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Volkswagen’in tercihi Goodyear oldu

Volkswagen’in tercihi Goodyear oldu

Tarih 11 Temmuz 2018, 11:36

Otomotiv üreticileri tarafından en çok tercih edilen orijinal ekipmanlardan olan Goodyear’ın yaz, kış ve dört mevsim lastikleri, Volkswagen’in Touareg araç modeli için de orijinal ekipman olarak seçildi.

Goodyear, sunduğu düşük yuvarlanma direnciyle birlikte mükemmel mekanik ve akustik konforu ve üst düzey genel performansıyla, Volkswagen’in global uygulamalara yönelik lastik gereksinimlerini karşılıyor. Bu sonuçlar, Goodyear’ın premium SUV segmentinde birinci sınıf lastikler sağlama konusundaki uzmanlığını da kanıtlıyor.

Goodyear EMEA Tüketici Lastikleri OE Genel Müdürü Nick Harley; ‘’Goodyear olarak, iş birliği yaptığımız markalar için, her zaman güvenli ve yüksek performaslı lastikler üretmeye ve sunmaya odaklanıyoruz. Yeni Volkswagen Touareg’de yer alan lastiklerimizle de, yıl boyunca tüm yol ve hava koşullarında üstün konfor ve yüksek performans sağlayacağız. Müşterilerimiz için sürüş deneyimini iyileştiren, her mevsim için uygun, geniş bir yelpazede lastik donanımları ve çözümler sunmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.


Yeni Volkswagen Touareg’de aşağıda yer alan Goodyear lastikleri kullanılıyor:

Ürün

Ebat GY

Yaz

Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

235/65R18 106W XL

Yaz

Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

255/60R18 108W

Yaz

Eagle F1 Asymmetric 2 SUV

255/55R19 107W

Yaz

Eagle F1 Asymmetric 2 SUV

285/45R20 108W

Yaz

Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

285/40 R21 109Y

Dört mevsim

Vector 4Seasons SUV Gen-2

255/60R18 108V

Dört mevsim

Vector 4Seasons SUV Gen-2

255/55R19 107V

Kış

UltraGrip 8 Performance

255/60R18 108H

Kış

UltraGrip 8 Performance

285/45R20 112V XL

 

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