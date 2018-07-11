Prometeon Türkiye’de satış müdürlüğü'ne Ali Yılmaz atandı

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11 Temmuz 2018, 11:15

Geliştirdiği servis ve çözümleriyle lastik bakım yönetiminde uzman, Pirelli marka endüstriyel ve ticari lastiklerin lisanslı üreticisi Prometeon Türkiye’nin büyüyen başarılı organizasyonunda “Satış Müdürlüğü” pozisyonu oluşturuldu. Yeni açılan pozisyona 2016 yılından bu yana Pirelli’de çeşitli pozisyonlarda önemli görevler üstlenen Ali Yılmaz getirildi.

Prometeon Türkiye’de dünyadaki 4 ana bölgeden birinin yönetim üssü olması ve 75 ülkenin yönetim merkezi halini almasının ardından başarılı organizasyonda görev alanları da genişlemişti. Prometeon Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak’ın Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi’nin sorumluluğunu üstlenmesinin ardından ekibi de genişledi. Bu kapsamda Prometeon Türkiye Satış Müdürlüğü pozisyonu oluşturularak, yeni pozisyona Ali Yılmaz atandı. Prometeon Ticaret Direktörü Gökçe Şenocak’a bağlı olarak şirketin Türkiye’deki satış organizasyonlarını yönetecek olan Yılmaz, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra yatırım planları, iş stratejileri ve dağıtım kanalları gibi konuların yönetiminden de sorumlu olacak.











