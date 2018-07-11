İlk LNG’li kamyonlar, Türkiye karayollarında!

Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

11 Temmuz 2018, 16:30

Türkiye’de bir ilke daha imza atan Shell&Turcas, karayolu taşımacılığında kullanılmak üzere ilk “Shell LNG Dolum Sistemi”ni kurdu













Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem





Shell&Turcas Türkiye’de Shell LNG İstasyon Ağı Kurmayı Hedefliyor













En yeni “Natural Power” teknolojisiyle karayolu taşımacılık sektörüne liderlik eden IVECO’nun Türkiye Genel Müdürü Roberto Camatta “ Alternatif yakıt türlerinde lider olan IVECO’nun şu anda Dünya’da 25.000’den fazla alternatif yakıtlı aracı kullanımdadır ve bunların 6.000’den fazlası ağır yük taşıyan kamyonlardır. IVECO, İngiltere’de Yılın En Düşük Karbon Emisyonlu Kamyonu ödülü alan Stralis NP460 modeliyle sürdürülebilir uzun mesafeli taşımacılığa yön veriyor. Kusursuz Güç (460 beygir), yakıt ekonomisi ve 1.600 km’e varan menzil özelliklerinden oluşan benzersiz kombinasyonu sayesinde özellikle uzun mesafe çalışmalar için geliştirilmiş olan IVECO Stralis NP460 LNG kamyonunu Shell işbirliği ile ilk defa Türkiye’de müşterilere sunacağız. Dünya’da LNG sektöründe lider olan Shell ile işbirliği yaptığımız için çok mutluyuz.” dedi.











Lojistik sektörünü geleceğin ekonomik ve çevreci yakıtları ile tanıştırarak, Türkiye’de Shell LNG istasyon ağı oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Shell & Turcas CEO’su Felix Faber: “Türkiye’nin ihracatının belkemiği olan lojistik sektörü dünyada önemli bir yere sahip. Türkiye’yi LNG istasyon yatırımları için öncelikli ve potansiyeli yüksek bir ülke olarak değerlendiriyoruz. Lojistik sektörünün uluslararası piyasalarda rekabetçi konumunu devam ettirebilmesi için geleceğin yakıtı olan LNG’yi Türkiye’de müşterilerimize sunuyoruz. İlk “Shell LNG Dolum Sistemi”ni İsmet Yılmaz Lojistik’in Dilovası’ndaki lojistik operasyon merkezinde kurduk. Shell’in araç üreticisi firmalarla dünyada veya ülke bazında yaptığı iş ortaklıklarının güzel bir sonucu olarak, IVECO ile birlikte fabrika üretim LNG kamyonunu ilk defa Türkiye’ye getirdik. Hem İsmet Lojistik’e hem de IVECO’ya bizimle olan işbirlikleri için teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda Shell&Turcas olarak “Shell LNG Dolum Sistemi”ni ile birlikte fabrika üretimi ve dönüştürülmüş LNG’li kamyonları diğer lojistik firmaların kullanımına da sunacağız.” dedi. Projenin hayata geçmesinde aktif rol oynayan tüm paydaşlarına teşekkürlerini sunan Faber, ayrıca Shell’in önümüzdeki yıllarda uluslararası karayollarında faaliyet gösteren lojistik firmalara Türkiye dışında ikmal imkanı sunacak LNG istasyonları için de yatırım yapmakta olduklarını ifade etti.













Shell&Turcas ile işbirliği yaparak, karayolu taşımacılığında ilk LNG’li kamyonların kullanımını gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getiren İsmet Yılmaz Lojistik Genel Müdürü Harun Yılmaz; “50 yıldır lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmamız İsmet Yılmaz Lojistik olarak, Türkiye lojistik sektörüne rekabet avantajı getirecek, hem sektör hem de Türkiye için yeni bir yakıt olan LNG’nin ilk projesindeyiz. Grup firmamız İyl Enerji ile de - kamyonlarımızda; yeni, çevreci ve tasarruf potansiyeli yüksek Shell LNG yakıtlarını kullanarak, verimlilikte ve kalitede standartların ötesine geçmeyi amaçlıyoruz. Shell ile iş birliği yaptığımız için çok mutluyuz. Dünyada - LNG sektöründe lider olan Shell’e, bize bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Böyle bir projede yer almak İsmet Yılmaz Lojistik olarak bizim için gurur kaynağı.” dedi.













Karayolu taşımacılığında bir ilke imza atan Shell&Turcas bu kapsamda, ilk “Shell LNG Dolum Sistemi”ni İsmet Yılmaz Lojistik’in Dilovası’ndaki lojistik operasyon merkezinde kurdu. Fabrika üretimi IVECO Stralis NP460 LNG kamyonu ve üç adet dizelden LNG’ye dönüştürülen kamyonlar Türkiye karayollarında lojistik operasyonlarına başladı. Yakın zamanda Shell&Turcas, “Shell LNG Dolum Sistemi”ni ve LNG’li kamyonları diğer lojistik firmaların da kullanımına sunacak.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Enerji Verimliliği Eylem Planı, daha ekonomik ve çevreci alternatif yakıtların lojistik sektöründe kullanımını teşvik ediyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları dünyada karayolu taşımacılığında alternatif yakıt olarak kullanılan LNG’nin Türkiye’de de kullanımı için gerekli mevzuat çalışmalarını hayata geçirdi.Yaklaşık 50 yıllık tecrübesi ile LNG sektöründe lider olan Shell, maliyet avantajı sunan, daha temiz yanan bir yakıt olan LNG'yi denizcilik ve karayolu taşımacılığı sektöründe kullanımını arttırmaya yönelik önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Yeni yakıtlara yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerine küresel çapta her yıl 1 milyar Dolar yatırım yapıyor. Genç, dinamik nüfusu ve büyüyen ekonomisiyle Türkiye, Shell için öncelikli ülkeler arasında yer alıyor. Bu sebeple Türkiye, “Shell LNG Dolum Sistemi”nin kurulduğu dünyadaki ilk 6 ülkeden biri oldu.“Türkiye akaryakıt sektöründe bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde ve dünyada daha fazla ve daha temiz enerji talebi hızla artıyor. Bu talebin farklı enerji kaynakları ile karşılanması gerekli. Bu çerçevede LNG, artık birçok ülkede lojistik sektörü için bir alternatif olarak sunulmaya başlıyor. Ülkemizi bu anlamda yeniliklere hazırlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. İthalat bedeli motorine göre daha düşük olan LNG, karayolu taşımacılığında yakıt olarak kullanıldığında dizele göre yüzde 35’e varan1 tasarruf sağlayacak ve aynı zamanda cari açığa olumlu etki edecek. LNG ayrıca daha temiz yanan bir enerji kaynağıdır.” dedi.