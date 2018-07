Anasayfa » IAA 2018'DEN HABERLER ZF'nin sistemleri görüyor, düşünüyor ve yapıyor 11 Temmuz 2018, 18:12 ZF IAA Ticari Taşıtlar 2018 fuarı öncesinde düzenlediği teknoloji günleri etkinliğinde otomotiv ve ulaşım sektörünün geleceğini yönlendirecek yeniliklerini tanıttı...

ZF ticari araç, binek iş ve tarım ile elleçleme (istifleme) makinaları, deniz kara ve hava taşıtları ile endüstriel ürünler için sistem üretiyor, ZF ürettiği sistemlerle tedarikçisi olduğu firmaların var olan eğilimlere uygun ürün geliştirmesini veya üretilen sistemleri kullanan firmalarla birlikte yeni endüstriel eğilim ve standartların oluşmasını sağlıyor. IAA öncesi ZF teknoloji günlerinde firmanın bu özeliği bir kez daha ve çok güçlü olarak ortaya kondu



ZF teknoloji günlerinde farklı otomotiv üreticisi tarafından yaygın olarak kullanılan otobüs, aks, şanzıman, yönlendirme, süspansiyon sistemlerinde yapılan iyileştirme ve geliştirmelerden çok yakın ve orta vadede cari ihtiyaç haline gelecek olan donanım yazılım mekanik sistemler ve bunların oluşturduğu bütünleşik çözümleri tanıttı. Firmanın kurulduğu Friedricshafen'de düzenlenen etkinliğinin parolası 2016 yılında olduğu gibi bu da See.think.act / gör > düşün > yap oldu. Buna karşılık 2018 teknoloji günlerinde gören düşünen ve yapan, algılayıcılar, mesafe okuyucular, işlemciler ve yazılımlar, ile bütünleşik çalışan sonuç olarak da gören düşünen ve yapan araçlar parkura çıktı.



Parkura çıkan araçlarda kullanılan sistemler ve bunların çalışmaları hakkında ceşitli istasyonlarda bilgi verildi. Tanıtılan sistemlerin içinde TraXon AMT 12 vitesli şanzıman hibrit kamyon şanzımanları, elektrikli kent içi otoüs aksı AVE 130, yeni ReAX EPS yönlendirme sistemi, Önümüzdeki dönem pazara sunulacak olan orta sınıf kamyon ve seyahat otobüsleri için 8 vitesli debriyasız tam otomatik PowerLine şanzıman, radar ve lidar, kamera elektronik işlemciler araç ve kabin süspansiyonları tanıtıldı.













ZF'nin geleştirdiği ürün ve sistemler günümüzde olduğu gibi uzun süredir çok ünlü markaların ürünlerinin oluşumuna katkıda bulunuyorlar. ZF tarafından oluşturulan yeni kavramlar ürün gelişimine ve sistemlerin işlevlerinin anlaşılmasına ayrıca yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor. ZF kalitesini kanıtladığı mekanik sistemleri son dönemde e-mobilite ve akıllı sistemlerle yeniliyor, birleştiriyor ve değiştiriyor.



Balonlardan Openmatics’e ZF 1915 yılında Almanya, İsviçre ve Avusturya arasında yer alan Konstanz şehri ve Bodensee gölü kıyısında yer alan Alman kenti Friedrichshafen merkezli olarak ZF Zahn Fabrik Dişli Fabrikası olarak kurulmuş. ZF Zeplinlerin güç aktarma organları ve yönlendirme sistemlerini üretirken aynı kentte ve aynı yıllarda kurulan MTÜ de zeppelin balonları için motor üretimi gerçekleştirmiş. 2. Dünya savaşı sırasında üretim tesisleri yerle bir olan bu iki firmada günümüzde kendi konuları ile ilgili ürün ve üretimlerini sürdürüyorlar, ZF günümüzde güç aktarma ve yönlendirme sistemleri başta olmak üzere dünyanın en önemli üreticilerinden biri. ZF sistemleri endüstriel standartların oluşumuna katkıda bulunuyor. Günümüzde ise ZF mekanik sistemleri kendi sahip olduğu yazılım ve donanım, elektronik ile birleştirerek güvenlik konfor, çevre, ekonomiklik ve yakıt tüketiminin düşürülmesi yanında bağlantılılık, e mobilite, otonom sürüş gibi yeni alanlarda hızla gelişiyor.







