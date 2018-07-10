Allison Transmission CEO’su David S. Graziosi oldu

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10 Temmuz 2018, 17:23

2007 yılında mali işler direktörü olarak Allison Transmission’da göreve başlayan Graziosi, yönetim kurulu tarafından CEO olarak seçildi.

Allison Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Thomas W. Rabaut, atama ile ilgili açıklamasında; “David Graziosi, Allison’da göreve başlamasından bu yana olağanüstü liderlik becerilerini, şirket ile ilgili net anlayışını ve şirketteki rolünü geliştirme kabiliyetini gözler önüne sermeyi başardı,” diye belirtti.























Graziosa konuyla ilgili olarak; “Allison ailesi ve bu sektörün bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum. Şirketimizin ve yetenekli çalışanlarının, hizmet verdiğimiz pazarlarda liderlik mirasını devam ettirirken, ilerideki fırsatları değerlendirebilen iyi bir konumda olduklarına inanıyorum,” dedi.Grazio, şirketin yeni CEO’su olarak Allison’un 103 yıllık tarihinde en uzun sürede yöneticilik yapan ve emekli olan Lawrence E. Dewey’den görevini devraldı.Graziosi, açıklamasında; “Allison’un yeni CEO’su olarak Lawrence Dewey’in yerini almaktan onur duyuyorum. Lawrence, Allison’a uzun süreli bir başarı sağlarken önemli değişikliklerin yaşandığı bir dönemde şirkete başarıyla liderlik etti. Lawrence’ın yöneticilik döneminde getirilen standartlar ve performans rekorları şirketin, diğer sanayi kuruluşlarından ayrılmasını sağladı,” dedi.52 yaşındaki Graziosi, Allison’un General Motors şirketi tarafından Carlyle Group ve Onex Corp.’a satılmasının ardından kısa bir süre sonra Kasım 2007 tarihinde başkan yardımcısı, CFO ve sayman olarak Allison’da göreve başladı. Graziosi, Ocak 2016 tarihinde başkan unvanını aldı ve bu görev yurtdışı Operasyonları, Satın Alma ve Tedarikçi Kalitesi, Kalite ve Güvenilirlik, Kurumsal İlişkiler ve İletişimler, İç Denetim, İnsan Kaynakları, Bilgi Sistem ve Mali faaliyetleri kapsıyordu. Şimdi ise CEO olmanın yanı sıra Graziosi, başkanlık görevine de devam edecek.