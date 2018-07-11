|
|
|
Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
Araç Kontrol ve Bakımı
Seyir Esnasında
Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
Siste Araç Kullanımı
Kaza Durumu
İlk Yardım
|
Tüm Isuzu araçlarında hurda indirimi fırsatı
11 Temmuz 2018, 14:56
Türkiye’nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, eski ticari araçlarını getiren araç sahiplerine yepyeni Isuzu modellerine 10 bin TL’ye varan indirimlerle sahip olma imkanı sunuyor.
Anadolu Isuzu, geçtiğimiz ay yürürlüğe giren ve kamuoyunda ‘hurda araç teşviki’ olarak bilinen uygulama kapsamında, eski kamyon, kamyonet ve pick-up’larını getiren araç sahiplerine yeni Isuzu modellerine 10 bin TL’ye varan indirimlerle sahip olma imkanı sunuyor. Hurda indirimi uygulaması ile 2003 model yılı ve daha eski araçların ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkarılmasına bağlı olarak yeni araç alımında 10 bin TL’ye kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi uygulanıyor.
Uygulama kapsamında hurda araçlarını getirenler Anadolu Isuzu’nun NPR, NPR Long, NPR 10, NPR 10 LONG, NPR 10 XLONG, NPR 3D, TORA, TORA LONG kamyon ve N-WIDE, N-WIDE LONG, NLR, NLR LONG kamyonet modelleri ile D-Max pick-up’larına 10 bin TL’ye varan ÖTV indirimi ile sahip oluyor.
|
E-Bülten Aboneligi
Arama...
|
TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır.
Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.