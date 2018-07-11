Volkswagen’in tercihi Goodyear oldu

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11 Temmuz 2018, 11:36

Otomotiv üreticileri tarafından en çok tercih edilen orijinal ekipmanlardan olan Goodyear’ın yaz, kış ve dört mevsim lastikleri, Volkswagen’in Touareg araç modeli için de orijinal ekipman olarak seçildi.

Goodyear EMEA Tüketici Lastikleri OE Genel Müdürü Nick Harley; ‘’Goodyear olarak, iş birliği yaptığımız markalar için, her zaman güvenli ve yüksek performaslı lastikler üretmeye ve sunmaya odaklanıyoruz. Yeni Volkswagen Touareg’de yer alan lastiklerimizle de, yıl boyunca tüm yol ve hava koşullarında üstün konfor ve yüksek performans sağlayacağız. Müşterilerimiz için sürüş deneyimini iyileştiren, her mevsim için uygun, geniş bir yelpazede lastik donanımları ve çözümler sunmaya devam edeceğiz’’ diye konuştu.











Yeni Volkswagen Touareg’de aşağıda yer alan Goodyear lastikleri kullanılıyor:





Ürün Ebat GY Yaz Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 235/65R18 106W XL Yaz Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 255/60R18 108W Yaz Eagle F1 Asymmetric 2 SUV 255/55R19 107W Yaz Eagle F1 Asymmetric 2 SUV 285/45R20 108W Yaz Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 285/40 R21 109Y Dört mevsim Vector 4Seasons SUV Gen-2 255/60R18 108V Dört mevsim Vector 4Seasons SUV Gen-2 255/55R19 107V Kış UltraGrip 8 Performance 255/60R18 108H Kış UltraGrip 8 Performance 285/45R20 112V XL

Goodyear, sunduğu düşük yuvarlanma direnciyle birlikte mükemmel mekanik ve akustik konforu ve üst düzey genel performansıyla, Volkswagen’in global uygulamalara yönelik lastik gereksinimlerini karşılıyor. Bu sonuçlar, Goodyear’ın premium SUV segmentinde birinci sınıf lastikler sağlama konusundaki uzmanlığını da kanıtlıyor.