Tırsan, Kässbohrer'in 125. yılını kutladı

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12 Temmuz 2018, 14:28

Tırsan, 125 yıllık mühendislik tecrübesine sahip Kässbohrer şirketinin yıl dönümünü Ulm tesisinde, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde düzenlenen iki günlük muhteşem bir etkinlikle kutladı.

41 yıldır aralıksız Türkiye’nin lideri ve Almanya’ya doğrudan yatırım yapan ilk ve tek treyler üreticisi Tırsan, 2002 yılında bünyesine kattığı Alman Kässbohrer’in 125. yılını 13 ve 14 Haziran 2018 tarihinde, şirketin 1893 yılında kurulduğu Ulm şehrindeki üretim tesisinde düzenlenen iki günlük etkinlikle kutladı.















Nuhoğlu: “Avrupa’ya yatırım yapan ilk ve tek Türk treyler üreticiyiz”









Feneberg: “Kässbohrer Bizim Bölgemizde Olduğu İçin Gurur Duyuyoruz”

Gelecek 125 yıl için çalıştay düzenlendi

Etkinliğin ikinci gününe Ulm sakinleri de davetliydi









Tırsan, küresel bir marka olarak kaliteli ürün ve hizmetleriyle, Avrupa'da ve dünyada etki yaratmaya devam edecek.

Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Nuhoğlu’nun da katılım gösterdiği etkinliğe, müşteriler, tedarikçiler, 19 ülkeden eski ve yeni Kässbohrer çalışanları, sivil toplum örgütleri, Achstetten Belediye Başkanı Kai Feneberg, Aeroflex Proje Koordinatörü Ben Kraaijenhagen ve Verband Spedition und Logistik (VSL) Baden-Württemberg e.V Genel Müdürü Andrea Marongiu katılım gösterdi.Tırsan, 125 yıllık mühendislik tecrübesine sahip Kässbohrer şirketinin yıl dönümünü Ulm tesisinde, 13 ve 14 Haziran tarihlerinde düzenlenen iki günlük muhteşem bir etkinlikle kutladı. Bu kutlama esnasında endüstrinin gelecek 125 yılının tartışıldığı bir çalıştay da gerçekleştirildi ve Kässbohrer’in 125 yıllık başarı hikayesi katılımcılar ile paylaşıldı.Etkinliğin ilk gününde konuşma yapan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu: ”Tırsan olarak ilk Avrupa yatırımımızı 1998 yılında Almanya’nın Goch şehrinde gerçekleştirdik. Bu yatırımımızı 2002 yılında Avrupa’nın önde gelen köklü treyler üreticisi Kässbohrer’i bünyemize katarak güçlendirdik. Avrupa’ya yatırım yapan ilk ve tek Türk treyler üreticisi olarak Ar-Ge yatırımlarımızla kendi teknolojisini üreten, ihraç eden bir şirket konumuna geldik. Sahip olduğumuz üstün mühendislik gücümüz, teknolojimiz ve sürekli olarak devam ettirdiğimiz Ar-Ge yatırımlarımız ile dünyaya açılan bir şirketiz. Başarımızı yapmış olduğumuz ihracat adetleriyle de gösteriyoruz. Bugün 55’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. TİM tarafından açıklanan 2017 yılı ilk 1000 İhracatçı Firma listesinde ilk 100’de yer alıyoruz. Öte yandan, hayata geçirdiğimiz nitelikli ve yenilikçi çalışmalar sonucunda ISO 500 2017 yılı ihracatçı şirketler sıralamasında 66. sıraya yerleştik ve 2018'de ilk 5 aylık ihracatımızı bir önceki seneye göre iki katına çıkardık. 41 yıllık tecrübe ve birikimin sonucu olarak, yaptığımız yatırımlarla, geliştirdiğimiz ürünlerle ve sunduğumuz kaliteli hizmetlerle hem müşterilerimize hem de sektöre yön vermeye devam edeceğiz.” dedi.Kutlamaların ilk günü, Achstetten Belediye Başkanı Kai Feneberg, Verband Spedition und Logistik (VSL) Baden-Württemberg e.V Genel Başkanı Andrea Marongiu, Aeroflex Proje Koordinatörü Ben Kraaijenhagen’in konuşmaları, start-up şirketlerinin geleceğin trendlerine yönelik bilgi paylaşımları ile tamamlandı.Kutlamalar esnasında konuşma yapan Achstetten Belediye Başkanı Kai Feneberg şu ifadeleri kullandı: "Kararlılık, faydalı olan geleneği devam ettirme, güçlü yanlarını ödün vermeden kullanma, sürdürülebilir olduğu görülen uygulamayı hayata geçirmede beceri ve başarıya giden yolda ilerleme. Kässbohrer bizim için budur ve bölgemizde olduğu için gurur duyuyoruz”.Feneberg’in konuşmasının ardından Tırsan’ın iş ortağı Verband Spedition und Logistik (VSL) Baden-Württemberg e.V Genel Başkanı Andrea Marongiu, uzun süreli, başarılı iş birliklerinin bir göstergesi olarak Çetin Nuhoğlu’na plaket takdim etti. Nuhoğlu, plaket takdimi esnasında yapmış olduğu konuşmada, “VSL ile yıllardır iş birliği içerisinde olmaktan çok memnunuz. Umuyorum ki önümüzdeki senelerde bu olumlu iş birliğimiz artarak devam eder.” ifadelerini kullandı.Etkinlik, Tırsan’ın da parçası olduğu Avrupa Komisyonu destekli Aeroflex Projesi’nin Koordinatörü Ben Kraaijenhagen, Avrupa Birliği’nin 2020 hedefleri kapsamında sürdürülebilir taşımacılık, karbon salınımının azaltılması ve otomasyon yol haritasını içeren sunumuyla devam etti.125. yıl kutlamaları ve gelecek 125 yılın planlanması için müşteriler, tedarikçiler, akademisyenler ve basın mensuplarının katılım sağladığı bir çalıştay gerçekleştirildi. Etkinlik alanında davetliler, sektörün ihtiyaçları ile ilgili görüşlerini ve sorularını dile getirdi. Kaydedilen sorular, endüstri uzmanları tarafından gözden geçirildi ve araştırma notları olarak ilgililerin değerlendirmesine sunuldu. Yapılan çalıştayda katılımcılar, otomatik sürüş, bağlantılı araçlar, kentsel lojistik ve akıllı cihazlar ile her geçen gün biraz daha erişilebilir hale gelen ulaşım hizmetleri kapsamında gereksinimlerini ve yaşadıkları zorlukları değerlendirme fırsatı yakaladılar. Aralarında güvenli tedarik zinciri hizmetleri sunan CargoSnap, kurumsal ve tüketici navigasyon uygulaması geliştiren BeNomad, katlanabilir konteyner üreticisi Holland Container ve yüksek dayanıklılık seviyesi ve mükemmel performansla enerji aktarımını geliştiren, çimento ve geri dönüştürülmüş manyetik parçacıklardan üretilen beton malzemeyle çalışan Magment lojistik, sektörüne yönelik yenilikçi projeleriyle iki gün boyunca Kässbohrer’in yıl dönümü etkinliklerinde yer aldı. Girişimciler yenilikçi ürünleri ve yenilik süreçleri ile ilgili bilgi paylaştı.Etkinliğin ikinci gününde, Tırsan müşterileri, bayiler, tedarikçiler, basın mensupları, çalışanlar ve Ulm şehri sakinleri bir araya gelerek Kässbohrer’in 125. yıl dönümünü kutladı. İlk günde olduğu gibi start-up’lar konuklarla bilgi paylaşımında bulundu ve konuklara gerçekleştirilen çalıştay aracılığıyla interaktif tartışma ortamı sağlandı. Katılımcılar aynı zamanda, Kässbohrer tarihi koleksiyonunda yer alan 1938 yılında üretilen damperi de inceleme fırsatı yakaladılar.