Şirketi konumu hakkında ZF kaynaklarında şu bilgiler yer alıyor

ZF, güç aktarma organları ve şasi teknolojilerinin yanı sıra aktif ve pasif güvenlik teknolojisinde de küresel düzeyde teknoloji geliştiren üretim ve tederaik yapan bir konumda. Şirketin, özellikle daha verimli ve elektrikli tahrik sistemleri ve kazaların olmadığı bir dünya için her yıl cirosunun yüzde altısından fazlasını araştırma ve geliştirmeye ayırdığı bildiriliyor. Kapsamlı ürün portföyü ile ZF sadece otomotivde ve ulaşım sistemlerinde degil endüstri teknolojisi uygulamalarında da geliştirme ve araştırma yapıyor.



Şirket, 40 ülkede yaklaşık 230 noktada 146.000 çalışanıyla temsil edildiği bilgisi veriliyor. Avrupa ile birlikte Kuzey ve Güney Amerika, Çin ile birlikte dünyanın çeşitli ülkelerinde üretim tesisleri bulunuyor. ZF bünyesinde Sachs AG, ZF Lemförder, Boge, gibi markalara sahip. 2015 Kuzey Amerikalı TRW’in %100 ZF tarafından satın alınması ile şirket üretim, ürün çeşitliliği, ciro, üretim yapılan merkez ve çalışan sayısını katladı. ZF’nin otomotiv ve endüstrinin bir başka devi olan Bosch ile de işbirliği yapıyor. ZF, 2017 yılında 36,4 milyar Avro ciro elde etti. ZF dünya genelinde en büyük otomotiv tedarikçilerinden biridir. ZF nin hisseleri %. 93.8’ü Zeppelin Vakfına ait.



ZF’nin elektronik sistemlerde kendi ürünlerine sahip olması özellikle markalarından biri olan openmatics markası ile sunulan elektronik donanım ve bu donanımlarla birleşen işlemci ve yazılımların payı var. Ayrıca ZF ürünlerinde kullandığı openmetics markalı algılayıcılar ve küresel konumlayıcılara sahip, ZF ayrıca Radar (radio dalgaları ile uzaktan algılama ve mesafe tayini) ve Lidar (lazer ışını ile algılama ve mesafe ölçümü) özel kameraların üretimi ve bu verileri değerlendiren işlemcileri ve yazılımların da üretimi alanında son yıllarda hızlı bir uzmanlaşma geliştirmiş bulunuyor.



Geliştirilen mekanik ve elekronik sistemler birleştirilerek tüm otomotiv ve endüstriel alanlarda kullanılabiliyor, ZF yetkilileri IAA öncesinde ürünlerin ve yaptıklarının anlaşılması için küresel bir tanıtım programı düzenlediler. Bu programa ZF Services Türk yöneticileri ve ticari taşıt gazetecileri katıldılar.



Etkinlik de ZF tarafından tüm geliştirmeleri tamamlanan ve kullanıma uygun paket haline getirilen elektrikli araç ve kendi sürer araç platformları da tanıtıldı.



Tanıtımın en dikkat çeken ürünlerinden biri de günümüz de kullanılan bir hafif ticari gövdesi ile birleştirilen elektrikle hareket eden ve sürücüsünü kendi sürüş sistemleri ile sürücüsüz olarak takip eden teslimat van’ı dikkat çekti.



ZF lojistik ve depolama ile fabrika ve depo içi malzeme hareketlerinin takibine yönelik olarak geliştirdiği openmatics, donanımlar ve forkliftlerle de yeni alanlarda etkin bir şekilde yer alacağını gösterdi...





ZF Türk Services Genel Müdürü Selim Aydınlıoğlu, ZF Teknoloji Günü hakkında görüşlerini paylaştı:







ZF’nin Friedrichshafen da düzenlediği Teknoloji Gününde siz değerli basın mensupları ile birlikte güzel bir deneyim geçirdik. Bugün burada gördük ki ZF mekanikten elektromekaniğe ve oradan da sistem entegrasyonuna çok hızlı bir şekilde ilerliyor.



ZF’nin şu an pazarda var olan ve ülkemizde de tercih edilen elektrikli akslarının yanı sıra Orta ve Ağır Ticari araçlar için geliştirdiği diğer merkezi elektrikli motorlu çözümleri ile pazarın sabırsızlıkla beklediği Orta Ticari araç grubu için geliştirilen Yeni Powerline 8 İleri tam otomatik şanzımanlı araçlarını test etme imkanı bulduk.







ZF'nin merkezinde düzenlenen teknoloji günlerinde ZF Services Türk Genel Müdürü Selim Aydınlıoğlu ve Pazarlama yöneticilerinden Can Akkan ve ZF Almanya merkezinden ilgili birim ev sahipliği yaptılar.



