın üst kısmına ve dış tasarımına uygun olacak şekilde kabinde de sarı ve siyah renkler kullanıldı. Recaro® koltukları ve direksiyon, sarı dikişlere sahip siyah deri ile kaplandı. Ranza ve paspasta da sarı renkte dikişler bulunuyor. Panoramik gösterge panosu, karbon cilalı bitişe sahipken vantilatörler sarı renkle çevrelendi. Spor görünümünü tamamlamak için emniyet kemeri de sarı renkte bir kılıf ile donatıldı.