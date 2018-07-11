Tüm Isuzu araçlarında hurda indirimi fırsatı

Uygulama kapsamında hurda araçlarını getirenler Anadolu Isuzu’nun NPR, NPR Long, NPR 10, NPR 10 LONG, NPR 10 XLONG, NPR 3D, TORA, TORA LONG kamyon ve N-WIDE, N-WIDE LONG, NLR, NLR LONG kamyonet modelleri ile D-Max pick-up’larına 10 bin TL’ye varan ÖTV indirimi ile sahip oluyor.

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