ZF elektrikli ve otonom araçlara verdiği önemi Ağır Ticari Araçlar için geliştirdiği tam elektrikli ReAx EPS direksiyon sistemi ile de bizlere göstermiş oldu. ReAX, İleri Sürüş Destek Sistemleri için çok önemli bir adım. Tüm bunlara ek olarak “Vision Zero” vizyonu kapsamında geliştirdiği ve See-Think-ACT düşüncesiyle desteklediği Akıllı Dağıtım Araçlarını ve sıfır kaza hedefine giden yolda geliştirilen Yenilikçi ZF Kamyon ve Çekicilerini deneyimleme imkanımız oldu. Burada hep birlikte gördük ki ZF, birleşen tedarik etmekten fazlasını yapıyor. Otonom sürüş, elektrikli tahrik sistemleri, güvenlik ve dijitalleşme ZF’nin önümüzdeki dönemde öncelikli konuları olacak. Yakın gelecekte sürücünün, araçların, yolların vs tanımları tekrar yapılacağa benziyor diyerek organizasyon ve gelişmelerle ilgili olarak görüşlerini bildirdi.















Etkinlik ana başlıkları:

• Autonoumus Electric Vehicle Platform

• Kendisürer elektirikli araç temeli

• Digitalization & Meterial Handling

• Malzeme yükleme boşaltma depolamasında dijitalleşme

• Araç hareket kontrolü

• Bağlantılılık

• Elektirikli araçlar ve sistemleri







Yeniliğin uçları:

• Bütünleşik güvenlik ve konfor başlıkları altında toplandı.

• ZFnin yeni ürünlerinide oluşturulan elektronik birimlerin modüler bir biçimde çalışması üretim birleştirme ve kullanım uyumu ve kolaylığı ile dikkat çekiyor. Bu modüller aşağıdaki gibi sıralanabiliyor.

• Son teslimat mesafe güzergahı;

• Müşteriye sunulan teknolojiler ;

• Sensör seti ( Radar, Kamera, Lidar).

• Openmatics ünitesi • Araçta Openmatics ünitesi bulunuyor. 14

• ZF ProAI merkezi bilgisayar yer alıyor.

• Elektrikli park freni (EPB).

• Entegre fren kontrolü (IBC),

• Elektrikli güç dümenlemesi.

• Elektrikli merkezi sürüş.



Geliştirilen sistemler de bu test sürüşlerinde ortaya konuyor. Orta sınıf kamyon ve küçük otobüsler için geliştirilen powerline tam otomatik şanzımanlar, Dümenleme teknolojileri ReAX EPS ürünü ve elektrikli portal aks AVE 130/ZF sistemi bu ZF teknoloji günlerinde test araçlarında yerini aldı. ZF kullanımda olan otobüslerin elektirikli sistemlere dönüşmesini sağlayan Elektrikli merkezi sürüş CeTrax/ZF sistemine çözümlerede sahip.



12 vitesli AMT TraXon Hibrid, 8 vitesli otomatik şanzıman serisi de bu test araçlarında yer alan ürünlerden. ZF'nin ürün geliştirdiği ortak çalışmalar yaptığı ticari araç üreticileri arasında İveco, MAN, Daf, kent içi otobüslerde Mercedes, Volvo markaları ilk akla gelen firmalar arasında yer alıyor.











Daha hızlı, güvenli ve verimli lojistik akışları için: ZF Yenilikçi Kamyon (ZF Innovation Truck), ikmal merkezleri veya benzer alanlar arasında sürücüsüz şekilde hareket edebiliyor. ZF tarafından sunulan bağımsız Özel Çekici (Terminal Yard Tractor), römorkları rampalar üzerindeki tanımlanmış alanlara kendi başına swapbody (kayar gövde) kasaları kendi başına yüklenebiliyorlar.Son derece zor olan alma, yerleştirme ve değiştirme işlemlerini de kendi başına gerçekleştirir. Ayrıca TraXon Hybrid şanzıman sistemi lokal emisyonsuz ve sessiz sürüşlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlıyor.



Akıllı nakliye lojistiği sistemlerinin kilit özelliği niteliğindeki mobil süper bilgisayar: ZF İleri Yapay Zeka (ProAI) merkez bilgisayar, hem Yenilikçi Kamyon hem de Özel Çekici içinde yer alan ve tüm uzunlamasına ve çapraz hareketlerin gerçekleştirilmesini sağlayan bütün otomatik pilot fonksiyonlarını yönetiyor.

Ağ bağlantıları ile akıllı mekanik: ZF yönlendirme sistemi sayesinde, çalışma alanında bağımsız hareket eden araçlar, ne zaman nerede olmaları gerektiğini ve oraya gitmeleri için güncel olarak en iyi yolun hangisi olduğunu veri telsizi üzerinden öğreniyor.











