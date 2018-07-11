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Tüm Isuzu araçlarında hurda indirimi fırsatı

Tüm Isuzu araçlarında hurda indirimi fırsatı

Tarih 11 Temmuz 2018, 14:56

Türkiye’nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, eski ticari araçlarını getiren araç sahiplerine yepyeni Isuzu modellerine 10 bin TL’ye varan indirimlerle sahip olma imkanı sunuyor.

Anadolu Isuzu, geçtiğimiz ay yürürlüğe giren ve kamuoyunda ‘hurda araç teşviki’ olarak bilinen uygulama kapsamında, eski kamyon, kamyonet ve pick-up’larını getiren araç sahiplerine yeni Isuzu modellerine 10 bin TL’ye varan indirimlerle sahip olma imkanı sunuyor. Hurda indirimi uygulaması ile 2003 model yılı ve daha eski araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin TL’ye kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi uygulanıyor.   

Uygulama kapsamında hurda araçlarını getirenler Anadolu Isuzu’nun NPR, NPR Long, NPR 10, NPR 10 LONG, NPR 10 XLONG, NPR 3D, TORA, TORA LONG kamyon ve N-WIDE, N-WIDE LONG, NLR, NLR LONG kamyonet modelleri ile D-Max pick-up’larına 10 bin TL’ye varan ÖTV indirimi ile sahip oluyor.



 

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