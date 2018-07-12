Fiat Doblo’ya sahip olma fırsatı!

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12 Temmuz 2018, 17:42

Fiat Professional ailesinde Temmuz ayına özel bir kampanya devreye alınıyor.

Sadece 5 bin TL peşinatla ailenin tecrübeli üyesi Fiat Doblo ya da Fiorino modelleri satın alınabilirken, 48 ay vadeli kredi seçeneğinden de faydalanılabiliyor. Temmuz ayı boyunca Fiat Pratico veya Ducato modellerini satın alanlara ise bir yıl boyunca tüm Opet istasyonlarında geçerli olacak yüzde 20 akaryakıt indirimi hediye ediliyor.

Fiat Professional ailesinde yaz aylarında da fırsatlar devam ediyor. Temmuz ayı kampanyası kapsamında sadece 5 bin TL peşinatla ve 48 ay vadeli kredi seçeneği ile ailenin tecrübeli üyesi Fiat Doblo ya da Fiat Fiorino satın alınabiliyor. Ayrıca, tercihini % 0 faizli ödeme seçeneğinden yana kullanmak isteyenler, Fiat Doblo ve Fiorino modelleri için geçerli olan 30 bin TL, 15 ay vade ile yüzde sıfır faizli kredi kampanyasından da yararlanabiliyor. Temmuz süresince, Fiat Pratico veya Ducato modellerini satın alanlara ise bir yıl boyunca tüm Opet istasyonlarında geçerli olacak yüzde 20 akaryakıt indirimi hediye edilmeye devam ediliyor.





















